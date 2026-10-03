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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: सलमान खान का नाम सुनते ही भड़के भाई अरबाज खान, मीडिया पर निकाला गुस्सा

Video: सलमान खान का नाम सुनते ही भड़के भाई अरबाज खान, मीडिया पर निकाला गुस्सा

अरबाज खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 'इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी अवॉर्ड्स' इवेंट में सलमान खान से जुड़े सवाल पर वो भड़क उठे. आइए जानते हैं, उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Oct 2026 09:13 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. अब वो एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि मीडिया के सामने उनका गुस्सा है. अरबाज खान को हाल ही में 'इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी अवॉर्ड्स' के एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जहां वो मीडिया पर भड़कते हुए नजर आए.

जैसे ही मीडिया ने अरबाज खान से सलमान खान से जुड़ा सवाल पूछा, वह भड़क उठे. उन्होंने मीडिया के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से चले गए. इस दौरान अरबाज के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आई. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए पूरा मामला जानते हैं.

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मीडिया के सवाल पर अरबाज खान ने जताई नाराजगी

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रिपोर्टर अरबाज खान से सलमान खान से जुड़ा सवाल पूछती हैं. सलमान का नाम सुनते ही अरबाज नाराज हो जाते हैं. इसके बाद वो पूरा सवाल सुने बिना ही वहां से रवाना हो जाते हैं. सलमान से जुड़ा सवाल सुनते ही उन्होंने कहा, 'थैंक्यू... बॉय.' इसके बाद अरबाज ने रिपोर्टर से पूछा, 'ये इस इवेंट से जुड़ा सवाल था क्या? फिर क्यों पूछा ये सवाल? ये गलत है. थैंक्यू.'

 
 
 
 
 
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अरबाज खान के रिएक्शन पर यूजर्स का रिएक्शन

अरबाज खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो पर यूजर्स भी तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सलमान भाई का सवाल अरबाज भाई से क्यों?' 

Video: सलमान खान का नाम सुनते ही भड़के भाई अरबाज खान, मीडिया पर निकाला गुस्सा

वहीं, दूसरे ने कमेंट किया, 'क्या पूछा था लेकिन?' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सही किया अरबाज ने, कुछ भी पूछने लग जाते हैं.' एक यूजर ने लिखा, 'सलमान भाई का सवाल अरबाज भाई से क्यों?' वहीं, एक ने अरबाज का समर्थन करते हुए लिखा, 'सही किया भाई आपने.'

पिछली बार 'बिहू अटैक' में दिखे थे अरबाज खान 

वर्क फ्रंट की बात करें तो अरबाज खान पिछली बार फिल्म 'बिहू अटैक' में नजर आए थे. ये एक्शन ड्रामा फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमें देव मेनारिया, डेजी शाह, राहुल देव, रजा मुराद, युक्ति कपूर और हितेन तेजवानी जैसे एक्टर्स नजर आए थे. सुजाद इकबाल खान फिल्म के डायरेक्टर थे.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 03 Oct 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan SALMAN KHAN
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