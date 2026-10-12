Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं जावेद शेख से कभी शादीशुदा नहीं थी', सलमा आगा ने तोड़ी चुप्पी, कई राज खोले

'मैं जावेद शेख से कभी शादीशुदा नहीं थी', सलमा आगा ने तोड़ी चुप्पी, कई राज खोले

एक्ट्रेस और सिंगर सलमा आगा का नाम कभी अभिनेता जावेद शेख संग जुड़ा था. जावेद ने कई दफा खुलासा किया है कि उनकी शादी सलमा से हुई थी, लेकिन सलमा ने इसके उलट ही कहानी बताई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 12 Oct 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान में पैदा हुई सलमा आगा ने कई पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया था. वहीं 80 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया. वो एक्ट्रेस होने के अलावा सिंगर भी हैं. उन्होंने अपनी फिल्मों और गानों के अलावा पर्सनल लाइफ से भी सुर्खियां बटोरीं. वो अभिनेता जावेद शेख के साथ अपने रिश्ते से भी सुर्खियों में रहीं. एक्ट्रेस ने अब एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विकी लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में जावेद के साथ रिश्ते को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. 

'मैं जावेद शेख से कभी शादीशुदा नहीं थी'

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Theatre Release This Week: इस हफ्ते थिएटर नई फिल्मों की बाढ़, रिलीज हो रही हैं 'जेलर 2' से 'नई नवेली' तक ये 6 धांसू मूवीज
इस हफ्ते थिएटर नई फिल्मों की बाढ़, रिलीज हो रही हैं ये 6 धांसू मूवीज
बॉलीवुड
'निकाह' के हिट गानों के लिए आशा भोसले थीं पहली पसंद, मेकर्स के सामने सलमा आगा ने रखी थी ये शर्त
जब आशा की जगह सलमा ने खुद गाए अपनी फिल्म के गाने, रखी थी ये शर्त
बॉलीवुड
'ये सब मायने नहीं रखता', 'दृश्यम 3' में ऑनस्क्रीन बेटी इशिता दत्ता से 8 साल के एज गैप पर बोलीं श्रिया सरन
'दृश्यम 3' में ऑनस्क्रीन बेटी से सिर्फ 8 साल बड़ी हैं श्रिया सरन, एज गैप पर अब तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
आमिर खान की भतीजी ने दिखाए चोट के निशान, CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने किया था डिटेन
आमिर खान की भतीजी ने दिखाए चोट के निशान, CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने किया था डिटेन

विकी लालवानी ने एक्ट्रेस से कहा था कि जावेद शेख ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी पत्नी सलमा ने मुझे रेखा के साथ काम न करने के लिए कहा था. इस पर सलमा ने कहा, 'मुझे बस एक ही बात कहनी है, क्योंकि उनकी सक्सेस का दावा बस मेरा ज़िक्र करना ही है. मैंने ये बात पहले भी सुनी है. ये बहुत दुख की बात है. जब हमने साथ में पहली फ़िल्म की थी, तब वे बिलकुल नए थे. मैं एक कड़वी बात बोल रही हूं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल चारे की तरह नहीं कर सकते. ये गलत है.'

सलमा ने कहा, 'आप मेरा नाम लेकर कहे कि मेरा जिक्र जरूर आ जाए. जरूरी नहीं है कि हर किस्से में जिक्र हो किसी का. जबरदस्ती की ये चीजे ही जो हमारे ऊपर ठूसी जा रही है. मैंने उनके साथ कई फ़िल्में कीं. वो एक फिल्म के 50 हजार और मैंने 10 लाख लेती थीं. कौन सी शादी, क्या चीज. मैंने बहुत सारी फिल्में राज बब्बर के साथ की तो क्या मैंने उनसे शादी की  थीं.' एक्ट्रेस से आगे पूछा कि आप कह रही है कि आपकी शादी जावेद शेख के साथ नहीं हुई थीं? तो उन्होंने कहा, 'ये बकवास है.'

डेब्यू फिल्म 'निकाह' के लिए नहीं दिया स्क्रीन टेस्ट

बता दें कि साल 1982 में आई फिल्म 'निकाह' से सलमा ने बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके डायरेक्टर थे बी.आर. चोपड़ा. सलमा के साथ अहम किरदारों में राज बब्बर और दीपक पाराशर नजर आए थे. सलमा आगा ने कहा, 'जब मैं पहली बार बी. आर. चोपड़ा से मिली थी तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये ही मेरी निलोफर होगी. फिल्म के लिए मेरा स्क्रीन टेस्ट भी नहीं हुआ था.' 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Salma Agha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Theatre Release This Week: इस हफ्ते थिएटर नई फिल्मों की बाढ़, रिलीज हो रही हैं 'जेलर 2' से 'नई नवेली' तक ये 6 धांसू मूवीज
इस हफ्ते थिएटर नई फिल्मों की बाढ़, रिलीज हो रही हैं ये 6 धांसू मूवीज
बॉलीवुड
'निकाह' के हिट गानों के लिए आशा भोसले थीं पहली पसंद, मेकर्स के सामने सलमा आगा ने रखी थी ये शर्त
जब आशा की जगह सलमा ने खुद गाए अपनी फिल्म के गाने, रखी थी ये शर्त
बॉलीवुड
'ये सब मायने नहीं रखता', 'दृश्यम 3' में ऑनस्क्रीन बेटी इशिता दत्ता से 8 साल के एज गैप पर बोलीं श्रिया सरन
'दृश्यम 3' में ऑनस्क्रीन बेटी से सिर्फ 8 साल बड़ी हैं श्रिया सरन, एज गैप पर अब तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
आमिर खान की भतीजी ने दिखाए चोट के निशान, CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने किया था डिटेन
आमिर खान की भतीजी ने दिखाए चोट के निशान, CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने किया था डिटेन
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
महाराष्ट्र
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
इंडिया
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
बॉलीवुड
15 साल बाद आ रहा विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ का सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी का भी दिया हिंट
‘द डर्टी पिक्चर’ का आ रहा सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म
क्रिकेट
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा
कौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा
Home Tips
Rice Storage Tips: बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget