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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रसावन खत्म होते ही पूजा घर से तुरंत निकालें ये 4 चीजें, वरना भाद्रपद में पड़ सकता है वास्तु दोष!

सावन खत्म होते ही पूजा घर से तुरंत निकालें ये 4 चीजें, वरना भाद्रपद में पड़ सकता है वास्तु दोष!

सावन समाप्त होते ही घर के पूजा स्थल से सूखे बेलपत्र, बासी जल और जली बत्तियां हटा लें. भाद्रपद माह के पहले दिन मंदिर में ये जरूरी बदलाव कर घर में लाएं सुख-समृद्धि.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 30 Aug 2026 10:00 AM (IST)
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Bhadrapada Vastu Rules: सावन पूर्णिमा के साथ ही भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन समाप्त हो जाता है और भाद्रपद यानी भादों माह की शुरुआत हो जाती है. सनातन धर्म में भाद्रपद का महीना भक्ति, उल्लास और उत्सवों का काल माना जाता है. इस महीने में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव 'जन्माष्टमी' और विघ्नहर्ता गणेश जी के स्वागत 'गणेश चतुर्थी' जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं.

शास्त्रों और वास्तु नियमों के अनुसार, जब भी पूजा का काल बदलता है, तो पूजा घर की ऊर्जा को भी नए सिरे से संतुलित करना जरूरी होता है. सावन के समापन पर घर के मंदिर की विशेष सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है.

मंदिर से तुरंत बाहर निकालें ये 4 चीजें

सावन बीतने के बाद पूजा घर में रखी कुछ चीजें वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं. इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए:

सूखे बेलपत्र, धतूरा और बासी फूल: सावन के महीने में शिवलिंग पर रोज बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और शमी पत्र चढ़ाए जाते हैं. यदि मंदिर में ये सूखे या मुरझाए हुए पड़े हैं, तो इन्हें तुरंत हटा दें. सूखे पत्ते घर में नकारात्मकता लाते हैं. इन्हें कचरे में फेंकने के बजाय किसी गमले की मिट्टी में दबा दें या बहते पानी में प्रवाहित करें.

अभिषेक का बासी जल और पुराने बर्तन: शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए इस्तेमाल होने वाले लोटे, शंख या पंचामृत के बर्तनों में पुराना जल न रहने दें. तांबे और पीतल के पात्रों को अच्छी तरह धोकर चमका लें.

दीपक की जली हुई बत्तियां और भस्म: सावन में की गई आरती की जली हुई बत्तियां, धूप की राख और कपूर के अवशेष मंदिर के कोने में जमा न होने दें. यह दरिद्रता का कारण बन सकते हैं.

पुराने व मैले पूजा वस्त्र: भगवान की चौकी पर बिछा पुराना कपड़ा और सावन के दौरान उतारे गए पुराने रक्षासूत्र मंदिर से हटाकर विसर्जित कर दें.

भाद्रपद के पहले दिन ऐसे सजाएं अपना पूजा घर

भादों माह भगवान विष्णु और श्री गणेश को समर्पित होता है. पहले दिन से ही मंदिर में ये खास बदलाव करें:

गंगाजल से शुद्धिकरण: पूरे मंदिर और विग्रहों को साफ कपड़े से पोंछकर गंगाजल का छिड़काव करें. इससे वातावरण शुद्ध और शांत बनता है.

पीले और चमकीले वस्त्रों का प्रयोग: सावन में भगवान शिव के लिए सादे वस्त्रों का प्रयोग अधिक होता है, लेकिन भाद्रपद में लड्डू गोपाल और मंदिर की चौकी के लिए पीला, केसरिया या लाल रंग चुनें. पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है.

लड्डू गोपाल और गणपति बप्पा का प्रमुख स्थान: मंदिर में बाल गोपाल के झूले को साफ करके सजाएं. उनके पास मोरपंख और बांसुरी जरूर रखें. साथ ही गणेश जी के पूजन स्थल की तैयारी शुरू करें.

तुलसी दल का नियमित प्रबंध: सावन में शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन भाद्रपद में श्रीकृष्ण के हर भोग में तुलसी दल अनिवार्य होता है. मंदिर में ताजे तुलसी के पत्तों की व्यवस्था रखें.

घर के मंदिर में किया गया यह छोटा सा बदलाव परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के नए द्वार खोलता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 30 Aug 2026 10:00 AM (IST)
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Krishna Janmashtami Bhadrapada सावन Ganesh Chaturthi Preparation
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