#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्रांड वायर8990 Luxury Car Club का लखनऊ में भव्य आयोजन, डायरेक्ट सेलिंग लीडर महिपाल सिंह करेंगे मेजबानी

8990 Luxury Car Club का लखनऊ में भव्य आयोजन, डायरेक्ट सेलिंग लीडर महिपाल सिंह करेंगे मेजबानी

13, 14 एवं 15 अगस्त को रामाडा होटल में देशभर के सफल डायरेक्ट सेलिंग अचीवर्स और उनकी लग्ज़री कारों का होगा भव्य संगम

Written By : एबीपी लाइव फोकस |  Updated at : 31 Jul 2026 08:37 PM (IST)
Preferred Sources

देश के प्रतिष्ठित डायरेक्ट सेलिंग लीडर महिपाल सिंह की पहल पर 8990 Luxury Car Club द्वारा आगामी 13, 14 एवं 15 अगस्त को Ramada Hotel, Lucknow में तीन दिवसीय भव्य आयोजन का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन विशेष रूप से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सफल अचीवर्स के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपनी मेहनत, नेतृत्व और समर्पण के दम पर सफलता की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया है.

8990 Luxury Car Club देश के सफल डायरेक्ट सेलिंग अचीवर्स का एक प्रतिष्ठित लग्ज़री कार क्लब है, जिसके साथ 250 से अधिक लग्ज़री एवं सुपर लग्ज़री कारें जुड़ी हुई हैं. यह क्लब केवल लग्ज़री कारों का समूह नहीं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता, अनुशासन, नेतृत्व और उपलब्धियों का प्रतीक बन चुका है. क्लब का उद्देश्य देशभर के सफल डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स को एक साझा मंच प्रदान करना, उनके बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देना तथा उनकी सफलता का सम्मान करना है.

इस तीन दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से क्लब के सदस्य अपनी Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Jaguar, Land Rover Defender, Lexus सहित अनेक प्रीमियम एवं सुपर लग्ज़री कारों के साथ लखनऊ पहुंचेंगे. यह आयोजन भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े सफल अचीवर्स और उनकी लग्ज़री कारों का एक अनूठा एवं भव्य संगम होगा.

आयोजक महिपाल सिंह ने कहा कि 8990 Luxury Car Club केवल कारों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उन लोगों की सफलता का उत्सव है जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और नेतृत्व के बल पर अपने सपनों को साकार किया है. यह आयोजन युवाओं को प्रेरित करेगा कि सही सोच, निरंतर प्रयास और समर्पण से वे भी अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

कार्यक्रम के दौरान लग्ज़री कार शोकेस, अचीवर्स नेटवर्किंग सेशन, मोटिवेशनल इंटरैक्शन, सम्मान समारोह, प्रोफेशनल फोटो एवं वीडियो शूट तथा कई आकर्षक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन में देशभर से बड़ी संख्या में डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स की भागीदारी रहने की संभावना है.

कार्यक्रम विवरण

आयोजन: 8990 Luxury Car Club – Direct Selling Achievers Meet

आयोजक: डायरेक्ट सेलिंग लीडर महिपाल सिंह

तिथि: 13, 14 एवं 15 अगस्त

स्थान: Ramada Hotel, Lucknow

यह आयोजन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सफल अचीवर्स के लिए एक प्रेरणादायक मंच साबित होगा, जहाँ सफलता, नेतृत्व, नेटवर्किंग और लग्ज़री लाइफस्टाइल का शानदार संगम देखने को मिलेगा.

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 31 Jul 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Cars
और पढ़ें
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
ओटीटी
What To Watch: ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!
ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!
इंडिया
84000 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84000 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
विश्व
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: तो भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget