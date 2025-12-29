विशाल जेठवा ने कई फिल्मों में काम किया है लेकिन नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' में उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई है. वहीं अब विशाल जेठवा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि 'होमबाउंड में काम करने के बाद उनके पास आने वाली फिल्मों के ऑफर कैसे बदल गए. उन्होंने कहा कि उन्हें जो फिल्में अब ऑफर हो रही हैं वो उन्हें पहले कभी नहीं हुई थीं.

होमबाउंड की सफलता के बाद फिल्मों के ऑफर बदल गए

दरअसल पिंकविला से बात करते हुए विशाल ने कहा कि उन्हें "कई अलग-अलग तरह की फिल्में मिलने लगीं जो पहले नहीं आ रही थीं." उन्होंने यह भी कहा कि 'होमबाउंड' उनकी लाइफ की हमेशा एक यादगार फिल्म रहेगी. उन्होंने कहा, "मुझे कई अलग-अलग तरह की फिल्में मिलने लगीं जो पहले नहीं आ रही थीं. एक ही जॉनर में काम करते हुए, आप सोचते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए?

आप हमेशा एक ही स्टाइल में नहीं रहना चाहते. आप एक ही तरह का काम नहीं करना चाहते. लेकिन अब मैं जिस तरह की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं, वह पहले की स्क्रिप्ट से थोड़ी अलग है. तो हां, होमबाउंड की सफलता ने मुझे बहुत कुछ दिया है. इसने मुझे एक बहुत अच्छी स्थिति दी है. इसने मुझे मेरे करियर में सफलता दिलाई है. इसने मुझे एक नाम दिया है. इसने मुझे अच्छे प्रस्ताव दिए हैं. और होमबाउंड मेरे लाइफ में हमेशा एक यादगार फिल्म रहेगी."

किसी सीन के कट होने का नहीं है कोई अफसोस

उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म में उनका कोई ऐसा सीन था जो फाइनल कट में शामिल नहीं हो पाया, और क्या उन्हें इसका अफसोस है? उन्होंने कहा, "मुझे किसी भी सीन का अफसोस नहीं है. हमने जितने भी सीन शूट किए थे, उनमें से बहुत से सीन काट दिए गए हैं. क्योंकि फिल्म की एक निश्चित ड्यूरेशन होनी चाहिए, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है. लेकिन जाह्नवी के साथ कुछ सीन थे, जो बहुत खूबसूरत थे. मेरी मां के साथ एक सीन था, वह बहुत भावुक सीन था. वह फिल्म में शामिल नहीं हो पाया। और ईशान के साथ मेरे कई और सीन भी थे जो फाइनल कट में शामिल नहीं हो पाए. हालांकि मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है. क्योंकि आखिरकार, हम फिल्म को अपना हक दे रहे हैं."

होमबाउंड के बारे में

होमबाउंड में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म बचपन के दोस्त शोएब (ईशान खट्टर) और चंदन (विशाल जेठवा) की कहानी है, जिनका पुलिस में शामिल होने का साझा सपना उनके जीवन को आकार देता है।