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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज से महंगा हुआ 5 किलो वाला FTL सिलेंडर, जानिए नई कीमतें

आज से महंगा हुआ 5 किलो वाला FTL सिलेंडर, जानिए नई कीमतें

5 kg FTL cylinder Price: आज यानी 1 सितंबर से कई सारी चीजों के दाम में बदलाव देखा गया है. अब इसी कड़ी में दिल्ली में 5 किलो वाले नॉन-डोमेस्टिक FTL सिलेंडर के दाम में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Sep 2026 10:43 AM (IST)
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आज से सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है और हर महीने की शुरुआत कुछ न कुछ तो बदलाव लेकर जरूर आती है. खासकर घरेलू से लेकर कमर्शियल सिलेंडर तक के दाम में कुछ बदलाव जरूर होता है. 1 सितंबर 2026 से दिल्ली में 5 किलो वाले नॉन-डोमेस्टिक यानी FTL गैस सिलेंडर की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. ऐसे में अब जानते हैं कि कीमत में बढ़ोतरी होने के बाद अब FTL सिलेंडर कितने रुपये में मिलेगा?

जानें अब कितने में मिलेगा 5 किलो  FTL सिलेंडर?

नए रेट लागू होने के बाद अब 5 किलो वाला नॉन-डोमेस्टिक FTL सिलेंडर 762 रुपये से बढ़कर 764 रुपये का हो गया है. यानी अब 5 किलो वाले  FTL सिलेंडर के लिए ग्राहकों को पहले के मुकाबले 2 रुपये ज्यादा देने होंगे. 

आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े

आज सुबह ही 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 2747.50 रुपये हो गई है. इसका सबसे ज्यादा असर होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट वालों की जेब पर पड़ेगा. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम इस साल कई बार बढ़ाए जा चुके हैं और आज 1 सितंबर को भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है. कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट वालों का खर्च बढ़ गया है.

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घरेलू एलपीजी के भी बढ़े दाम?

अगर आपके घर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो आपके लिए राहत की खबर है, क्योंकि फिलहाल 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. फिलहाल बदलाव 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और 5 किलो वाले नॉन-डोमेस्टिक FTL सिलेंडर के दाम में हुआ है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Sep 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Business News LPG Cylinder FTL Cylinder
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