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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयादों में नाना पाटेकर: कभी एक शो के मिलते थे सिर्फ 50 रुपए, पत्नी की सैलरी थी 2500 रुपए

यादों में नाना पाटेकर: कभी एक शो के मिलते थे सिर्फ 50 रुपए, पत्नी की सैलरी थी 2500 रुपए

नाना पाटेकर के शुरुआती दिनों में उन्हें एक शो के सिर्फ 50 रुपए मिलते थे, जबकि पत्नी नीलकांति की सैलरी 2,500 रुपए महीना थी. 1978 में दोनों ने करीब 750 रुपए में सादगी से शादी की थी.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 08 Oct 2026 07:36 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का नाम आते ही आंखों के सामने उनकी दमदार आवाज, गुस्से से भरे एक्सप्रेशन और पर्दे पर निभाए गए ऐसे किरदार घूमने लगते हैं, जिन्हें भुलाना आसान नहीं है. कभी उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर बनकर लोगों का दिल जीता तो कभी 'उदय भाई' बनकर अपनी अलग पहचान बनाई.

नाना का शुरुआती दौर

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लेकिन, एक दौर ऐसा भी था, जब यही अभिनेता फिल्मों की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था. उस समय नाना पाटेकर को एक शो के लिए सिर्फ 50 रुपए मिलते थे, जबकि उनकी पत्नी नीलकांति पाटेकर बैंक में नौकरी करती थीं और उनकी महीने की सैलरी करीब 2,500 रुपए थी.

नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने थिएटर के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा. उनका शुरुआती दौर आसान नहीं था. एक साधारण परिवार से आने वाले नाना ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. एक समय ऐसा था, जब उनकी कमाई इतनी कम थी कि गुजारा करना भी चुनौती बन जाता था.

नाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर ने 1978 में शादी की थी. कहा जाता है कि दोनों की शादी भी बेहद सादगी से हुई थी और उस समय शादी का कुल खर्च करीब 750 रुपए आया था. नीलकांति पाटेकर उस समय बैंक में अधिकारी थीं और उनकी मासिक आय करीब 2,500 रुपए थी, जबकि नाना पाटेकर को एक शो के लिए महज 50 रुपए मिला करते थे.

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उदय भाई की पहचान

नाना पाटेकर ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन फिल्म 'वेलकम' का उदय शेट्टी यानी उदय भाई का किरदार आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. उनकी खास डायलॉग डिलीवरी, गुस्सा और कॉमिक टाइमिंग ने इस किरदार को यादगार बना दिया.

हालांकि, नाना की पहचान सिर्फ एक किरदार तक सीमित नहीं रही. 'परिंदा', 'क्रांतिवीर', 'अग्नि साक्षी', 'तिरंगा', 'खामोशी: द म्यूजिकल' और 'अब तक छप्पन' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग रंग के किरदार निभाए. आज नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके निभाए किरदार, उनकी आवाज और उनके संवाद हमेशा दर्शकों की यादों में जिंदा रहेंगे. कभी एक शो के लिए 50 रुपए पाने वाला यह कलाकार अपनी मेहनत और हुनर के दम पर सिनेमा में ऐसी पहचान छोड़ गया, जिसे मिटा पाना आसान नहीं है.

'मैं बात करने की हालत में नहीं हूं...', नाना पाटेकर के निधन से टूटे 'वेलकम' के डायरेक्टर

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Published at : 08 Oct 2026 07:36 PM (IST)
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