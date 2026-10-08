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हिंदी न्यूज़बिजनेसपति पत्नी होम लोन पर कैसे पा सकते हैं 4 लाख तक की टैक्स छूट?

पति पत्नी होम लोन पर कैसे पा सकते हैं 4 लाख तक की टैक्स छूट?

पति-पत्नी मिलकर घर का लोन लें तो दोनों को टैक्स बचत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए सह-मालिक और सह-उधारकर्ता होना जरूरी है. पात्रता पूरी होने पर ब्याज पर दंपति 4 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 08 Oct 2026 10:10 AM (IST)
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घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए अगर पति-पत्नी मिलकर होम लोन लेते हैं तो इसका फायदा सिर्फ EMI बांटने तक सीमित नहीं है. सही तरीके से लोन और प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी तय की जाए तो दोनों मिलकर होम लोन के ब्याज पर टैक्स में बड़ी बचत कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी के कागजों में दोनों के नाम होना काफी नहीं है. टैक्स छूट के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं.

अगर पति-पत्नी दोनों होम लोन पर टैक्स डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो दोनों का प्रॉपर्टी में सह-मालिक यानी को- ओनर होना जरूरी है. साथ ही दोनों को होम लोन में को- बोरोअर होना चाहिए और EMI चुकाने में भी वास्तविक योगदान देना होगा. केवल लोन अग्रिमेंट में नाम जुड़ने से टैक्स लाभ नहीं मिलता.

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दोनों को मिल सकता है 4 लाख रुपये तक का ब्याज लाभ

खुद रहने वाली प्रॉपर्टी के मामले में पात्र सह-मालिक होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है. इस तरह यदि पति-पत्नी दोनों पात्र हैं और लोन की EMI में योगदान करते हैं, तो संयुक्त रूप से 4 लाख तक के ब्याज पर डिडक्शन मिल सकता है. हालांकि, वास्तविक दावा उनकी ओनरशिप शेयर और उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज पर निर्भर करेगा.

50-50 हिस्सेदारी से क्या होगा?

मान लीजिए घर में पति और पत्नी की हिस्सेदारी 50-50 है, ऐसी स्थिति में दोनों अपनी पात्र हिस्सेदारी के अनुसार ब्याज पर डिडक्शन ले सकते हैं. लेकिन अगर ओनरशिप 20-80 है, तो 20 फीसदी हिस्सेदार सिर्फ इसलिए 2 लाख रुपये का दावा नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे पति या पत्नी की आय ज्यादा है या वह ज्यादा EMI भर रहा है.

अगर EMI सिर्फ एक व्यक्ति भरता है?

यदि दोनों प्रॉपर्टी के मालिक और लोन बोरोअरस हैं, लेकिन पूरी EMI सिर्फ एक व्यक्ति चुका रहा है, तो सामान्यतः ब्याज की कटौती का लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने भुगतान किया है. दूसरा व्यक्ति केवल नाम होने के आधार पर डिडक्शन नहीं ले सकता. वहीं, पूरी EMI भरने वाला व्यक्ति भी अपनी ओनरशिप शेयर से अधिक दावा नहीं कर सकता.

कंसट्रक्शन के दौरान दिए ब्याज का क्या?

घर का निर्माण पूरा होने और पोजेशन मिलने के बाद होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन का लाभ लिया जा सकता है. निर्माण अवधि में चुकाए गए ब्याज को अलग तरीके से क्लेम किया जाता है. पात्रता पूरी होने पर इसे घर का निर्माण पूरा होने वाले साल से पांच बराबर किस्तों में लिया जा सकता है. इसलिए पति-पत्नी को होम लोन लेते समय सिर्फ EMI की रकम नहीं, बल्कि प्रोपर्टी ओनरशिप, लोन में हिस्सेदारी और वास्तविक भुगतान का रिकॉर्ड भी सही रखना चाहिए. यही चीज आगे चलकर टैक्स लाभ का दावा मजबूत करती है.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 10:10 AM (IST)
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