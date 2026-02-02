‘वध 2’ 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही स्पिरिचुअल सीक्वल फिल्मों में से एक है. इसकी थिएट्रिकल रिलीज नजदीक है और लोगों में इसका क्रेज लगातार बढ़ रहा है. नीना गुप्ता और संजय मिश्रा जैसे दमदार कलाकारों के साथ ये एक्टर-ड्रिवन फिल्म ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

NSD में फिल्म प्रमोशन का इमोशनल पल

फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक बहुत ही खास और इमोशनल पल देखने को मिला जब संजय मिश्रा, नीना गुप्ता और कुमुद मिश्रा ने हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली का दौरा किया. तीनों इसी प्रतिष्ठित संस्थान के पूर्व छात्र हैं. NSD में उनका फैकल्टी और थिएटर लवर्स ने प्यार और गर्मजोशी से स्वागत किया. इस विजिट ने एक तरह का सिनेमा और थिएटर का जश्न जैसा माहौल बना दिया था.

संजय मिश्रा के एनएसडी के अनुभव

इस बातचीत के दौरान संजय मिश्रा ने एनएसडी में बिताए अपने शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि कैसे सीनियर्स और बड़े कलाकारों को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा. संजय मिश्रा ने कहा, 'मुझे खुद नहीं पता कि एनएसडी में मैंने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा लेकिन मेरे पास इरफान भाई जैसे लोग थे. आप बस उन्हें देखते रह सकते थे. वीरेंद्र सक्सेना, अंकुर जी, रॉबिन दास और अनुप दा जैसे लोग थे जिन्हें आप लगातार ऑब्जर्व करते रहते थे. मुझे याद है एक बार इरफान भाई को परफॉर्म करते हुए देखकर मेरे मन में आया की ‘ये आदमी एक्टिंग कब शुरू करेगा?’ उस लेवल पर वो खेल रहे थे.' उनके अनुभव ने वहां बैठे सभी लोगों को गहराई से जोड़ दिया और ये साबित किया कि असली सीख क्लासरूम तक सीमित नहीं थी.

View this post on Instagram A post shared by F I L M Y D H U N (@filmydhun)

फिल्म के किरदार और कहानी

जसपाल सिंह संधू द्वारा लिखित और निर्देशित ‘वध 2’ में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बिल्कुल नए किरदारों में दिखाई देंगे. फिल्म में पहली वाली इमोशनल और फिलॉसॉफिकल गहराई को बरकरार रखा गया है. लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी ये स्पिरिचुअल सीक्वल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है.

गाला प्रीमियर और रिलीज डेट

56वें IFFI 2025 में फिल्म की गाला प्रीमियर स्क्रीनिंग के बाद इसका क्रेज और बढ़ गया है जहां जोरदार तालियों ने संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की सिनेमा में स्थायी पहचान को फिर साबित कर दिया है. लव फिल्म्स की प्रस्तुति ‘वध 2’ को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है जबकि इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.