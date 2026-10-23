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हिंदी न्यूज़बिजनेसJio IPO ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 करोड़ लोगों ने लगाई अपनी कमाई

Jio IPO ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 करोड़ लोगों ने लगाई अपनी कमाई

जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ में 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए, जिससे इसने वैश्विक रिकॉर्ड बना दिया है. आइये समझते हैं कि आईपीओ का साइज, सब्सक्रिप्शन, प्राइस बैंड और लिस्टिंग की तारीख क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 23 Oct 2026 04:06 PM (IST)
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मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को लेकर शेयर बाजार में काफी खलबली देखने को मिल रही है. कंपनी के शेयर खरीदने के लिए निवेशकों में ऐसी होड़ मची है कि आवेदन की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है. जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ दुनिया का पहला ऐसा सार्वजनिक इश्यू बन है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए हैं.

जिया का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुला था और 23 अक्टूबर को बोली लगाने का आखिरी दिन था. इश्यू के पहले ही दिन इसे शानदार रिस्पॉन्स मिला और अब आखिरी दिन निवेशकों की दिलचस्पी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. यहां से डिटेल में जानिए कि जियो आईपीओ को कितना सब्सक्रिप्शन मिला, किस कैटेगरी में लोग सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग कब हो सकती है.

कितना बड़ा है जियो का आईपीओ?
जियो प्लेटफॉर्म्स का ये आईपीओ करीब 30,213 करोड़ रुपये का है. इसके लिए शेयर का प्राइस बैंड 1,065 रुपये से 1,119 रुपये प्रति शेयर रखा गया है. 

कंपनी का आईपीओ भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक इश्यू में शामिल है. ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से करीब दो दशक बाद आने वाला पहला आईपीओ भी है. इस वजह से बाजार में पहले से ही इसे लेकर काफी चर्चा थी. 

कितनी बार सब्सक्राइब हुआ आईपीओ?
23 अक्टूबर को दोपहर तक के आंकड़े बताते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को करीब 7.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. मतलब जितने शेयर बिक्री के लिए रखे गए थे, उनके मुकाबले करीब साढ़े सात गुना शेयरों के लिए बोलियां आईं.

किसका टूटा रिकॉर्ड?
एक सार्वजनिक इश्यू में इतने ज्यादा आवेदन आना निवेशकों की बड़ी भागीदारी को दिखाता है. इससे पहले Waaree Energies के आईपीओ में करीब 97 लाख आवेदन का रिकॉर्ड मिला था. जियो प्लेटफॉर्म्स ने इस आंकड़े को भी पार कर दिया है. 

कब होगी शेयरों की लिस्टिंग?
जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्टूबर 2026 को होने की उम्मीद है. लिस्टिंग के दिन शेयर बाजार में इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी और तब पता चलेगा कि शेयर इश्यू प्राइस के मुकाबले किस भाव पर कारोबार करना शुरू करता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 23 Oct 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Jio IPO
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