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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगेमिंग कंसोल में Ray Tracing क्या है? कैसे बदलती है ग्राफिक्स की दुनिया

गेमिंग कंसोल में Ray Tracing क्या है? कैसे बदलती है ग्राफिक्स की दुनिया

गेमिंग में Ray Tracing टेक्नोलॉजी रोशनी, परछाइयों और रिफ्लेक्शन को ज्यादा असली बनाती है. जानिए यह कैसे काम करती है और गेम के ग्राफिक्स के साथ परफॉर्मेंस पर क्या असर डालती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Oct 2026 03:50 PM (IST)
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  • हालांकि, DLSS जैसी तकनीकें प्रदर्शन सुधारने में सहायक होती हैं.

गेम खेलते समय आपने देखा होगा कि बारिश में सड़क पर लाइट चमकती है, कार के शीशे में आसपास की चीजें नजर आती हैं और खिड़की से आने वाली धूप कमरे में परछाइयां बनाती है. असल लाइफ में रोशनी जिस तरह अलग-अलग जगहों पर पड़ती और टकराकर दूसरी जगह पहुंचती है, उसे गेम में दिखाना आसान नहीं होता है. इसी काम को बेहतर बनाने में Ray Tracing टेक्नोलॉजी मदद करती है, जिससे गेम की दुनिया असली जिंदगी के करीब लगती है.

PlayStation 5 और Xbox Series X/S जैसे नए गेमिंग कंसोल भी इस तकनीक को सपोर्ट करते हैं, हालांकि Ray Tracing से ग्राफिक्स बेहतर होने के साथ गेम की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गेमिंग कंसोल में Ray Tracing क्या है और इससे कैसे ग्राफिक्स की दुनिया बदलती है. 

Ray Tracing टेक्नोलॉजी क्या है?

Ray Tracing एक ग्राफिक्स रेंडरिंग तकनीक है, जो वर्चुअल दुनिया में रोशनी का हिसाब लगाकर ग्राफिक्स को ज्यादा असली बनाती है. इसमें कंप्यूटर यह हिसाब लगाता है कि रोशनी किसी सतह से टकराकर कैसे लौटती है, कहां से गुजरती है और दूसरी चीजों पर उसका क्या असर पड़ता है. 
 
Ray Tracing से कैसे ग्राफिक्स की दुनिया बदलती है?
 
1. Ray Tracing की मदद से पानी, शीशे और चमकदार फर्श पर आसपास की चीजों की परछाइ असली दिखाई दे सकती है. पुरानी तकनीकों में कई बार वे चीजें रिफ्लेक्शन में नहीं दिखतीं, जो गेम के कैमरे की नजर से बाहर होती हैं. Ray Tracing ऐसी चीजों को भी रिफ्लेक्शन में दिखाने में मदद करती है. 

2. असली दुनिया में रोशनी की दिशा और चीजों की दूरी के हिसाब से परछाइयां बदलती हैं. Ray Tracing गेम में भी इसी तरह परछाइयों को ज्यादा नेचुरल दिखा सकती है. इससे गेम के सीन बनावटी लगने की जगह असली दुनिया जैसे नजर आते हैं. 

यह भी पढ़ें - वॉशिंग मशीन का Eco मोड कैसे बचाता है पानी और बिजली? समझें टेक्नोलॉजी

3. Ray Tracing से यह भी पता चलता है कि रोशनी किसी चीज से टकराने के बाद आसपास की दूसरी चीजों पर कैसा असर डालती है. रोशनी के इस तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर असर डालने को Global Illumination कहते हैं. 

क्या Ray Tracing से गेम स्लो हो सकता है?

Ray Tracing में काफी ज्यादा कैलक्युलेशन करनी पड़ती हैं, जिससे ग्राफिक्स कार्ड पर दबाव बढ़ता है और गेम के FPS यानी फ्रेम रेट में गिरावट आ सकती है. इसी वजह से मॉर्डन GPU में इसे तेज करने के लिए विशेष हार्डवेयर दिया जाता है. NVIDIA DLSS और AMD FSR जैसी अपस्केलिंग तकनीकें कम रिजोल्यूशन पर रेंडर की गई तस्वीर को ज्यादा रिजॉल्यूशन में बदलकर परफॉर्मेंस बेहतर करने में मदद करती हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 19 Oct 2026 03:50 PM (IST)
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