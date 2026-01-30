मुनाफा गिरा फिर भी निवेशकों पर पैसे लुटाने के मूड में कंपनी, ITC ने किया डिविडेंड देने का ऐलान

Dividend Alert: FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited) ITC लिमिटेड का कारोबारी साल 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 5,087.87 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. यह पिछले साल की समान तिमाही के 5,436.3 करोड़ रुपये से 6.4 परसेंट ज्यादा है, जबकि दूसरी तिमाही के मुकाबले इसमें 3.3 परसेंट की गिरावट आई है.

बीते 29 जनवरी को स्टॉक फाइलिंग में दी गई जानकारी में कंपनी ने यह भी बताया कि तीसरी तिमाही में उसका ऑपरेशन से रेवेन्यू 6.66 परसेंट बढ़कर 21,706.64 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 20,349.96 करोड़ रुपये था. जुलाई से सितंबर वाली दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 21,255.86 करोड़ रुपये था.

कंपनी ने किया डिविडेंड देने का ऐलान

दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में मुनाफे में आई कमी के बावजूद कंपनी ने 1 रुपये के हर आम शेयर पर 6.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है. कंपनी ने कहा, "31 मार्च, 2026 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 रुपये वाले हर ऑर्डिनरी शेयर पर 6.50 रुपये के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया जा रहा है. यह डिविडेंड गुरुवार, 26 फरवरी, 2026 और शनिवार, 28 फरवरी, 2026 के बीच कंपनी के उन मेंबर्स को दिया जाएगा, जो इसके हकदार हैं.

जानें कब है रिकॉर्ड डेट?

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के तौर पर 4 फरवरी, 2026 की तारीख तय की है. इसका मतलब यह है कि जिन शेयरधारकों के पास इस तारीख तक कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें डिविडेंड का फायदा मिलेगा. ITC लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा देता रहा है. साल 2025 में इसने दो बार- मई में 7.85 रुपये और फरवरी में 6.50 रुपये का डिविडेंड दिया. 2024 में भी कंपनी ने दो बार- जून में 7.5 रुपये और फरवरी में 6.25 रुपये का डिविडेंड दिया था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

कब से किसानों को मिलने लगेगा KCC पर 5 लाख तक का लोन? बजट में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान