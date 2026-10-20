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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple के फोल्डेबल iPhone की बैटरी कितनी बड़ी? कैपेसिटी का खुलासा

Apple के फोल्डेबल iPhone की बैटरी कितनी बड़ी? कैपेसिटी का खुलासा

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone Duo की बैटरी कैपेसिटी का खुलासा हो गया है. इसमें बैटरी दो सेल में बंटी है. जानें इसकी बैटरी लाइफ और यह फोन दूसरे iPhone मॉडल्स से कितना अलग है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Oct 2026 03:34 PM (IST)
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  • 7.6 इंच फोल्डेबल स्क्रीन, कीमत ₹2,99,900 से शुरू.

Apple के पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo की बैटरी से जुड़ी जानकारी सामने आई है. यूरोप के एनर्जी लेबलिंग डेटाबेस में दिए गए दस्तावेज के मुताबिक, इस फोन में कितनी क्षमता की बैटरी मिलेगी, इसका खुलासा हो गया है. यह फोन 23 अक्टूबर से Apple के ऑनलाइन स्टोर और कुछ पार्टनर दुकानों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि Apple के फोल्डेबल iPhone की बैटरी कितनी बड़ी है. 

iPhone Duo में कितनी बड़ी बैटरी मिलेगी?

यूरोप के European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) डेटाबेस के मुताबिक, Apple के फोल्डेबल iPhone Duo में 4,883mAh की बैटरी दी गई है.डॉक्यूमेंट के मुताबिक, फोन एक बार चार्ज करने पर 51 घंटे 30 मिनट तक की बैटरी एंड्योरेंस रेटिंग भी रखता है. इस फोन में एक बड़ी बैटरी की जगह दो अलग-अलग बैटरी सेल दिए गए हैं. इनमें से एक की कैपेसिटी 2,962mAh और दूसरी की 1,921mAh है. दोनों को मिलाकर कुल कैपेसिटी 4,883mAh होती है. फोल्डेबल डिजाइन में हिंज और दो डिस्प्ले के लिए भी जगह चाहिए, ऐसे में बैटरी को दो हिस्सों में रखना इस डिजाइन का हिस्सा है.

दूसरे iPhone मॉडल्स से कितनी अलग है बैटरी?

बैटरी कैपेसिटी के मामले में iPhone Duo, iPhone 18 Pro से आगे है. iPhone 18 Pro में 4,288mAh की बैटरी बताई गई है. वहीं iPhone 18 Pro Max में 5,567mAh की बैटरी मिलती है, जो फोल्डेबल मॉडल से बड़ी है. iPhone Duo की बैटरी कैपेसिटी iPhone 16 Pro Max की 4,685mAh बैटरी से भी ज्यादा है, हालांकि सिर्फ mAh देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि फोन कितनी देर चलेगा. डिस्प्ले, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर और इस्तेमाल करने का तरीका भी बैटरी लाइफ पर असर डालते हैं.

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किस स्क्रीन पर कितनी चलेगी बैटरी?

Apple के मुताबिक, iPhone Duo की छोटी बाहरी स्क्रीन पर वीडियो प्लेबैक 44 घंटे तक चल सकता है. वहीं अंदर की बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन पर यह समय 31 घंटे तक बताया गया है. वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए कंपनी का अनुमान बाहरी स्क्रीन पर 37 घंटे और अंदर की स्क्रीन पर 26 घंटे तक का है. फोन सामान्य इस्तेमाल में 24 घंटे तक चलने का दावा भी करता है. 

भारत में कितनी है कीमत?

iPhone Duo की भारत में शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है. इसके बेस वेरिएंट में 256GB स्टोरेज मिलता है. फोन में 7.6 इंच की फोल्डेबल Super Retina XDR स्क्रीन और 5.4 इंच की कवर स्क्रीन दी गई है. इसमें Apple का A20 Pro चिपसेट और डुअल रियर कैमरा यूनिट भी है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 20 Oct 2026 03:34 PM (IST)
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