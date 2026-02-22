बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी 2026 को सरेंडर किया था. इस मामले के सामने आने के बाद कई सेलिब्रिटीज ने एक्टर का सपोर्ट किया था. कई पुराने बयान भी सामने आए थे, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बयान. जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रगल वाले दिनों में राजपाल यादव के घर वो खाना खाया करते थे. अब जेल से जमानत पर रिहा होकर आए राजपाल यादव ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

नवाजुद्दीन के लिए क्या बोले राजपाल?

राजपाल यादव ने जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले फैंस का और सपोर्टर्स का धन्यवाद दिया. अब धीरे- धीरे एक्टर इस दौरान हुई कई बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. राजपाल यादव ने हाल ही में यूपी तक के साथ बातचीत में नवाजुद्दीन के एक पुराने बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'वो मेरे यहां खाना नहीं खाते थे. वो उनका घर था, उनका खाना था. क्योंकि मुझे उनकी वजह से काम मिला है, उनका शुक्रिया.'

'सबकुछ उनका ही था'

आगे उन्होंने कहा, 'वहां 10-15 एक्टर्स थे अलग- अलग स्टेट्स से, लेकिन किसके पास काम है किसके पास नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता था. मायने ये रखता था कि सब साथ में खाते थे, हर शाम हंसते थे. उन्होंने मुझे इसका क्रेडिट दिया, ये उनकी अच्छाई है. लेकिन वो सब कुछ भी मेरा नहीं था. वो सब उनका ही था. '

मदद करने वालों को धन्यवाद

आगे राजपाल ने ये भी बताया कि उनकी पत्नी राधा ने उन्हें बताया है कि कई लोगों ने उनके कठिन समय में पर्सनली उनसे कॉन्टेक्ट किया था. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मुझे सपोर्ट करने वालों को धन्यवाद. जो सोशल मीडिया पर नहीं आए और ना ही आएंगे, उनकी लिस्ट भी लंबी है. हालांकि मैंने अभी तक अपना फोन चेक नहीं किया है.

बता दें कि राजपाल यादव 17 फरवरी को अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं. इसके बाद उन्होंने अपनी भतीजी की शादी भी अटेंड की. अब राजपाल का सारा फोकस अपने केस पर और काम पर है. वो जल्दी ही इस मामले को खत्म करना चाहते हैं.