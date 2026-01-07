हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकब से किसानों को मिलेगा लगेगा KCC पर 5 लाख तक का लोन? बजट में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

कब से किसानों को मिलेगा लगेगा KCC पर 5 लाख तक का लोन? बजट में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

Kisan Credit Card: KCC लोन की लिमिट को 3 से 5 लाख रुपये करने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट 2025 पेश करते वक्त किया था. इसके अगले वित्त वर्ष से लागू होने की संभावना है. 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 07 Jan 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

Kisan Credit Card: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट 2025 पेश करते वक्त किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों के लिए शॉर्ट टर्म लोन की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की बात कही थी, जिससे 7.75 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा. सरकार का यह फरमान अगले वित्त वर्ष से लागू होने की संभावना है. 

इंटरेस्ट में भी मिलेगी छूट

Financial Express की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि किसानों के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए कैबिनेट ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (Interest Subvention Scheme) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत तीन लाख रुपये तक का लोन लेने वाले किसानों को इंटरेस्ट में 1.5 परसेंट तक की छूट मिलेगी.

इसके पीछे मकसद एग्रीकल्चर सेक्टर में पर्याप्त क्रेडिट फ्लो सुनिश्चित करना है. एक अधिकारी ने FE को बताया, "इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट पर व्यय वित्त समिति विचार कर रही है. हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष से KCC धारकों के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट में बढ़ोतरी लागू हो जाएगी."

करोड़ों किसानों को होगा फायदा

हालांकि, सूत्रों ने बताया कि फिलहाल हर KCC धारक के लिए औसत शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्लो लगभग 1.6 लाख रुपये है. यानी कि फिलहाल हर KCC धारक औसतन 1.6 लाख रुपये का लोन लेता है. देश में इस वक्त सक्रिय KCC की संख्या 7.71 करोड़ हैं, जिनमें मछली पालन और पशुपालन से जुड़े किसान भी शामिल हैं. इसके अलावा, पिछले साल जनवरी से RBI ने KCC के तहत बिना गारंटी लोन की लिमिट भी 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के अपने बजट भाषण में कहा था, "KCC 77 मिलियन किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को शॉर्ट टर्म लोन देता है. संशोधित इंटरेस्ट सबवेंशन योजना (MISS) के तहत KCC के जरिए लिए गए लोन की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी."

कृषि मंत्रालय की संशोधित इंटरेस्ट सबवेंशन योजना (MISS) के तहत, KCC धारक वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए 7 परसेंट ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त 3 परसेंट की छूट मिलती है, जिससे प्रभावी दर ब्याज दर घटकर 4 परसेंट रह जाती है.

कैसे करें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई? 

  • आप चाहे तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइटपर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपने किसी नजदीकी शाखा में जा सकते हैं.
  • यहां से आपको पहले किसान कार्ड के लिए फॉर्म लेना होगा. 
  • इसके बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे भरकर जमा करना होगा.
  • बैंक के वेरिफिकेशन के बाद कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा.
  • आमतौर पर अप्लाई करने के 15-20 दिन के भीतर कार्ड मिल जाता है.

ये भी पढ़ें:

DA Hike पर बड़ी खबर: जनवरी 2026 में 60 परसेंट हो जाएगा महंगाई भत्ता! सरकार जल्द करेगी ऐलान 

Published at : 07 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Kisan Credit Card NirmalaSitharaman KCC Kisan Credit Card Loan Lomit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तुर्कमान गेट में रातभर तनाव: मस्जिद से सटे अवैध निर्माण ढहे, आतंकी उमर का कनेक्शन आया सामने
तुर्कमान गेट में रातभर तनाव: मस्जिद से सटे अवैध निर्माण ढहे, आतंकी उमर का कनेक्शन आया सामने
महाराष्ट्र
Exclusive: महाराष्ट्र के कितने नगर निकायों में जीतेगी महायुति? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र के कितने नगर निकायों में जीतेगी महायुति? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
इंडिया
History Of Turkman Gate: क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

आधी रात Faiz E Ilahi मस्जिद के पास चला बुलडोजर, ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए अब कैसे हैं हालात?
बुलडोजर एक्शन को रोकने अचानक पहुंची भीड़ पर Turkman Gate की तंग गलियों में पुलिस ने की कार्रवाई
SIR in Bengal: प.बंगाल की CM Mamata Banerje का BJP पर आरोप |
जम्मू- श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द | Breaking News | Jammu and Kashmir
Bangladesh में एक और Hindu शख्स की मौत, भीड़ के डर से नहर में कूदा, चोरी के शक में हो रहा था पीछा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्कमान गेट में रातभर तनाव: मस्जिद से सटे अवैध निर्माण ढहे, आतंकी उमर का कनेक्शन आया सामने
तुर्कमान गेट में रातभर तनाव: मस्जिद से सटे अवैध निर्माण ढहे, आतंकी उमर का कनेक्शन आया सामने
महाराष्ट्र
Exclusive: महाराष्ट्र के कितने नगर निकायों में जीतेगी महायुति? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र के कितने नगर निकायों में जीतेगी महायुति? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
इंडिया
History Of Turkman Gate: क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'किसी को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे ना गिराएं' 'शरारत' में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर बोलीं क्रिस्टल डिसूजा
'किसी को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को...' 'शरारत' में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर बोलीं क्रिस्टल डिसूजा
जनरल नॉलेज
कितना तापमान कम होने पर कोई दिन कहा जाता है कोल्ड डे, क्या है इसकी परिभाषा?
कितना तापमान कम होने पर कोई दिन कहा जाता है कोल्ड डे, क्या है इसकी परिभाषा?
फूड
मिलावट से बचने के लिए घर पर मिनटों में बनाएं फ्रेश पनीर, जानिए आसान तरीका
मिलावट से बचने के लिए घर पर मिनटों में बनाएं फ्रेश पनीर, जानिए आसान तरीका
शिक्षा
कान से नहीं, हौसले से सुनी मंजिल की आवाज; सुनने में परेशानी के बावजूद निसा ने 40 की उम्र में क्रैक किया UPSC
कान से नहीं, हौसले से सुनी मंजिल की आवाज; सुनने में परेशानी के बावजूद निसा ने 40 की उम्र में क्रैक किया UPSC
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget