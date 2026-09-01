निरहुआ से भिड़े एल्विश यादव, काजल राघवानी के पिता का हुआ निधन, फूट-फूटकर रोईं

'भोजपुरी बवाल' इन दिनों जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है. शो में आए दिन कुछ न कुछ अलग और हंगामेदार हो रहा है. मंगलवार का एपिसोड काफी इमोशनल रहा. काजल राघवानी मे बताया कि उनके पिता का निधन हो गया है. काजल बहुत इमोशनल दिखीं. वहीं निरहुआ और एल्विश यादव के बीच फेस ऑफ देखने को मिला.

निरहुआ से भिड़े एल्विश यादव

शो में दिखाया गया कि एल्विश और निरहुआ एक-दूसरे के आमने सामने बैठते हैं. चाय आती है तो निरहुआ और एल्विश के बीच में चाय को लेकर झगड़ा हुआ. निरहुआ एल्विश से कहते हैं आपको पता नहीं कि मैं कौन हूं. तो निरहुआ कहते हैं कि आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं. इसके बाद एल्विश कहते हैं कि आपको पता नहीं कि मैंने कितने रियलिटी शोज जीते हैं. वहीं निरहुआ कहते हैं आपको नहीं पता कि रियलिटी शोज में स्टार कौन आते हैं.

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इसके बाद दोनों गाय-भेंस को लेकर लड़ते हैं. एल्विश अपनी घड़ियां भी फ्लॉन्ट करते हैं. दोनों फिर यादव सरनेम सुनकर एक-दूसरे से दोस्ती करते हैं. दोनों एक-दूसरे को भाई कहते हैं.

बता दें कि निरहुआ और आम्रपाली दुबे को लाफ्टर शेफ में देखा गया. शो में उन्होंने खूब मस्ती. अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, सुदेश लहरी भी शो में दिखे. सभी ने साथ में खूब मस्ती की. आम्रपाली ने कहा कि उन्हें नर्वसनेस हो रही है. वो बहुत दिनों बाद टीवी के सेट पर आई हैं. भारती सिंह भी शो में दिखीं. शो में आम्रपाली को आंखें बंद कई चीजें खिलाई गईं और आम्रपाली को इन दिनों को पहचानना था.

काजल राघवानी के पिता का निधन

काजल तेजप्रताप यादव से भी मुलाकात करती हैं. तेजप्रताप काजल के म्यूजिक वीडियो 'मेरा सिस्टम अलग है' की तारीफ करते हैं. इसके बाद काजल बनारस जाती हैं और बताती हैं कि उनके पिता का निधन हो गया है. काजल ने कहा कि जब वो शूट कर रह थीं तब उनके पास कॉल आया. वो घर पर अकेले थे और उन्हें हार्ट अटैक आया. मुझे ऐसा बोला गया है. डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो अब नहीं रहे. काजल ये कहते हुए बहुत रोईं.

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काजल ने कहा कि मैं जब 17-18 साल की थी तब ही अलग हो गए थे. उस वक्त उनके साथ कोई नहीं था. काजल कहती हैं- सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए. कभी उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए. मैंने इतना कुछ अचीव किया लेकिन अपने पेरेंट्स को साथ नहीं रख पाई तो ऐसा लगता है कि सब बर्बाद गया. हम साथ नहीं रह पाए. मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उनको जरूरत थी तब मैं उनके साथ नहीं रह पाई. सभी को पेरेंट्स के साथ देखकर अच्छा लगता है. काजल ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और आपसे नाराज नहीं हूं. आप जहां भी रहें खुश रहें.

शो में पवन सिंह भी शो में सिंगिंग करते दिखे. उन्होंने कई गानों की प्रैक्टिस की और लिरिक्स को म्यूजिक दिया.