हिंदी न्यूज़ब्रांड वायरबार-बार होने वाले हेयर फॉल के असली कारण

बार-बार होने वाले हेयर फॉल के असली कारण

आप एक बार इलाज करते हैं. हेयर फॉल कम हो जाता है. फिर कुछ महीनों बाद दोबारा शुरू हो जाता है. यह चक्र बार-बार चलता रहता है और ऐसा लगता है जैसे आपके बाल साथ ही नहीं दे रहे.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 06 Mar 2026 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

बार-बार होने वाला हेयर फॉल आमतौर पर अचानक या “रैंडम” नहीं होता. अक्सर इसका मतलब होता है कि असली कारण (root trigger) पूरी तरह ठीक ही नहीं हुआ. ऊपर-ऊपर के सुधार कुछ समय के लिए बाल झड़ना कम कर सकते हैं, लेकिन अंदर का असंतुलन बना रहे तो समस्या वापस आ जाती है.

आइए समझते हैं वे आम कारण जिनसे हेयर फॉल बार-बार लौट आता है.

1. केवल लक्षणों का इलाज करना

कई लोग सिर्फ बाहरी देखभाल पर ध्यान देते हैं — शैम्पू, तेल, सीरम. ये स्कैल्प की स्थिति सुधार सकते हैं, लेकिन ये समस्याएँ ठीक नहीं करते:
आयरन की कमी
थायरॉयड असंतुलन
हार्मोनल उतार-चढ़ाव
लगातार तनाव
खराब पाचन

यदि अंदर का कारण बना रहे, तो अस्थायी सुधार खत्म होते ही हेयर शेडिंग फिर शुरू हो जाती है.

2. अधूरी पोषण कमी (Nutrient Deficiency)

अक्सर लोग कुछ हफ्तों तक सप्लीमेंट लेते हैं और जैसे ही हेयर फॉल कम होता है, उन्हें बंद कर देते हैं. लेकिन शरीर के पोषण भंडार — खासकर फेरिटिन (Ferritin) — को पूरी तरह भरने में समय लगता है. यदि आयरन, विटामिन D या B12 पर्याप्त स्तर तक नहीं पहुंचते, तो हेयर फॉल फिर लौट सकता है.

याद रखें: लंबे समय का सुधार और थोड़े समय की राहत — दोनों अलग चीजें हैं.

3. तनाव का चक्र (Stress Cycle)

अक्सर हेयर फॉल किसी तनावपूर्ण समय के 2–3 महीने बाद बढ़ता है. यदि आपकी जिंदगी में बार-बार तनाव आता है — जैसे डेडलाइन, भावनात्मक दबाव या नींद की कमी — तो बाल झड़ना भी उसी पैटर्न में होता रहेगा. लगातार तनाव नियंत्रण के बिना यह चक्र चलता रहता है.

4. हार्मोनल उतार-चढ़ाव

महिलाओं में हार्मोनल बदलाव नियमित रूप से होते हैं:
पीरियड्स की अनियमितता
PCOS की समस्या
डिलीवरी के बाद बदलाव (Postpartum)
पेरिमेनोपॉज

हल्का-सा हार्मोनल असंतुलन भी बालों की पतलापन (thinning) फिर शुरू कर सकता है यदि उसे स्थिर न किया जाए.

5. पाचन तंत्र की गड़बड़ी

खराब गट हेल्थ (Gut Health) पोषक तत्वों के अवशोषण को कम कर देती है और शरीर में सूजन (inflammation) बढ़ा सकती है. यदि पाचन सही नहीं है, तो हेयर फॉलिकल्स को लगातार पोषण नहीं मिल पाता.
सिर्फ कुछ दिनों की डाइट सुधारने से फायदा अस्थायी होता है — लंबे समय तक पाचन सुधार जरूरी है.

6. बार-बार डाइटिंग करना

क्रैश डाइटिंग या तेजी से वजन कम-ज्यादा करना शरीर पर तनाव डालता है. हर ऐसा चक्र बालों को शेडिंग फेज में धकेल सकता है. यदि डाइटिंग का पैटर्न जारी रहता है, तो हेयर फॉल भी चक्रीय (cyclical) हो सकता है.

7. जेनेटिक प्रवृत्ति (Genetic Tendency)

यदि समस्या में जेनेटिक कारण (Androgenetic Alopecia) शामिल है, तो बाल धीरे-धीरे पतले होते रहते हैं. शुरुआती सुधार के बाद प्रोग्रेस रुक सकती है अगर इलाज फॉलिकल की संवेदनशीलता को संबोधित नहीं करता. जेनेटिक हेयर थिनिंग में आमतौर पर लंबे समय का नियमित प्रबंधन जरूरी होता है, न कि छोटा उपचार.

8. उपचार में असंगति (Inconsistent Treatment)

बालों का ग्रोथ साइकिल धीमा होता है. नए बाल दिखने में 3–6 महीने लग सकते हैं. कई लोग जैसे ही हेयर फॉल कम होता है, इलाज बंद कर देते हैं. लेकिन लगातार सपोर्ट न मिलने पर फॉलिकल्स फिर रेस्टिंग फेज या मिनिएचराइजेशन में जा सकते हैं.

इस चक्र को कैसे रोकें

हर बार बाल झड़ने पर अलग-अलग घरेलू उपाय शुरू करने के बजाय इन बातों पर ध्यान दें:
पूरा ब्लड टेस्ट कराना
पर्याप्त प्रोटीन लेना
रोजाना तनाव प्रबंधन
पाचन सुधारना
हार्मोनल पैटर्न पर नजर रखना
इलाज में निरंतरता बनाए रखना

बालों की रिकवरी के लिए धैर्य और व्यवस्थित अप्रोच जरूरी है.

रूट-कॉज मॉडल क्यों जरूरी है

बार-बार होने वाला हेयर फॉल अक्सर बताता है कि समस्या को पूरी तरह समझा नहीं गया. ऐसे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम (जैसे  Traya ) पोषण, तनाव, हार्मोन और स्कैल्प हेल्थ को एक साथ देखते हैं, जिससे अस्थायी राहत के बाद दोबारा समस्या आने की संभावना कम होती है. जब असली कारण पहचानकर लंबे समय तक संभाला जाता है, तो हेयर फॉल का चक्र कम और हल्का होने लगता है.

अंतिम निष्कर्ष

बार-बार लौटने वाला हेयर फॉल एक संकेत है — कि शरीर में कुछ अभी स्थिर नहीं हुआ है. हर बार अलग-अलग इलाज करने के बजाय पैटर्न को समझिए. अक्सर समाधान किसी और मजबूत प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि समस्या के असली कारण को समझने में होता है.

डिस्क्लेमर: यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 06 Mar 2026 10:51 AM (IST)
Hair
