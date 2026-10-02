Drishyam 3 X Review: 'विजय सालगांवकर' के किरदार में छाए अजय देवगन, लोग बोले- ब्लॉकबस्टर है फिल्म
Drishyam 3 X Review: हिंदी 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी का आखिरी चैप्टर आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है. इसी के साथ 'दृश्यम 3' को देखने के लिए आज सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी है.
इंतजार खत्म हुआ! अजय देवगन की मच अवेटेड सस्पेंस क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' आखिरकार आज, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म इस पॉपुलर हिंदी फ्रैंचाइजी का तीसरा और आखिरी चैप्टर है. फिल्म को एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. वहीं फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने अब सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू भी शेयर करना शुरू कर दिया है. जानते हैं कि ये फिल्म लोगों को कैसी लगी है.
'दृश्यम 3' लोगों को कैसी लगी?
'दृश्यम 3' को सोशल मीडिया पर काफी पॉजिटिल रिस्पॉन्स मिल रहा है. लोग फिल्म की कहानी इसके क्लाइमेक्स की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कई ने तो इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 से भी बेहतर बताया है. एक यूजर ने फिल्म को 5 में से 4.5 रेटिंग देते हुए लिखा, “ अजय देवगन और जयदीप अहलावत का आमना-सामना इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है! विजय सलगांवकर एक और 'माइंड गेम' के साथ वापस आ गए हैं!
🚨 #DrishyamTheConclusion PRE-REVIEW 🔥— AB REVIEWS 2.0 (@ABREVIEWS2) October 1, 2026
⭐ 4.5/5 — Critics Reviews
Ajay Devgn & Jaideep Ahlawat's face-off is a major highlight! 🔥
Vijay Salgaonkar is back with another mind game! 🥶#Drishyam3 #AjayDevgn #Drishyam3Review pic.twitter.com/AEuYCboRkg
एक अन्य ने लिखा, “ दृश्यम 3 ने साबित कर दिया है कि एक अच्छी फिल्म के लिए न तो बिकिनी सीन, न आइटम नंबर, न ही बड़े बजट या विदेशी लोकेशन की ज़रूरत होती है.
Drishyam 3 has proved that a good movie requires neither bikini scenes nor item numbers nor a big budget nor a foreign location. pic.twitter.com/lhKfHXQFwL— 👑 KING (@atulraw12345) October 2, 2026
एक और ने लिखा, " दृश्यम 3 उम्मीदों पर खरी उतरती है! यह फिल्म तनावपूर्ण, दिलचस्प और कई ट्विस्ट से भरी है. अजय देवगन विजय सलगांवकर के रोल में जबरदस्त लगे हैं, और जयदीप अहलावत भी फिल्म की बड़ी खासियत हैं. दृश्यम की कहानी का एक संतोषजनक अंत."
DRISHYAM 3 delivers! 🔥— CinePulse 🎬 (@CinePulseNow) October 2, 2026
Tense, gripping and packed with twists. Ajay Devgn is solid as Vijay Salgaonkar, while Jaideep Ahlawat is a major highlight. 🔥
A satisfying conclusion to the Drishyam story.
⭐ 4/5#Drishyam3
एक यूजर ने पहले और दूसरे पार्ट से बताया बेहतर
एक ने फिल्म को 4 स्टार देते हुए लिखा, " शानदार... पहले और दूसरे पार्ट से भी बेहतर, दिलचस्प, दमदार और पूरी तरह से एंटरटेनिंग... बॉक्स ऑफ़िस पर सुनामी आने वाली है! अजय देवगन, ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर.
#DrishyamTheConclusion - ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4/5 !! BRILLIANT... Even better than Part two and one – gripping, powerful, and thoroughly entertaining... BOXOFFICE TSUNAMI is loading! @ajaydevgn Nice peak Blockbuster.#Drishyam | #Drishyam2 | #Drishyam3 | #AjayDevgn pic.twitter.com/fzAEQgWi6Y— its cinema (@itscinemaoficl) October 1, 2026
दृश्यम 3 के बारे में
बता दें कि दृश्यम 3 या दृश्यम द कन्क्लूजन का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. फिल्म में अजय देवगन, श्रिया सरन, तबू, रजत कपूर और ईशिता दत्ता ने अपने किरदारों में कमबैक किया है. फिल्म में जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की नई एंट्री हुई है.