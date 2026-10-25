'रामायण' का 'मंगल रंग' गाना रिलीज, श्रीराम-सीता के प्रेम ने जीता दिल

नमित मल्होत्रा की 'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. रणबीर कपूर की फिल्म की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं हाल ही में मेकर्स ने रामायण से एक और गाना 'मंगल रंग' रिलीज कर दिया है. इस म्यूजिकल पेशकश के साथ दर्शकों को न सिर्फ फिल्म की दुनिया की झलक देखने मिली है, बल्कि साथ में भगवान राम और मां सीता के खूबसूरत पलो से सजे विजुअल्स को भी खास अंदाज में पेश किया गया है.

महाकाव्य से सामने आए दूसरे गाने में शानदार नजारे, भव्य महल और खूबसूरत जोड़ी के शादी की झलक भी देखने मिलती है, जिसमें उनके रिश्ते को लेकर बनी गहरी भावनात्मक को महसूस किया जा सकता है.

'रामायण' का 'मंगल रंग' गाना रिलीज

गाने एक्सक्लूसिव टी-सीरीज के ऑफिशल यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ रामायणम् पर अवेलेबल है. ये गाना राम और सीता के सफर के अलग-अलग पलों को खुद में लिए हुए है, जिसमें महल की भव्यता, शादी की पवित्रता और अयोध्या से दूर रहने वाले पल शामिल हैं. राम को दिखाने वाले सींस में वे तीर, धनुष के साथ तलवार लिए हुए हैं. 'मंगल रंग' गाने को मेकर्स द्वारा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में एक साथ रिलीज किया गया है.

इसे ए. आर. रहमान ने कंपोज किया गया है, वहीं इसके हिंदी में बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. गाने के हिंदी वर्जन को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया है, जबकि दूसरी भाषाओं में भी इसे कई अलग-अलग सिंगर्स और लिरिसिस्ट ने आकार दिया है.

बता दें कि तमिल वर्जन को अभय जोधपुरकर और सैंधवी ने गाया है, और इसके बोल कार्तिक नेथा ने लिखे हैं. जबकि, तेलुगु वर्जन को राघव कौशिक और वैशाली सामंत ने अपनी आवाज से सजाया है, और इसके बोल राकेंदु मौली ने लिखे हैं. कन्नड़ वर्जन में अरमान मलिक और बेला शेंडे की आवाज है, वहीं बोल कार्तिक सरागुर ने लिखे हैं, मलयालम वर्जन को नरेश अय्यर और अमृता राजन ने अपनी आवाज दी है, जिसे विनायक शशि कुमार ने लिखा है.

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कब रिलीज होगा पहला पार्ट?

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, रॉकिंग स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे.

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण' को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने 8 बार ऑस्कर जीत चुके DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर बनाया है. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म का पार्ट 1, 5 नवंबर 2026 और पार्ट 2 दिवाली 2027 में दुनियाभर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.

फिल्म को सोनी पिक्चर्स दुनिया भर में भारत छोड़कर रिलीज करेगी, जबकि हिंदी भाषी मार्केट में धर्मा प्रोडक्शंस इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं. फिल्म दुनियाभर में IMAX में रिलीज होगी. जबकि फिल्म के गाने टी सीरीज के लेबल तले रिलीज किए जाएंगे.