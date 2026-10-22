Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसFD में निवेश का शानदार मौका, RBI ने ब्याज दरों में कटौती टाली

FD में निवेश का शानदार मौका, RBI ने ब्याज दरों में कटौती टाली

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल फिलहाल ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रहा है. ऐसे में ये समय एफडी में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है. क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 22 Oct 2026 11:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ दिन पहले ही मीटिंग में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी. ये बढ़ोतरी करीब  चार साल बाद की गई थी. जिसके बाद महंगाई का दबाव बढ़ने की बात कही जा रही थी. इसी बीच अब RBI के सामने ब्याज दरों को लेकर चुनौती है. हालांकि फिलहाल RBI की ओर से ब्याज दरों में कटौती की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. जिससे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वालों के लिए अच्छा मौका है.

ब्याज दरों में कटौती ना होने के कारण फिलहाल FD ही सबसे अच्छा और आकर्षक निवेश का ऑप्शन है. जो लोग अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं और निश्चित रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए FD पर विचार करने का ये अच्छा समय हो सकता है.

RBI ने ब्याज दरों पर क्या कहा?
RBI ने अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की थी. ये फैसला महंगाई बढ़ने और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण पैदा हुई आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए लिया गया. इसे लेकर RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि, फिलहाल ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में ब्याज दरें घटने की उम्मीद कम है. हालांकि, आगे ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला होगा, ये महंगाई और आर्थिक हालात पर निर्भर करेगा.

FD में निवेश हो सकता है बेस्ट ऑप्शन
शेयर बाजार में इन दिनों कच्चे तेल की कीमतों, मिडिल ईस्ट में युद्ध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे माहौल में FD उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, जो शेयर बाजार का जोखिम नहीं लेना चाहते.

FD में निवेश करने पर बैंक तय अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर देता है. इससे निवेशक को पहले से पता रहता है कि उसे कितना ब्याज मिल सकता है. हालांकि, FD का रिटर्न शेयर बाजार या कुछ दूसरे निवेश के ऑप्शंस की तुलना में कम हो सकता है. साथ ही, ब्याज से होने वाली कमाई पर लागू नियमों के अनुसार टैक्स भी देना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: GSTN में बड़ा बदलाव, रिवर्स चार्ज खरीद के लिए जोड़े गए दो नए ई-इनवॉइस विकल्प

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
Fixed Deposit FD Investment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
GSTN में बड़ा बदलाव, रिवर्स चार्ज खरीद के लिए जोड़े गए दो नए ई-इनवॉइस विकल्प
GSTN में बड़ा बदलाव, रिवर्स चार्ज खरीद के लिए जोड़े गए दो नए ई-इनवॉइस विकल्प
बिजनेस
चांदी पर बड़ा फैसला, भारत ने दी 6500 टन सिल्वर इम्पोर्ट की मंजूरी
चांदी पर बड़ा फैसला, भारत ने दी 6500 टन सिल्वर इम्पोर्ट की मंजूरी
बिजनेस
दुबई में अब भारत से भी महंगा बिक रहा है पेट्रोल, यहीं निकलता है कच्चा तेल
दुबई में अब भारत से भी महंगा बिक रहा है पेट्रोल, यहीं निकलता है कच्चा तेल
बिजनेस
फेसबुक स्कैम में बुजुर्ग को 16 लाख की चपत, जानें कैसे मिला झांसा
फेसबुक स्कैम में बुजुर्ग को 16 लाख की चपत, जानें कैसे मिला झांसा
Advertisement

वीडियोज

Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
कौन 'गद्दार'! जंग आर-पार !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रेहान वाड्रा एग्जीबिशन: बीकानेर हाउस ने जारी किया बयान, 'हमारी नीतियों के खिलाफ थी कुछ तस्वीरें'
रेहान वाड्रा एग्जीबिशन: बीकानेर हाउस ने जारी किया बयान, 'हमारी नीतियों के खिलाफ थी कुछ तस्वीरें'
बिहार
अखिलेश यादव और आजम खान की जेल में मुलाकात पर BJP बोली- 'ये लोग…'
अखिलेश यादव और आजम खान की जेल में मुलाकात पर BJP बोली- 'ये लोग…'
क्रिकेट
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
बॉलीवुड
Thursday Box office Collection: 'जेलर 2' हुई 334 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'- 'नई नवेली' का थर्सडे कलेक्शन
'जेलर 2' हुई 334 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'- 'नई नवेली' का थर्सडे कलेक्शन
इंडिया
अन्नामलाई का बड़ा बयान, कहा-'मुझे कोई राष्ट्रवाद का पाठ न पढ़ाए मैं...'
अन्नामलाई का बड़ा बयान, कहा-'मुझे कोई राष्ट्रवाद का पाठ न पढ़ाए मैं...'
इंडिया
'कांग्रेस के मुश्किल समय में...' सोनिया गांधी की किताब को लेकर आनंद शर्मा का बयान
'कांग्रेस के मुश्किल समय में...' सोनिया गांधी की किताब को लेकर आनंद शर्मा का बयान
विश्व
'भारत को निशाना बनाना मकसद नहीं', H-1B वीजा नियमों पर बोले मार्को रुबियो
'भारत को निशाना बनाना मकसद नहीं', H-1B वीजा नियमों पर बोले मार्को रुबियो
शिक्षा
4 नवंबर को होने वाली बिहार STET परीक्षा टली, अब 21 नवंबर को होगा एग्जाम 
4 नवंबर को होने वाली बिहार STET परीक्षा टली, अब 21 नवंबर को होगा एग्जाम 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget