हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिल्मों से पहले ये काम करती थीं 'दंगल' की बबीता, जानें दिल्ली से मुंबई का सफर कैसा रहा

फिल्मों से पहले ये काम करती थीं 'दंगल' की बबीता, जानें दिल्ली से मुंबई का सफर कैसा रहा

Sanya Malhota Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा एक्ट्रेस बनने से पहले एक डांसर थीं उन्होंने एक रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 25 Feb 2026 02:16 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा का जन्म 25 फरवरी 1992 को हुआ था. आज सान्या अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं. 'दंगल' से पहचान बनाने वालीं सान्या का जन्म दिल्ली की पंजाबी फैमिली में हुआ. उन्होंने दिल्ली में ही अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की. 2016 से शुरू हुआ सान्या का एक्टिंग करियर अब तक भी पीक पर ही है. वो कई अलग- अलग प्रोजेक्ट में नजर आ रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सान्या ने करियर की शुरुआत बतौर एक्टर नहीं की थी. उनका सपना तो कुछ और ही था. आइये बताते हैं.

ट्रेन्ड डांसर हैं सान्या
क्या आप जानते हैं कि सान्या मल्होत्रा एक ट्रेन्ड डांसर हैं? जी हां! वो एक ट्रेन्ड बैली और कंटेम्पररी डांसर हैं. एक्टिंग में किस्मत आजमाने से पहले सान्या मल्होत्रा ने डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस' में भी पार्टीसिपेट किया था. हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाँ और केवल टॉप 100 में ही पहुंच पाईं. इसके बाद सान्या ने मुंबई जाने की ठानी और वहां पहुंचकर उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू किए और कैमेरापर्सन्स को असिस्ट करना शुरू किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanya Malhotra (@sanyamalhotra_)

मुकेश छाबड़ा ने दिया बिग ब्रेक
सान्या मुंबई आने के बाद कुछ कमर्शियल्स में नजर आईं. इसी दौरान उनके ऊपर नजर पड़ी मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की. बस फिर क्या था, यहीं से एक्ट्रेस का सफर शुरू हो गया. इसके बाद सान्या को नितेश तिवारी ने 'दंगल' के लिए सिलेक्ट कर लिया. ये सान्या की डेब्यू फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और उनकी ये मेहनत रंग भी लाई. लेकिन फिल्म में डेब्यू करने के बाद भी सान्या ने आमिर खान की फिल्म 'सीक्रेट सपरस्टार' के गाने 'सेक्सी बलिये' को कोरियोग्राफ किया था.

सान्या का फिल्मी सफर
इसके बाद सान्या मल्होत्रा के करियर की गाड़ी चल पड़ी और उन्होंने लगातार 'पटाखा', 'बधाई हो', 'शकुंतला देवी', 'लूडो', 'पगलैट', 'मीनाक्षी सुंदरेशंवर', 'लव होस्टल' और 'मिसेज' जैसी फिल्मों में नजर आईं. आने वाले समय में सान्या 'बंदर' फिल्म में नजर आने वाली हैं. अनुराग कश्यप के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में बॉबी देओल नजर आने वाले हैं, इसका पोस्टर हाल ही में रिलीज हुआ है.

और पढ़ें
Published at : 25 Feb 2026 02:16 AM (IST)
Tags :
Birthday Sanya Malhotra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
फिल्मों से पहले ये काम करती थीं 'दंगल' की बबीता, जानें दिल्ली से मुंबई का सफर कैसा रहा
फिल्मों से पहले ये काम करती थीं 'दंगल' की बबीता, जानें दिल्ली से मुंबई का सफर कैसा रहा
बॉलीवुड
प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनने पहुंचीं पूनम पांडे, खूब बहाए आंसू, वीडियो हो रहा वायरल
प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनने पहुंचीं पूनम पांडे, खूब बहाए आंसू, वीडियो हो रहा वायरल
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की किस्मत चमकी, रणवीर सिंह की बिग बजट फिल्म प्रलय में मिली एंट्री
इस एक्ट्रेस की किस्मत चमकी, रणवीर सिंह की बिग बजट फिल्म प्रलय में मिली एंट्री
बॉलीवुड
तिहाड़ और आर्थर रोड जेल से रची गई रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की साजिश, मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा
तिहाड़ और आर्थर रोड जेल से रची गई रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की साजिश, मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Iran- Us: Trump की फाइनल वॉर्निंग... डील करो या युद्द करो | Breaking
sansani: लखनऊ में खौफनाक 'नीला ड्रम कांड' ! | Crime News | Lucknow
Shankaracharya Controversy: शंकराचार्य पर केस का कच्चा चिट्ठा..क्या 'पालकी' पहुंचेगी जेल?
Janhit: शर्टलेस साजिश के 'मास्टरमाइंड' | Rahul Gandhi | Shankaracharya | Ai Summit Protest
Bharat Ki Baat: AI समिट की लड़ाई मोदी vs राहुल हो गई! | Ai Summit | Congress Protest | Uday Bhanu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप के 15% टैरिफ से क्या बदलेगा? चीन समेत इन देशों को फायदा, भारत को लेकर मूडीज ने क्या किया दावा
ट्रंप के 15% टैरिफ से क्या बदलेगा? चीन समेत इन देशों को फायदा, भारत को लेकर मूडीज ने क्या किया दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम', शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा
क्रिकेट
PAK vs ENG: अंतिम 18 गेंद में 24 रन और 4 विकेट, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 165 का लक्ष्य; शुरुआत और अंत दोनों रहा बुरा
अंतिम 18 गेंद में 24 रन और 4 विकेट, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दिया 165 का लक्ष्य; शुरुआत और अंत दोनों रहा बुरा
टेलीविजन
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
इंडिया
Baramati Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बड़ी कार्रवाई, DGCA ने VSR वेंचर्स के चार विमानों पर लगाई रोक
अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बड़ी कार्रवाई, DGCA ने VSR वेंचर्स के चार विमानों पर लगाई रोक
इंडिया
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान पैरों में लगी थी गोली, मिल गया अपडेट
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान लगी थी गोली
हेल्थ
HPV Vaccination: सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगी HPV वैक्सीन
सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में लगेगी HPV वैक्सीन
ट्रेंडिंग
"शादी हो तो ऐसी" एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक पहुंचने के लिए गाड़ी से जा रहे मेहमान, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget