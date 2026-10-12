राम मंदिर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, FSSAI से मिली बड़ी मान्यता

अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. यहां श्रद्धालुओं को मिलने वाले प्रसाद और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ‘ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप’ प्रमाणपत्र दिया है. यह मान्यता धार्मिक स्थलों पर भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

FSSAI के अनुसार, यह प्रमाणपत्र 11 अक्तूबर 2026 से 10 अक्तूबर 2028 तक प्रभावी रहेगा. अयोध्या में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रजित पुनहानी ने मंदिर ट्रस्ट को यह प्रमाणपत्र सौंपा.

इस पहल का मकसद धार्मिक स्थलों पर प्रसाद, लंगर और अन्य खाद्य सामग्री तैयार करने से लेकर उनके वितरण तक स्वच्छता के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है. इसके जरिए मंदिरों और दूसरे धार्मिक संस्थानों को भोजन की सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया जाता है.

क्या है ‘ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप’ पहल?

यह कार्यक्रम FSSAI के व्यापक खाद्य सुरक्षा अभियान का हिस्सा है. इसके तहत धार्मिक स्थलों को रसोई की साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सामग्री को सुरक्षित तरीके से रखने और भोजन तैयार करने में निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

इस पहल का एक उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के साथ खाद्य पदार्थों से जुड़ी अनियमितताओं को रोकना भी है. इसके तहत संस्थानों को जरूरी दिशा-निर्देश और बेहतर व्यवस्था अपनाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं.

जांच के बाद मिलता है प्रमाणपत्र

इस प्रमाणन प्रक्रिया में पहले निर्धारित मानकों के आधार पर शुरुआती निरीक्षण किया जाता है. इसके बाद संबंधित संस्थान के कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है. अंतिम चरण में स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से दोबारा जांच की जाती है. सभी जरूरी मानकों पर खरा उतरने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है.

श्रद्धालुओं के लिए क्यों अहम है यह उपलब्धि?

बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने वाले धार्मिक स्थलों पर प्रसाद की तैयारी और वितरण में स्वच्छता बेहद जरूरी होती है. ऐसे में यह प्रमाणन भोजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. अयोध्या में रामलला की नवीन प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी. अब खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में मिली यह मान्यता मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर एक नई उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है.

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