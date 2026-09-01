Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनिरहुआ से भिड़े एल्विश यादव, काजल राघवानी के पिता का हुआ निधन, फूट-फूटकर रोईं

निरहुआ से भिड़े एल्विश यादव, काजल राघवानी के पिता का हुआ निधन, फूट-फूटकर रोईं

'भोजपुरी बवाल' का लेटेस्ट एपिसोड इमोशनली काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. शो में निरहुआ और एल्विश के बीच क्लैश दिखा. वहीं काजल राघवानी इमोशनल हो गईं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 01 Sep 2026 10:56 PM (IST)
Preferred Sources

'भोजपुरी बवाल' इन दिनों जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है. शो में आए दिन कुछ न कुछ अलग और हंगामेदार हो रहा है. मंगलवार का एपिसोड काफी इमोशनल रहा. काजल राघवानी मे बताया कि उनके पिता का निधन हो गया है. काजल बहुत इमोशनल दिखीं. वहीं निरहुआ और एल्विश यादव के बीच फेस ऑफ देखने को मिला.

निरहुआ से भिड़े एल्विश यादव

शो में दिखाया गया कि एल्विश और निरहुआ एक-दूसरे के आमने सामने बैठते हैं. चाय आती है तो निरहुआ और एल्विश के बीच में चाय को लेकर झगड़ा हुआ. निरहुआ एल्विश से कहते हैं आपको पता नहीं कि मैं कौन हूं. तो निरहुआ कहते हैं कि आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं. इसके बाद एल्विश कहते हैं कि आपको पता नहीं कि मैंने कितने रियलिटी शोज जीते हैं. वहीं निरहुआ कहते हैं आपको नहीं पता कि रियलिटी शोज में स्टार कौन आते हैं.

ये भी पढ़ें- नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा

इसके बाद दोनों गाय-भेंस को लेकर लड़ते हैं. एल्विश अपनी घड़ियां भी फ्लॉन्ट करते हैं. दोनों फिर यादव सरनेम सुनकर एक-दूसरे से दोस्ती करते हैं. दोनों एक-दूसरे को भाई कहते हैं.

बता दें कि निरहुआ और आम्रपाली दुबे को लाफ्टर शेफ में देखा गया. शो में उन्होंने खूब मस्ती. अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, सुदेश लहरी भी शो में दिखे. सभी ने साथ में खूब मस्ती की. आम्रपाली ने कहा कि उन्हें नर्वसनेस हो रही है. वो बहुत दिनों बाद टीवी के सेट पर आई हैं. भारती सिंह भी शो में दिखीं. शो में आम्रपाली को आंखें बंद कई चीजें खिलाई गईं और आम्रपाली को इन दिनों को पहचानना था.

काजल राघवानी के पिता का निधन

काजल तेजप्रताप यादव से भी मुलाकात करती हैं. तेजप्रताप काजल के म्यूजिक वीडियो 'मेरा सिस्टम अलग है' की तारीफ करते हैं. इसके बाद काजल बनारस जाती हैं और बताती हैं कि उनके पिता का निधन हो गया है. काजल ने कहा कि जब वो शूट कर रह थीं तब उनके पास कॉल आया. वो घर पर अकेले थे और उन्हें हार्ट अटैक आया. मुझे ऐसा बोला गया है. डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो अब नहीं रहे. काजल ये कहते हुए बहुत रोईं.

ये भी पढ़ें- यश के सपोर्ट में आए 'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर, 'टॉक्सिक' की फोटो शेयर कर की तारीफ

काजल ने कहा कि मैं जब 17-18 साल की थी तब ही अलग हो गए थे. उस वक्त उनके साथ कोई नहीं था. काजल कहती हैं- सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए. कभी उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए. मैंने इतना कुछ अचीव किया लेकिन अपने पेरेंट्स को साथ नहीं रख पाई तो ऐसा लगता है कि सब बर्बाद गया. हम साथ नहीं रह पाए. मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उनको जरूरत थी तब मैं उनके साथ नहीं रह पाई. सभी को पेरेंट्स के साथ देखकर अच्छा लगता है. काजल ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और आपसे नाराज नहीं हूं. आप जहां भी रहें खुश रहें.

शो में पवन सिंह भी शो में सिंगिंग करते दिखे. उन्होंने कई गानों की प्रैक्टिस की और लिरिक्स को म्यूजिक दिया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
Bhojpuri Bawaal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
निरहुआ से भिड़े एल्विश यादव, काजल राघवानी के पिता का हुआ निधन, फूट-फूटकर रोईं
निरहुआ से भिड़े एल्विश यादव, काजल राघवानी के पिता का हुआ निधन, फूट-फूटकर रोईं
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
ओटीटी
वरुण तेज की Korean Kanakaraju की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
'कोरियन कनक राजू' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
ओटीटी
'धमाल 4' से 'गांधारी' और 'बिग बॉस 20' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

MC Square ने Arrange Marriage पर लगाई मुहर, बोले- प्यार में इंतजार और तड़प जरूरी है
Batwara 1947 पर Shabana Azmi की Theory से भिड़े Rajkumar Santoshi, Sunny Deol के किरदार पर बहस
Tej Pratap Yadav का बड़ा दावा, बोले- जान को खतरा, PA पर भी लगाए गंभीर आरोप
Mirzapur: The Movie को मिला A Certificate, 3 घंटे 17 मिनट के Runtime ने बढ़ाया Excitement
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की एंट्री? सामने आई बड़ी खबर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
बॉलीवुड
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
इंडिया
सड़कों पर थूका या फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना! इस राज्य ने उठाया बड़ा कदम
सड़कों पर थूका या फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना! इस राज्य ने उठाया बड़ा कदम
इंडिया
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
बॉलीवुड
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget