आज से महंगा हुआ 5 किलो वाला FTL सिलेंडर, जानिए नई कीमतें

आज से सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है और हर महीने की शुरुआत कुछ न कुछ तो बदलाव लेकर जरूर आती है. खासकर घरेलू से लेकर कमर्शियल सिलेंडर तक के दाम में कुछ बदलाव जरूर होता है. 1 सितंबर 2026 से दिल्ली में 5 किलो वाले नॉन-डोमेस्टिक यानी FTL गैस सिलेंडर की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. ऐसे में अब जानते हैं कि कीमत में बढ़ोतरी होने के बाद अब FTL सिलेंडर कितने रुपये में मिलेगा?

जानें अब कितने में मिलेगा 5 किलो FTL सिलेंडर?

नए रेट लागू होने के बाद अब 5 किलो वाला नॉन-डोमेस्टिक FTL सिलेंडर 762 रुपये से बढ़कर 764 रुपये का हो गया है. यानी अब 5 किलो वाले FTL सिलेंडर के लिए ग्राहकों को पहले के मुकाबले 2 रुपये ज्यादा देने होंगे.

आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े

आज सुबह ही 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 2747.50 रुपये हो गई है. इसका सबसे ज्यादा असर होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट वालों की जेब पर पड़ेगा. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम इस साल कई बार बढ़ाए जा चुके हैं और आज 1 सितंबर को भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है. कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट वालों का खर्च बढ़ गया है.

1 सितंबर से CNG 2 रुपए हो गई महंगी, अब आपके शहर में क्या है 1 किलो गैस के दाम?

घरेलू एलपीजी के भी बढ़े दाम?

अगर आपके घर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो आपके लिए राहत की खबर है, क्योंकि फिलहाल 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. फिलहाल बदलाव 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और 5 किलो वाले नॉन-डोमेस्टिक FTL सिलेंडर के दाम में हुआ है.

6280 रुपए किलोलीटर महंगा हुआ जेट फ्यूल, आज से महंगा हो जाएगा फ्लाइट टिकट!