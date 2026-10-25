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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझ पर हमला क्यों हुआ?' फायरिंग के बाद गहरे सदमे में टाइगर श्रॉफ, बोले- 'मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है'

'मुझ पर हमला क्यों हुआ?' फायरिंग के बाद गहरे सदमे में टाइगर श्रॉफ, बोले- 'मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है'

फायरिंग के बाद एक्टर टाइगर श्रॉफ गहरे सदमे में हैं. हाल ही में बातचीत में उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है और उन पर हमला क्यों किया गया?

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 25 Oct 2026 12:21 PM (IST)
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टाइगर श्रॉफ मुंबई के जुहू इलाके में अपनी कार पर हुई फायरिंग के बाद से गहरे सदमे में हैं. 18 अक्टूबर को  शाम करीब 7 बजे जब टाइगर फुटबॉल खेलकर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान बाइक पर सवार दो लोगों ने उनकी कार पर 5 से 6 गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए. टाइगर उस समय कार की आगे वाली सीट पर बैठे थे. उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर और एक व्लॉगर को चोटें आईं.

वहीं अब टाइगर ने इस घटना पर बात करते हुए कहा कि मुझ पर हमला क्यों हुआ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है.

'मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है'-  टाइगर श्रॉफ 
NDTV के मुताबिक, टाइगर ने जांचकर्ताओं को बताया कि वो अभी भी इस घटना से उबर नहीं पाए हैं. उन्होंने कहा, 'मैं गहरे सदमे में हूं. मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता. आखिर कोई मुझ पर जानलेवा हमला क्यों करना चाहेगा और इसकी वजह क्या है?'

फायरिंग की वजह पर सवाल उठाते हुए टाइगर ने आगे कहा, 'मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है. फिर मुझ पर हमला क्यों हुआ?' 

मुझ पर हमला क्यों हुआ?' फायरिंग के बाद गहरे सदमे में टाइगर श्रॉफ, बोले- 'मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है

घटना के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार
बता दें, घटना के बाद पुलिस ने हरियाणा से दो शूटरों फूल सिंह और रेहान रहीसुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया. दोनों की उम्र 18 साल है. आरोप है कि फरार होने से पहले वे 22 साल के एक तीसरे आरोपी ऋतिक कुमार से मिले थे, जो बिहार का रहने वाला है. इसके बाद तीनों बाइक से फरार हो गए. 

बताया जा रहा है कि आरोपी गुजरात के सूरत पहुंचे और फिर ट्रेन से जयपुर के लिए रवाना हुए. हालांकि, अगले ही दिन राजस्थान के कोटा जिले में उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया.

हथियार बरामद, इंदौर में एक और गिरफ्तारी
इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है. मुंबई पुलिस ने हमले में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए दो हथियार बरामद किए हैं, जो सूरत में मिले. वहीं, शनिवार को 22 साल के प्रांजल ठाकरान नाम के एक शख्स को इंदौर में हिरासत में लिया गया.

फायरिंग मामले में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 25 Oct 2026 12:21 PM (IST)
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