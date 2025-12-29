हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसच्ची घटना पर आधारित है सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान', जानें- क्या है कहानी और कब होगी रिलीज?

सच्ची घटना पर आधारित है सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान', जानें- क्या है कहानी और कब होगी रिलीज?

Battel Of Galwan: सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का हाल ही में टीजर जारी किया गया था जिसके बाद से फैंस इसे लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. ये फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड बताई जा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Dec 2025 10:51 AM (IST)
सलमान खान की आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है. हाल ही में फिल्म की टीम ने इसका टीज़र जारी किया है और तब से फैंस इस फिल्म की रिलीज़ को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. लेकिन क्या आप जानते है कि सलमान खान की ये मच अवेटेड फिल्म एक सच्ची घटना से इंस्पायर है. चलिए यहां जानते हैं 'बैटल ऑफ गलवान' की कहानी क्या है?

'बैटल ऑफ गलवान' वाकई की कहानी क्या है?
सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच 2020 में हुए संघर्ष पर आधारित है. भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच यह झड़प जून 2020 में हुई थी. 15 जून को नियंत्रण रेखा (LAC) पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ गया था. यह एक हिंसक झड़प थी जिसमें दोनों पक्षों को जानमाल का नुकसान हुआ. सीमा के पास फायरआर्म्स का इस्तेमाल न करने के समझौते के कारण, सैनिकों ने लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई लड़ी थी.

अल जज़ीरा के अनुसार, यह संघर्ष दो चीनी तंबुओं और निगरानी टावरों को लेकर हुए विवाद के कारण शुरू हुआ, जिनके बारे में भारतीय अधिकारियों का कहना था कि वे "एलएसी के भारतीय हिस्से में बनाए गए थे." रॉयटर्स के मुताबिक, "दोनों पक्षों के लगभग 900 सैनिक आमने-सामने की लड़ाई में शामिल थे, जिसमें उन्होंने एक-दूसरे को पत्थरों और कीलों से जड़ी लकड़ी की लाठियों से पीटा था."

कब रिलीज होगी 'बैटल ऑफ गलवान'?
सलमान खान ने फिल्म में कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका निभाई है, जिन्होंने असाधारण साहस के साथ 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व किया और मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित हुए थे.  सलमान खान स्टारर 'बैटल ऑफ गलवान' 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

'बैटल ऑफ गलवान' स्टार कास्ट
अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान के अलावा चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म के सपोर्टिंग कलाकारों में अभिलाष चौधरी, अंकुर भाटिया, विपिन भारद्वाज, ज़ेन शॉ, हीरा सोहल, निर्भय चौधरी, सिद्धार्थ मूली, अभिश्री सेन सहित कई कलाकार शामिल हैं. इस फिल्म का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के तहत सलमान खान ने किया है.

सलमान के बर्थडे पर रिलीज हुआ था फिल्म का टीजर
27 दिसंबर को अपने जन्मदिन को मौके पर सलमान खान ने फैंस को तोहफा देते हुए अपनी मच अवेटेज फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीज़र जारी किया था.  जिसमें अभिनेता एक्शन अंदाज में नज़र आ रहे हैं. एक मिनट के इस वॉर ड्रामा के टीज़र में खान एक बहादुर भारतीय सेना अधिकारी की भूमिका में हैं, जो दुश्मन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

टीज़र की शुरुआत सलमान खान की दमदार आवाज़ से होती है, जिसमें वे अपनी बटालियन को जोश से भरा भाषण देते हैं. बैकग्राउंड में ऊंचे पहाड़ी इलाकों के दृश्य दिखाए गए हैं. एक अन्य दृश्य में, खान को पेड़ की टहनी पकड़े हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके बटालियन, दुश्मन से आमने-सामने की लड़ाई के लिए पत्थरों के साथ तैयार खड़े नजर आ रहे हैं. इस टीजर को देखने के बाद से फैंस फिल्म का रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

Published at : 29 Dec 2025 10:46 AM (IST)
SALMAN KHAN Battel Of Galwan
