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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBigg Boss 20 के सेट पर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान का जलवा, 'उड़ता तीर' की जोड़ी ने लूटी महफिल

Bigg Boss 20 के सेट पर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान का जलवा, 'उड़ता तीर' की जोड़ी ने लूटी महफिल

सारा अली खान और आयुष्मान खुराना को हाल ही में सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 03 Oct 2026 08:23 AM (IST)
सारा अली खान और आयुष्मान खुराना को हाल ही में सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

सारा अली खान और आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये स्पाई-कॉमेडी फिल्म पहले 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज टाल दी. अब 'उड़ता तीर' 23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है.

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आयुष्मान खुराना और सारा अली खान को हाल ही में 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट किया गया. दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' के प्रमोशन के सिलसिले में शो में पहुंचे थे.
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान को हाल ही में 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट किया गया. दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' के प्रमोशन के सिलसिले में शो में पहुंचे थे.
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इस दौरान सारा ब्लैक कलर के स्टाइलिश फ्लोरल को-ऑर्ड सेट में नजर आईं. उन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लेजर को मैचिंग मिनी स्कर्ट के साथ पेयर किया था.
इस दौरान सारा ब्लैक कलर के स्टाइलिश फ्लोरल को-ऑर्ड सेट में नजर आईं. उन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लेजर को मैचिंग मिनी स्कर्ट के साथ पेयर किया था.
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अपने लुक को सारा ने स्लीक हाई बन, न्यूड लिपस्टिक और कोहल-लाइन्ड आइज के साथ कंप्लीट किया. डार्क ग्रीन पॉइंटेड हील्स उनके लुक में एक अलग टच जोड़ रही थीं.
अपने लुक को सारा ने स्लीक हाई बन, न्यूड लिपस्टिक और कोहल-लाइन्ड आइज के साथ कंप्लीट किया. डार्क ग्रीन पॉइंटेड हील्स उनके लुक में एक अलग टच जोड़ रही थीं.
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वहीं, आयुष्मान खुराना भी इस दौरान डैशिंग लुक में नजर आए. उन्होंने व्हाइट फॉर्मल शर्ट के साथ ब्लैक टाई और ग्लॉसी ब्लैक लेदर बॉम्बर जैकेट पहनी थी.
वहीं, आयुष्मान खुराना भी इस दौरान डैशिंग लुक में नजर आए. उन्होंने व्हाइट फॉर्मल शर्ट के साथ ब्लैक टाई और ग्लॉसी ब्लैक लेदर बॉम्बर जैकेट पहनी थी.
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इसे उन्होंने लूज-फिटिंग ब्लैक ट्राउजर्स और मैचिंग फॉर्मल शूज के साथ पेयर किया. थिक बियर्ड और सेट हेयरस्टाइल में आयुष्मान काफी हैंडसम लग रहे थे.
इसे उन्होंने लूज-फिटिंग ब्लैक ट्राउजर्स और मैचिंग फॉर्मल शूज के साथ पेयर किया. थिक बियर्ड और सेट हेयरस्टाइल में आयुष्मान काफी हैंडसम लग रहे थे.
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इस दौरान सारा और आयुष्मान ने पैपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
इस दौरान सारा और आयुष्मान ने पैपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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'उड़ता तीर' एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें राहुल बोस, राम कपूर और गुलशन ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. आकाश ए. कौशिक ने फिल्म का निर्देशन किया है.
'उड़ता तीर' एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें राहुल बोस, राम कपूर और गुलशन ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. आकाश ए. कौशिक ने फिल्म का निर्देशन किया है.
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सिंगर मीका सिंह को भी 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो ऑल-ब्लैक फॉर्मल लुक में नजर आए. उन्होंने सिल्वर क्रिस्टल एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लैक ब्लेजर को मैचिंग ट्राउजर और फॉर्मल शूज के साथ पेयर किया था.
सिंगर मीका सिंह को भी 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो ऑल-ब्लैक फॉर्मल लुक में नजर आए. उन्होंने सिल्वर क्रिस्टल एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लैक ब्लेजर को मैचिंग ट्राउजर और फॉर्मल शूज के साथ पेयर किया था.
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'प्रेम कीटाणु' के स्टार्स वीर पहाड़िया और आफिया सैयद भी 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट हुए. इस दौरान वीर ब्लैक फॉर्मल शर्ट के साथ मैचिंग लूज-फिट ट्राउजर और बेल्ट में नजर आए.
'प्रेम कीटाणु' के स्टार्स वीर पहाड़िया और आफिया सैयद भी 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट हुए. इस दौरान वीर ब्लैक फॉर्मल शर्ट के साथ मैचिंग लूज-फिट ट्राउजर और बेल्ट में नजर आए.
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वहीं, आफिया इलेक्ट्रिक ब्लू शरारा सेट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने हैवी सिल्वर सेक्विन वर्क वाले हॉल्टर-नेक पेपलम कुर्ते के साथ मैचिंग शरारा और शीयर दुपट्टा कैरी किया था.
वहीं, आफिया इलेक्ट्रिक ब्लू शरारा सेट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने हैवी सिल्वर सेक्विन वर्क वाले हॉल्टर-नेक पेपलम कुर्ते के साथ मैचिंग शरारा और शीयर दुपट्टा कैरी किया था.
Published at : 03 Oct 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana

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