हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNSD के दिनों को याद कर इमोशनल हुए संजय मिश्रा, बोले- 'मेरे पास इरफान भाई थे'

NSD के दिनों को याद कर इमोशनल हुए संजय मिश्रा, बोले- 'मेरे पास इरफान भाई थे'

Sanjay Mishra: ‘वध 2’ 2026 की सबसे चर्चित स्पिरिचुअल सीक्वल फिल्मों में से एक है जिसमें संजय मिश्रा और नीना गुप्ता नए किरदारों में नजर आएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Feb 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

‘वध 2’ 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही स्पिरिचुअल सीक्वल फिल्मों में से एक है. इसकी थिएट्रिकल रिलीज नजदीक है और लोगों में इसका क्रेज लगातार बढ़ रहा है. नीना गुप्ता और संजय मिश्रा जैसे दमदार कलाकारों के साथ ये एक्टर-ड्रिवन फिल्म ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

NSD में फिल्म प्रमोशन का इमोशनल पल
फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक बहुत ही खास और इमोशनल पल देखने को मिला जब संजय मिश्रा, नीना गुप्ता और कुमुद मिश्रा ने हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली का दौरा किया. तीनों इसी प्रतिष्ठित संस्थान के पूर्व छात्र हैं. NSD में उनका फैकल्टी और थिएटर लवर्स ने प्यार और गर्मजोशी से स्वागत किया. इस विजिट ने एक तरह का सिनेमा और थिएटर का जश्न जैसा माहौल बना दिया था.

संजय मिश्रा के एनएसडी के अनुभव
इस बातचीत के दौरान संजय मिश्रा ने एनएसडी में बिताए अपने शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि कैसे सीनियर्स और बड़े कलाकारों को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा. संजय मिश्रा ने कहा, 'मुझे खुद नहीं पता कि एनएसडी में मैंने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा लेकिन मेरे पास इरफान भाई जैसे लोग थे. आप बस उन्हें देखते रह सकते थे. वीरेंद्र सक्सेना, अंकुर जी, रॉबिन दास और अनुप दा जैसे लोग थे जिन्हें आप लगातार ऑब्जर्व करते रहते थे. मुझे याद है एक बार इरफान भाई को परफॉर्म करते हुए देखकर मेरे मन में आया की ‘ये आदमी एक्टिंग कब शुरू करेगा?’ उस लेवल पर वो खेल रहे थे.' उनके अनुभव ने वहां बैठे सभी लोगों को गहराई से जोड़ दिया और ये साबित किया कि असली सीख क्लासरूम तक सीमित नहीं थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by F I L M Y D H U N (@filmydhun)

फिल्म के किरदार और कहानी
जसपाल सिंह संधू द्वारा लिखित और निर्देशित ‘वध 2’ में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बिल्कुल नए किरदारों में दिखाई देंगे. फिल्म में पहली वाली इमोशनल और फिलॉसॉफिकल गहराई को बरकरार रखा गया है. लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी ये स्पिरिचुअल सीक्वल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है.

गाला प्रीमियर और रिलीज डेट
56वें IFFI 2025 में फिल्म की गाला प्रीमियर स्क्रीनिंग के बाद इसका क्रेज और बढ़ गया है जहां जोरदार तालियों ने संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की सिनेमा में स्थायी पहचान को फिर साबित कर दिया है. लव फिल्म्स की प्रस्तुति ‘वध 2’ को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है जबकि इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

और पढ़ें
Published at : 02 Feb 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Irfan Khan Sanjay Mishra Vadh 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

ICC T20 Worldcup : मैच से मैदान छोड़कर भागा Pakistan... आज ICC लेगा बड़ा फैसला । Shehbaz Sharif
Iran US Tension : Trump के सामने झुकने से Iran ने किया इनकार... खाड़ी देशों में गहराया युद्ध का संकट
ICC T20 Worldcup : मैच से पहले डरकर भागा Pakistan... Shehbaz Sharif सरकार ने लिया फैसला
Equity Market Investors ध्यान दें! Budget से बदलेगा Market का पूरा Scenario? | Paisa Live
Budget 2026: महिलाओं, किसानों और बुज़ुर्गों के लिए बजट में क्या मिला? सबसे ज्यादा फायदा किसको ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने किया ये वादा
फूड
Fresh Food At Restaurants: ढाबे से लेकर होटल तक... ये सब्जियां बनती हैं एकदम ताजी, ऑर्डर करने से पहले आप भी जान लें
ढाबे से लेकर होटल तक... ये सब्जियां बनती हैं एकदम ताजी, ऑर्डर करने से पहले आप भी जान लें
यूटिलिटी
महज 20000 रुपये से गांव में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, बंपर होगी कमाई
महज 20000 रुपये से गांव में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, बंपर होगी कमाई
जनरल नॉलेज
Budget 2026: बजट तो पेश हो गया अब आगे क्या, जानिए क्या होती है संसद की पूरी प्रक्रिया?
बजट तो पेश हो गया अब आगे क्या, जानिए क्या होती है संसद की पूरी प्रक्रिया?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget