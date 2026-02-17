नॉयना पर होगा तुलसी और मिहिर को शक, टूटेगी सलोनी और देव की शादी

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. इसी वजह से टीआरपी लिस्ट में ये शो टॉप 2 में बना हुआ है. शो में अब तक देखने को मिला कि शांति निकेतन को बचाने के लिए मिहिर और तुलसी बापजी के सामने ऐसा दिखाते हैं कि एक साथ हैं.

लेकिन, नॉयना ने उनके इस नाटक को खत्म करने का प्लान बना लिया है.उसने जानबूझकर बापजी के पास तुलसी और मिहिर के तलाक के कागज को भेज दिया है. अब सच्चाई को जानने के बात बापजी मिहिर और तुलसी पर काफी भड़क गए हैं. इतना ही नहीं बल्कि बापजी को मिहिर और नॉयना के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी जानकारी हो चुकी है.

शोभा को होगा नॉयना पर शक

इन सारी सच्चाइयों को जानने के बाद बापजी सलोनी और देव के रिश्ते को तोड़ देते हैं. इस फैसले को सुनकर पूरा परिवार दंग रह जाता है. बापजी की बातों को शोभा याद करते हुए कहती है कि ये उन्हें कैसे पता चला. फिर शोभा कहती है कि कहीं दूसरी औरत वाली बात दूसरी औरत ने ही तो नहीं बता दी है.

ऐसे में मिहिर और तुलसी भी नॉयना को घूरकर देखने लगेंगे. हालांकि, तुलसी अपनी बातों से बापजी को फिर से इंप्रेस करेगी और उनके फैसले को बदलवा कर ही रहेगी.आपको बता दें नॉयना ने ये सब इसलिए किया है, क्योंकि बापजी को सच्चाई पता चलने के बाद तुलसी हमेशा के लिए मिहिर की जिंदगी से चली जाएगी.

वहीं,वो मिहिर संग शादी कर लेगी.लेकिन, उसको ये नहीं पता है कि बापजी को सबसे ज्यादा तुलसी पर ही भरोसा है और उससे ही उनको लगाव है. अपकमिंग एपिसोड में लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बापजी अब तुलसी और मिहिर को एक साथ रहने का फैसला सुनाने वाले हैं. इस बात को जानने के बाद नॉयना के पैरों तले जमीन खिसनकने वाला है. क्योंकि, उसकी प्लानिंग अब धरी की धरी रह जाएगी.

