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हिंदी न्यूज़बिजनेसराम मंदिर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, FSSAI से मिली बड़ी मान्यता

राम मंदिर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, FSSAI से मिली बड़ी मान्यता

अयोध्या के राम मंदिर को FSSAI का ‘ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप’ प्रमाणपत्र मिला है. यह मान्यता प्रसाद की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के पालन पर दी गई है. श्रद्धालुओं को सुरक्षित भोजन मिलेगा.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 12 Oct 2026 10:54 AM (IST)
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अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. यहां श्रद्धालुओं को मिलने वाले प्रसाद और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ‘ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप’ प्रमाणपत्र दिया है.  यह मान्यता धार्मिक स्थलों पर भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

FSSAI के अनुसार, यह प्रमाणपत्र 11 अक्तूबर 2026 से 10 अक्तूबर 2028 तक प्रभावी रहेगा. अयोध्या में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रजित पुनहानी ने मंदिर ट्रस्ट को यह प्रमाणपत्र सौंपा.

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इस पहल का मकसद धार्मिक स्थलों पर प्रसाद, लंगर और अन्य खाद्य सामग्री तैयार करने से लेकर उनके वितरण तक स्वच्छता के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है. इसके जरिए मंदिरों और दूसरे धार्मिक संस्थानों को भोजन की सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया जाता है.

क्या है ‘ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप’ पहल?

यह कार्यक्रम FSSAI के व्यापक खाद्य सुरक्षा अभियान का हिस्सा है. इसके तहत धार्मिक स्थलों को रसोई की साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सामग्री को सुरक्षित तरीके से रखने और भोजन तैयार करने में निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

इस पहल का एक उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के साथ खाद्य पदार्थों से जुड़ी अनियमितताओं को रोकना भी है. इसके तहत संस्थानों को जरूरी दिशा-निर्देश और बेहतर व्यवस्था अपनाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं.

जांच के बाद मिलता है प्रमाणपत्र

इस प्रमाणन प्रक्रिया में पहले निर्धारित मानकों के आधार पर शुरुआती निरीक्षण किया जाता है. इसके बाद संबंधित संस्थान के कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है. अंतिम चरण में स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से दोबारा जांच की जाती है. सभी जरूरी मानकों पर खरा उतरने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है.

 श्रद्धालुओं के लिए क्यों अहम है यह उपलब्धि?

बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने वाले धार्मिक स्थलों पर प्रसाद की तैयारी और वितरण में स्वच्छता बेहद जरूरी होती है. ऐसे में यह प्रमाणन भोजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. अयोध्या में रामलला की नवीन प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी. अब खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में मिली यह मान्यता मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर एक नई उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है.

यह भी पढ़ें- महिला ने 20 करोड़ में खरीदी 196 पार्किंग, फिर मनमाना किराया वसूला, कोर्ट पहुंचा मामला

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
FSSAI RAM MANDIR
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