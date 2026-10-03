सिंगर मीका सिंह को भी 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो ऑल-ब्लैक फॉर्मल लुक में नजर आए. उन्होंने सिल्वर क्रिस्टल एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लैक ब्लेजर को मैचिंग ट्राउजर और फॉर्मल शूज के साथ पेयर किया था.