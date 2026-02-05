बॉलीवुड एक्टर गोविंदा पिछले कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं. अब एक बार फिर से उनकी वाइफ सुनीता आहूजा ने उन पर कमेंट किया है. सुनीता ने कहा कि शादी ही नहीं करनी चाहिए, शादी बर्बादी होती है. सोशल मीडिया पर सुनीता का ये कमेंट तेजी से वायरल हो रहा है.

अब फैंस ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कभी गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें सुर्खियों में छा जाती हैं, तो कभी इनके झगड़े की चर्चा सरेआम होती है. एक वक्त था जब गोविंता और सुनीता बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल हुआ करते थे.

कृष्णा अभिषेक से हुई थी कपल की लड़ाई

दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे. कोरोना के दौरान खबरें आईं कि कृष्णा अभिषेक की गोविंदा और सुनीता से लड़ाई हो गई है. ये लड़ाई इतनी बढ़चुकी थी कि सुनीता और कश्मीरा के बीच कई बार जुबानी जंग तक देखने को मिली. दोनों उस दौरान एक दूसरे को अक्सर ताने मारते हुए नजर आते थे.

कहीं ना कहीं कृष्णा अभिषेक भी भूल चुके थे कि वो गोविंदा ही थे जिन्होंने उनकी मां की डेथ के बाद उनके परिवार को संभाला. इतना ही नहीं बल्कि गोविंदा का नाम लेकर ही कृष्णा अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत की थी. एक तरफ कृ्ष्णा अभिषेक का करियर ऊपर चढ़ने लगा तो दूसरी तरफ गोविंदा के करियर का ग्राफ गिरने लग गया.





गोविंदा पर कोई नहीं लगाना चाहता दांव

गोविंदा फ्लॉप होने के बाद भी लीड एक्टर के तौर पर काम करना चाहते थे. हालांकि, बॉलीवुड के लोग अब गोविंदा पर किसी तरह का दांव नहीं खेलना चाहते. कोरोना के खत्म होने के बाद कृष्णा अभिषेक ने गोविंदा के संग अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की.

इस दौरान ही सुनीता और गोविंदा के बीच अनबन की खबरें आई थीं. अब अचानक कुछ दिनों से दोनों के तलाक की खबरें चर्चा में है. जमाने के सामने सुनीता ये आरोप लगा रही है कि गोविंदा ने उन्हें धोखा दिया है. किसी साउथ इंडियन एक्ट्रेस के संग गोविंदा का चक्कर चल रहा है.

बच्चों पर ध्यान नहीं देते गोविंदा

सुनीता तो कई बार ये भी कह चुकी हैं कि अपने जमाने में कई एक्ट्रेसेस के संग गोविंदा फ्लर्ट कर चुके हैं. अब सुनीता सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं. इतना ही नहीं बल्कि वो गोविंदा को लेकर तरह-तरह की बातें करने लगी हैं. वहीं, गोविंदा अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं.

गोविंदा की बेटी टीना का बॉलीवुड डेब्यू भी बर्बाद हो चुका है. वहीं, गोविंदा हर्षवर्धन को भी बॉलीवुड में जगह नहीं दिला पा रहे हैं. हो सकता है कि इन वजहों से भी सुनीता और गोविंदा में लड़ाई हो रही हो. गोविंदा और सुनीता की लड़ाई का असली वजह क्या है ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं. लेकिन, गोविंदा और सुनीता को अपनी इस लड़ाई को घर में बैठकर सुलझा लेना चाहिए.

