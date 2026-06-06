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हिंदी न्यूज़ब्रांड वायर10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद करियर को दें नई दिशा, MIT University Sikkim में शुरू हुए स्किल-बेस्ड प्रोफेशनल कोर्स

10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद करियर को दें नई दिशा, MIT University Sikkim में शुरू हुए स्किल-बेस्ड प्रोफेशनल कोर्स

 MIT University Sikkim ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप नए स्किल-बेस्ड BVoc, MVoc और DVoc कार्यक्रम शुरू किए हैं.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 06 Jun 2026 08:27 PM (IST)
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आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं. इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए MIT University Sikkim ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप नए स्किल-बेस्ड BVoc, MVoc और DVoc कार्यक्रम शुरू किए हैं. इन कोर्सों का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित करना और बेहतर रोजगार अवसरों के लिए तैयार करना है.

MIT University Sikkim के इन प्रोफेशनल क्षेत्रों में बनाएं शानदार करियर

विश्वविद्यालय के BVoc कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलता है. वहीं MVoc कोर्स में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर तथा कंप्यूटर एवं आईटी जैसे सेक्टर शामिल हैं. DVoc कार्यक्रम विशेष रूप से 10वीं, 12वीं और ITI पास छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जिससे वे कम समय में रोजगारोन्मुखी कौशल प्राप्त कर सकें.

पढ़ाई के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग

MIT यूनिवर्सिटी सिक्किम के अनुसार इन सभी कार्यक्रमों में इंडस्ट्री इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है. छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही वास्तविक कार्य वातावरण का अनुभव मिलता है. नियमित रूप से आयोजित होने वाली इंडस्ट्री वर्कशॉप्स और एक्सपर्ट सेशन विद्यार्थियों को नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों से परिचित कराते हैं. साथ ही विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल करियर काउंसलिंग और रोजगार सहायता भी प्रदान करता है.

फीस और एडमिशन की जानकारी

DVoc कार्यक्रम की वार्षिक फीस लगभग ₹30,000 से शुरू होती है, जबकि BVoc और MVoc कोर्स की फीस ₹80,000 से ₹90,000 प्रति वर्ष तक निर्धारित की गई है. प्रवेश के लिए किसी प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है और आयु सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है.

  • BVoc में प्रवेश के लिए 12वीं में न्यूनतम 50% अंक आवश्यक हैं.
  • MVoc में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50% अंक जरूरी हैं.
  • SC, ST और दिव्यांग वर्ग के छात्रों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है.

क्यों बढ़ रही है इन कोर्सों की मांग?

डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती रोजगार संभावनाओं के कारण स्किल-बेस्ड प्रोफेशनल कोर्स छात्रों की पहली पसंद बन रहे हैं. ऐसे में MIT यूनिवर्सिटी सिक्किम के BVoc, MVoc और DVoc कार्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं, जो पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार और करियर ग्रोथ पर भी फोकस करना चाहते हैं.

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

 
Published at : 06 Jun 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
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