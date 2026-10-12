पाकिस्तानी और बॉलीवुड एक्ट्रेस-सिंगर सलमा आगा अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'निकाह' से ही चर्चा में आ गई थीं. उन्होंने न सिर्फ बतौर एक्ट्रेस बल्कि बतौर सिंगर भी पहचान बनाई थी. अपनी पहली ही फिल्म 'निकाह' में उन्होंने गाने भी गाए थे. हालांकि म्यूजिक डायरेक्टर पहले आशा भोसले से गाने गंवाना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर की जिद के आगे सलमा को ही निकाह में गाने का मौका मिला. इसे लेकर खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बात की है.

आशा भोसले की जगह खुद गाए 'निकाह' के ये गाने

सलमा आगा ने हाल ही में एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विकी लालवानी को इंटरव्यू दिया. इस दौरान उनसे विकी ने कहा कि आपने फिल्म के गाने खुद गाए थे. लेकिन, उनके लिए आशा भोसले को सिलेक्ट किया गया था. मेकर्स के सामने सलमा ने शर्त रखी थी कि वो इसके गानों को खुद ही आवाज देगी. हालांकि म्यूजिक डायरेक्टर रवि चाहते थे कि गाने आशा भोसले गाए. लेकिन, बीआर चोपड़ा ने सलमा को ही मौका दिया.

एक्ट्रेस ने कहा, 'हां उन्होंने (बी.आर.चोपड़ा) कहा था कि ये ही गाएगी, क्योंकि मैं क्लासिकली ट्रेंड सिंगर हूं. मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कुछ बनाने की कला सीखने में बिताया है और अगर उसे इस्तेमाल ना करते तो फिर उसका फायदा क्या? मैंने अपना करियर ही बतौर सिंगर शुरू किया था. रवि जी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, चोपड़ा साहब उस वक्त के सबसे पॉपुलर और क्रिएटिव डायरेक्टर माने जाते थे.'

सलमा ने रख दी थी ये शर्त, साथ खड़े रहे बीआर चोपड़ा

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'दोनों चीजें हमें एक प्लेटफॉर्म पर इतनी अच्छी मिल रही थीं. मैंने कहा था कि मुझे गाना ही होगा, वरना शायद मैं यह फ़िल्म न करूं. ये मेरे साथ ज्यादती होती और मैं अपने साथ खुद ज्यादती करती. अपनी सारी सिंगिंग की जो हमारी जर्नी थी अगर मैं न गाती तो. फिल्म के गाने, गाने के बाद भी लोगों की कोशिश थी कि इन्हें रिप्लेस कर दो. मगर चोपड़ा जी ने स्टेप लिया. उन्होंने कहा कि मैं ये चेंज नहीं करूंगा. लोग गानों के लिए आते थे और फिल्म के शोज देखा करते थे.'

इन गानों को दी आवाज

एक्ट्रेस ने निकाह फिल्म के 'दिल के अरमां आंसुओं में बह गए', 'दिल की ये आरजू थी' और 'फिजा भी है जवां-जवां' जैसे गानों को आवाज दी. इनमें से दिल के अरमां आंसुओं में बह गए बहुत पसंद किया गया.