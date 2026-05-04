चुनाव आयोग ने जारी किया पहला रिजल्ट, बीजेपी का खुला खाता, जानें कहां खिला कमल

पांच राज्यों मे हुए विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है. असम, पश्चिम बंगाल और पुडचेरी में बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है. रुझानों में केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के संकेत मिल रहे हैं. काउंटिंग के बीच बीजेपी को पहली सीट पर जीत मिली है. पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला है. मानाडिपेट विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ए. नमस्सिवयम ने 6110 वोटों से जीत दर्ज की है.

रुझानों में बीजेपी गठबंधन के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के संकेत

रुझानों में पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के संकेत मिल रहे हैं. बीजेपी गठबंधन 22 सीटों पर आगे चल रहा है. वहीं, कांग्रेस गठबंधन 6 सीटों पर आगे है. चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे के शुरुआती रुझान अब से कुछ घंटे बाद सामने आएंगे. अब से महज कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में होगी.

असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए अप्रैल में मतदान हुआ था. असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे. वहीं, तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ था. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल विधानसभा की सभी सीटों पर दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुए थे.

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असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए अप्रैल में मतदान हुआ था. असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे. वहीं, तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ था. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल विधानसभा की सभी सीटों पर दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुए थे.

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