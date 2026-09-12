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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'प्रेम कीटाणु’ की रिलीज से पहले कामाख्या मंदिर पहुंचे वीर पहाड़िया, लिया मां का आशीर्वाद

'प्रेम कीटाणु’ की रिलीज से पहले कामाख्या मंदिर पहुंचे वीर पहाड़िया, लिया मां का आशीर्वाद

वीर पहाड़िया ने ‘प्रेम कीटाणु’ की रिलीज से पहले कामाख्या मंदिर में आशीर्वाद लिया. फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी और युवाओं की दोस्ती, प्यार व दिल टूटने की कहानी दिखाएगी.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 12 Sep 2026 02:55 PM (IST)
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अभिनेता वीर पहाड़िया ने अपनी नई फिल्म प्रेम कीटाणु की रिलीज़ से पहले हाल ही में असम स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में दर्शन कर मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया. अपनी इस धार्मिक यात्रा की झलक सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अभिनेता ने मंदिर परिसर की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है, “जय जय मां कामाख्या."

इस दौरान वीर पारंपरिक नीले कुर्ते के साथ लाल और सुनहरे रंग का आकर्षक स्टोल अंगवस्त्र पहने नजर आए. मंदिर में प्रार्थना करते हुए उनका यह शांत और धार्मिक अंदाज ऐसे समय में सामने आया है, जब वह अपनी अगली बड़ी फिल्म की रिलीज़ 'प्रेम कीटाणु' की तैयारी में लगे हैं.

 
 
 
 
 
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‘प्रेम कीटाणु’की कहानी

'प्रेम कीटाणु' का निर्देशन अपूर्व सिंह कार्की ने किया है. फिल्म में वीर पहाड़िया के साथ अपारशक्ति खुराना, आफिया सैयद, राकेश बेदी और निखिल विजय भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आनेवाले हैं. यह फिल्म युवाओं के एक समूह की कहानी है, जो कॉलेज लाइफ, दोस्ती, प्यार, सपनों और दिल टूटने के अनुभवों से गुजरते हैं.

यह फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर 2026, गांधी जयंती के अवसर पर रिलीज़ होने वाली है. यह निर्माता गौरव वर्मा के बैनर अवनीका फिल्म्स की पहली प्रोडक्शन भी है.

स्काई फोर्स’ से किया डेब्यू

'स्काई फोर्स' से अभिनय की शुरुआत करने वाले वीर पहाड़िया अब 'प्रेम कीटाणु' के जरिए एक अलग तरह की भूमिका और जॉनर में नजर आने के लिए तैयार हैं. फिल्म का प्रमोशनल कैंपेन शुरू हो चुका है और “तू मेरा रइय्यो” जैसे गाने भी दर्शकों के बीच पहुंच रहे हैं, जिससे इस रोमांटिक कॉमेडी को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है. 'स्काई फोर्स' में वीर अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे. इसमें वीर के अपोजिट सारा अली खान लीड रोल में थीं.

ये भी पढ़ेंः अजीत की रेस में विजय की एंट्री, आज सिल्वरस्टोन में दिखेगा अनोखा नजारा

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Published at : 12 Sep 2026 02:55 PM (IST)
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