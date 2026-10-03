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Bigg Boss 20 के सेट पर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान का जलवा, 'उड़ता तीर' की जोड़ी ने लूटी महफिल
सारा अली खान और आयुष्मान खुराना को हाल ही में सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
सारा अली खान और आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये स्पाई-कॉमेडी फिल्म पहले 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज टाल दी. अब 'उड़ता तीर' 23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है.
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Published at : 03 Oct 2026 08:23 AM (IST)
Tags :Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana
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