ब्रेकअप के बाद पहली बार तारा सुतारिया ने खोला दिल, मेंटल पीस को लेकर कही ये बातें

एक्ट्रेस तारा सुतारिया हाल ही में वीर पहाड़िया से अपने ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में रही हैं. इन खबरों के बीच तारा ने अपनी मेंटल पीस, काम और सफलता के प्रति अपने नजरिए के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने एले इंडिया को बताया कि उनका हमेशा से मानना रहा है कि असली सफलता अंदर से आती है.

मेंटल पीस और आत्म-चिंतन का महत्व

तारा ने कहा कि उन्होंने अपनी मेंटल पीस की सुरक्षा करना सीख लिया है. कैमरे के सामने पली-बढ़ी होने के नाते उन्हें अपनी घबराहट को शांत करना और मन को स्थिर रखना सीखने में समय नहीं लगा. उन्होंने आत्म-चिंतन को अपनी शांति का जरिया बताया और कहा कि 'हम ही जानते हैं अपनी घबराहट को कैसे शांत करना है.'

ब्रेकअप की खबरों ने बढ़ाई चर्चा

साल की शुरुआत में तारा और वीर के ब्रेकअप की खबरें सुर्खियों में रही हैं. ये खबर मुंबई में एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के दौरान तारा को गले लगाने के कुछ ही दिनों बाद आई थी. हालांकि तारा ने अपने रिश्ते को लेकर फैली नकारात्मक बातें खारिज कर दी थी. लेकिन अफवाहों ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ब्रेकअप उसी घटना की वजह से हुआ था.

प्राइवेट लाइफ को प्राथमिकता

दिसंबर 2025 में हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में तारा ने बताया था कि वो अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करती हैं. उन्होंने कहा कि 'मैं शोहरत के साथ आने वाली जांच-पड़ताल और ध्यान को शालीनता और समझदारी से संभालती हूं.' तारा ने ये भी कहा कि अपने परिवार और करीबी दोस्तों के सहारे वो खुद को शांत रखती हैं.

आने वाली फिल्म और प्रोजेक्ट्स

आपको बता दें तारा फिल्म 'टॉक्सिक - ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में नजर आएंगी. इस फिल्म में केजीएफ स्टार यश मुख्य भूमिका में हैं उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत भी हैं. फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 के साथ टकराएगी.