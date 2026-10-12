Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'निकाह' के हिट गानों के लिए आशा भोसले थीं पहली पसंद, मेकर्स के सामने सलमा आगा ने रखी थी ये शर्त

'निकाह' के हिट गानों के लिए आशा भोसले थीं पहली पसंद, मेकर्स के सामने सलमा आगा ने रखी थी ये शर्त

एक्ट्रेस और सिंगर सलमा आगा ने एक इंटरव्यू में अपनी डेब्यू फिल्म 'निकाह' के बारे में बात की. उन्होंने बताया की निकाह के लिए बतौर सिंगर वो नहीं, बल्कि आशा भोसले म्यूजिक डायरेक्टर की पहली पसंद थीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 12 Oct 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तानी और बॉलीवुड एक्ट्रेस-सिंगर सलमा आगा अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'निकाह' से ही चर्चा में आ गई थीं. उन्होंने न सिर्फ बतौर एक्ट्रेस बल्कि बतौर सिंगर भी पहचान बनाई थी. अपनी पहली ही फिल्म 'निकाह' में उन्होंने गाने भी गाए थे. हालांकि म्यूजिक डायरेक्टर पहले आशा भोसले से गाने गंवाना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर की जिद के आगे सलमा को ही निकाह में गाने का मौका मिला. इसे लेकर खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बात की है.

आशा भोसले की जगह खुद गाए 'निकाह' के ये गाने

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'ये सब मायने नहीं रखता', 'दृश्यम 3' में ऑनस्क्रीन बेटी इशिता दत्ता से 8 साल के एज गैप पर बोलीं श्रिया सरन
'दृश्यम 3' में ऑनस्क्रीन बेटी से सिर्फ 8 साल बड़ी हैं श्रिया सरन, एज गैप पर अब तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
आमिर खान की भतीजी ने दिखाए चोट के निशान, CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने किया था डिटेन
आमिर खान की भतीजी ने दिखाए चोट के निशान, CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने किया था डिटेन
बॉलीवुड
15 साल बाद आ रहा विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ का सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी का भी दिया हिंट
‘द डर्टी पिक्चर’ का आ रहा सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म
बॉलीवुड
Box Office: संडे को 'दृश्यम 3' पर हुई नोटों की बारिश, 'हनुमान अंश' ने भी किया गजब, जानें- 'द वन' और 'द पैराडाइज' का कलेक्शन
संडे को 'दृश्यम 3' पर हुई नोटों की बारिश, 'हनुमान अंश' ने भी किया गजब, जानें- कलेक्शन

सलमा आगा ने हाल ही में एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विकी लालवानी को इंटरव्यू दिया. इस दौरान उनसे विकी ने कहा कि आपने फिल्म के गाने खुद गाए थे. लेकिन, उनके लिए आशा भोसले को सिलेक्ट किया गया  था. मेकर्स के सामने सलमा ने शर्त रखी थी कि वो इसके गानों को खुद ही आवाज देगी. हालांकि म्यूजिक डायरेक्टर रवि चाहते थे कि गाने आशा भोसले गाए. लेकिन, बीआर चोपड़ा ने सलमा को ही मौका दिया.

एक्ट्रेस ने कहा, 'हां उन्होंने (बी.आर.चोपड़ा) कहा था कि ये ही गाएगी, क्योंकि मैं क्लासिकली ट्रेंड सिंगर हूं. मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कुछ बनाने की कला सीखने में बिताया है और अगर उसे इस्तेमाल ना करते तो फिर उसका फायदा क्या? मैंने अपना करियर ही बतौर सिंगर शुरू किया था. रवि जी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, चोपड़ा साहब उस वक्त के सबसे पॉपुलर और क्रिएटिव डायरेक्टर माने जाते थे.'

सलमा ने रख दी थी ये शर्त, साथ खड़े रहे बीआर चोपड़ा

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'दोनों चीजें हमें एक प्लेटफॉर्म पर इतनी अच्छी मिल रही थीं. मैंने कहा था कि मुझे गाना ही होगा, वरना शायद मैं यह फ़िल्म न करूं. ये मेरे साथ ज्यादती होती और मैं अपने साथ खुद ज्यादती करती. अपनी सारी सिंगिंग की जो हमारी जर्नी थी अगर मैं न गाती तो. फिल्म के गाने, गाने के बाद भी लोगों की कोशिश थी कि इन्हें रिप्लेस कर दो. मगर चोपड़ा जी ने स्टेप लिया. उन्होंने कहा कि मैं ये चेंज नहीं करूंगा. लोग गानों के लिए आते थे और फिल्म के शोज देखा करते थे.'

इन गानों को दी आवाज

एक्ट्रेस ने निकाह फिल्म के 'दिल के अरमां आंसुओं में बह गए', 'दिल की ये आरजू थी' और 'फिजा भी है जवां-जवां' जैसे गानों को आवाज दी. इनमें से दिल के अरमां आंसुओं में बह गए बहुत पसंद किया गया. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Salma Agha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'ये सब मायने नहीं रखता', 'दृश्यम 3' में ऑनस्क्रीन बेटी इशिता दत्ता से 8 साल के एज गैप पर बोलीं श्रिया सरन
'दृश्यम 3' में ऑनस्क्रीन बेटी से सिर्फ 8 साल बड़ी हैं श्रिया सरन, एज गैप पर अब तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
आमिर खान की भतीजी ने दिखाए चोट के निशान, CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने किया था डिटेन
आमिर खान की भतीजी ने दिखाए चोट के निशान, CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने किया था डिटेन
बॉलीवुड
15 साल बाद आ रहा विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ का सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी का भी दिया हिंट
‘द डर्टी पिक्चर’ का आ रहा सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म
बॉलीवुड
Box Office: संडे को 'दृश्यम 3' पर हुई नोटों की बारिश, 'हनुमान अंश' ने भी किया गजब, जानें- 'द वन' और 'द पैराडाइज' का कलेक्शन
संडे को 'दृश्यम 3' पर हुई नोटों की बारिश, 'हनुमान अंश' ने भी किया गजब, जानें- कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने दिखाए प्रदर्शनकारियों संग हिंसा के वीडियो, पूछा- दिल्ली को जेल क्यों बनाया?
राहुल गांधी ने दिखाए प्रदर्शनकारियों संग हिंसा के वीडियो, पूछा- दिल्ली को जेल क्यों बनाया?
महाराष्ट्र
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
बॉलीवुड
15 साल बाद आ रहा विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ का सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी का भी दिया हिंट
‘द डर्टी पिक्चर’ का आ रहा सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म
क्रिकेट
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
इंडिया
दिवाली पर SC नहीं लगाएगा पटाखों पर बैन, CJI सूर्यकांत बोले- 'अभी हमारे पास...'
दिवाली पर SC नहीं लगाएगा पटाखों पर बैन, CJI सूर्यकांत बोले- 'अभी हमारे पास...'
Home Tips
Rice Storage Tips: बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget