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हिंदी न्यूज़बिजनेससभी सरकारी बैंकों ने हटाया ATM चार्ज, हड़ताल से पहले बड़ा फैसला

सभी सरकारी बैंकों ने हटाया ATM चार्ज, हड़ताल से पहले बड़ा फैसला

28 सितंबर से 30 सितंबर तक सभी बैंक तीन दिवसीय हड़ताल पर रहने वाले हैं. जिससे पहले ही सरकारी बैंकों ने एक बड़ा फैसला किया है. इस फैसले के तहत बैंकों ने ATM चार्ज को हटा दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 26 Sep 2026 06:27 PM (IST)
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देशभर में 28 से 30 सितंबर तक सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक तीन दिवसीय हड़ताल पर रहने वाले हैं. इससे पहले सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को थोड़ी राहत देने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. हड़ताल के दौरान ग्राहकों को ATM से पैसे निकालने में सरकारी बैंकों ने राहत देने का फैसला किया है. अब इन तीन दिनों के बीच पैसा निकालने पर ये बैंक कस्टमर से कोई चार्ज नहीं लेंगे.

दरअसल इस फैसले के मुताबिक हड़ताल के दौरान सरकारी बैंकों ने मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की तय लिमिट से ज्यादा कैश निकालने पर लगने वाला एक्स्ट्रा शुल्क माफ करने का फैसला किया है.

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इन बैंकों ने की घोषणा
इस फैसले की घोषणा सरकारी बैंक जैसे SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक समेत कई बैंकों ने की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक पेज से पोस्ट कर ये सूचना ग्राहकों के साथ शेयर की है. इस फैसले का मतलब है कि हड़ताल के दौरान ग्राहक अपने बैंक के ATM के अलावा दूसरे बैंकों के ATM से भी पैसे निकाल सकेंगे, और तय मुफ्त सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा.

क्या है कैश निकालने का सामान्य नियम?
RBI के नियमों के अनुसार, आमतौर पर ग्राहक अपने बैंक के ATM से हर महीने में 5 बार तक मुफ्त पैसे निकाल सकते हैं. बड़े शहरों में दूसरे बैंक के ATM से 3 बार, जबकि अन्य जगहों पर 5 बार तक मुफ्त कैश निकाले की सुविधा होती है. इस सीमा से ज्यादा बार ATM इस्तेमाल करने पर बैंक शुल्क ले सकता है. लेकिन 28 से 30 सितंबर की हड़ताल के दौरान इस अतिरिक्त शुल्क को अस्थायी रूप से माफ किया गया है.

क्यों हो रही हड़ताल?
बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मचारी 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में हफ्ते में सिर्फ पांच दिन बैंक खोलने की मांग शामिल है. करीब 90 प्रतिशत बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन इस हड़ताल में शामिल हैं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसमें शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जुलाई के DA बढ़ोतरी पर जल्द फैसले की उठी मांग

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 26 Sep 2026 06:27 PM (IST)
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