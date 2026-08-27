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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके थे?' बाबा रामदेव पर कंगना रनौत का जोरदार पलटवार

'मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके थे?' बाबा रामदेव पर कंगना रनौत का जोरदार पलटवार

कंगना रनौत ने बाबा रामदेव पर तीखा हमला बोला है. एक्ट्रेस ने उनके बयान पर पलटवार किया और उन्हें 'चमगादड़' तक कह दिया था. कंगना का ये स्टेटमेंट वायरल हो गया. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Aug 2026 03:17 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी नेता कंगना रनौत किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं. उन्हें उनकी फिल्मों और अभिनय के साथ ही बेबाकी के लिए भी जाना जाता है. इन दिनों उनके और बाबा रामदेव के बीच जुबानी जंग चल रही है और दोनों एक-दूसरे पर निशाना साधाने में चूक नहीं रहे. ऐसे में अब कंगना रनौत ने एक बार फिर से बाबा रामदेव पर जोरदार पलटवार किया और कहा, 'क्यों वो मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटक हुए थे?' उनका ये बयान वायरल हो गया है. चलिए बताते हैं अभिनेत्री ने क्या कुछ कहा.

'बाबा रामदेव चोला मत पहनिए...'

दरअसल, कंगना रनौत ने हाल ही में डीडी न्यूज के शो में पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने सुधीर चौधरी से काफी कुछ बातें की. इस बीच एक्ट्रेस ने राजनीतिक मुद्दों से लेकर विपक्ष और हालिया विवादों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी. इसी बातचीत कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को लेकर कहा, 'अब वो बिजनेसमैन बन चुके हैं. बिजनेसमैन बनने में कोई बुराई नहीं है लेकिन चोला मत पहनिए.' उनके इस बयान पर बाबा रामदेव की नाराजगी की बात कही गई तो एक्ट्रेस ने कहा कि वो तो पहले से ही नाराज हैं और अपने विवाद का भी जिक्र किया.

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बाबा रामदेव पर भड़कीं कंगना रनौत

कंगना ने बताया, 'उनसे कुछ पूछा गया कि आप कंगना के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने प्रोटेस्टर्स को गटरछाप कहा तो उन्होंने कहा उसका बचपन देखा है, उसका जवानी क्या था.' इस पर एक्ट्रेस ने सवाल करते हुए कहा, 'तो क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटका हुआ था? उसने देखा क्या था? क्या देखा...मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या देखा? बताना चाहिए था ना कि क्या देखा?'

बाबा रामदेव ने बताया था 'ओछा'

गौरतलब है कि कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए बाबा रामदेव ने हाल ही में ओछा कहा था. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, 'मैं विवादों को बढ़ावा देना नहीं चाहता. स्वामी रामदेव क्या हैं, ये पूरा देश जानता है और मेरा क्या योगदान है. मैं ओछों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता.'

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दरअसल, दोनों के बीच ये विवाद तब शुरू हुआ जब बाबा रामदेव टीवी9 के कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान उनसे कंगना के 'गटर जेनरेशन' वाले बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'उनका बचपन कैसा रहा, जवानी कैसी रही, पहले के कारनामे कैसे रहे? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता.' इसके बाद बाबा रामदेव ने उनके 'गटक जेनरेशन' वाले बयान की आलोचना भी की थी. इसे उन्होंने 'बिगड़े हुए दिमाग' की निशानी भी कहा था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 27 Aug 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Baba Ramdev
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