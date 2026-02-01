Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री के भाषण का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा हैं. इस बार का बजट पेश करने के साथ ही लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा. आइए जानते हैं, आखिर क्यों आज का बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा....

निर्मला सीतारमण बनाएंगी नया रिकॉर्ड

1 फरवरी यानी आज रविवार को पेश होने वाले यूनियन बजट के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक नया इतिहास रचने जा रही हैं. वह लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी, जिससे सबसे लंबे समय तक लगातार वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो जाएगा.

उन्होंने 31 मई 2019 को इस पद की जिम्मेदारी संभाली थी. 31 जनवरी 2026 तक वह वित्त मंत्री के रूप में 6 साल 8 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी होंगी. इस उपलब्धि के साथ उनका नाम देश के प्रमुख वित्त मंत्रियों में खास तौर पर शामिल किया जाएगा.

लगातार बजट पेश करने का अनोखा रिकॉर्ड

निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार बजट पेश करने के साथ ही अपना नाम देश के संसदीय इतिहास में दर्ज करा लेंगी. इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कुल 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, जबकि पी. चिदंबरम ने 9 बार यह जिम्मेदारी निभाई थी.

हालांकि, इन दोनों में से किसी ने भी लगातार नौ बार बजट पेश नहीं किया था. ऐसे में 1 फरवरी को बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी.

लंबे समय तक वित्तमंत्री रहने का रिकॉर्ड

देश के इतिहास के पन्नों में सबसे लंबे समय तक वित्तमंत्री रहने वालों में सीडी देशमुख का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है. उन्होंने 1 जून 1950 से लेकर लगातार 6 साल और 2 महीने तक यह जिम्मेदारी निभाई थी.

वहीं, मनमोहन सिंह ने 1990 से 1996 के बीच करीब पांच वर्षों तक वित्त मंत्रालय संभाला. इसके अलावा, प्रधानमंत्री रहते हुए 2008 और 2012 में उन्होंने कुछ समय के लिए वित्तमंत्री का प्रभार भी अपने पास रखा था.

