हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबजटBudget 2026: बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण बनाएंगी रिकॉर्ड, इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा उनका नाम

Budget 2026: बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण बनाएंगी रिकॉर्ड, इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा उनका नाम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यूनियन बजट पेश करेंगी. उनके भाषण का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा हैं. बजट पेश करने के साथ ही लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 01 Feb 2026 08:58 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री के भाषण का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा हैं. इस बार का बजट पेश करने के साथ ही लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा. आइए जानते हैं, आखिर क्यों आज का बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा....

निर्मला सीतारमण बनाएंगी नया रिकॉर्ड

1 फरवरी यानी आज रविवार को पेश होने वाले यूनियन बजट के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक नया इतिहास रचने जा रही हैं. वह लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी, जिससे सबसे लंबे समय तक लगातार वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो जाएगा.

उन्होंने 31 मई 2019 को इस पद की जिम्मेदारी संभाली थी. 31 जनवरी 2026 तक वह वित्त मंत्री के रूप में 6 साल 8 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी होंगी. इस उपलब्धि के साथ उनका नाम देश के प्रमुख वित्त मंत्रियों में खास तौर पर शामिल किया जाएगा.

लगातार बजट पेश करने का अनोखा रिकॉर्ड

निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार बजट पेश करने के साथ ही अपना नाम देश के संसदीय इतिहास में दर्ज करा लेंगी. इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कुल 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, जबकि पी. चिदंबरम ने 9 बार यह जिम्मेदारी निभाई थी.

हालांकि, इन दोनों में से किसी ने भी लगातार नौ बार बजट पेश नहीं किया था. ऐसे में 1 फरवरी को बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी.

लंबे समय तक वित्तमंत्री रहने का रिकॉर्ड

देश के इतिहास के पन्नों में सबसे लंबे समय तक वित्तमंत्री रहने वालों में सीडी देशमुख का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है. उन्होंने 1 जून 1950 से लेकर लगातार 6 साल और 2 महीने तक यह जिम्मेदारी निभाई थी.

वहीं, मनमोहन सिंह ने 1990 से 1996 के बीच करीब पांच वर्षों तक वित्त मंत्रालय संभाला. इसके अलावा, प्रधानमंत्री रहते हुए 2008 और 2012 में उन्होंने कुछ समय के लिए वित्तमंत्री का प्रभार भी अपने पास रखा था.

यह भी पढ़ें: Union Budget 2026: बजट 2026 में कौन सा शेयर देगा फायदा? इन शेयरों पर रखें नजर, मिल सकता है तगड़ा कमाई का मौका

Published at : 01 Feb 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Budget 2026 Budget 2026 History Record
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले की Mumbai क्राइम ब्रांच करेगी जांच | Breaking
Union Budget 2026: आजाद भारत में आज पहली बार रविवार को पेश होगा बजट | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: देश के आम बजट को लेकर UP के वित्त मंत्री का बड़ा बयान | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: आम बजट 2026 से जुड़ी जानिए 10 खास बातें | Nirmala Sitharaman | Economy
Pakistan में नहीं थम रहा गृह युद्ध, बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले | Munir | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
विश्व
Iran-US Tensions: 'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
जनरल नॉलेज
Sports Medals History: किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
हेल्थ
सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे
सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget