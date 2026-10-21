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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी10,100mAh बैटरी के साथ कितना दमदार होगा Honor WIN 2? आज होगा लॉन्च

10,100mAh बैटरी के साथ कितना दमदार होगा Honor WIN 2? आज होगा लॉन्च

10,100mAh की बड़ी बैटरी, 185Hz OLED डिस्प्ले और डुअल फैन कूलिंग सिस्टम के साथ Honor WIN 2 आज लॉन्च होने जा रहा है. कंपनी ने इसके गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर भी बड़ा दावा किया है. जानिए कीमत और फीचर्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 21 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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  • लीक के अनुसार 200MP कैमरा, 100W चार्जिंग संभव है.

गेमिंग के लिए फोन खरीदते समय सिर्फ उसका प्रोसेसर दमदार होना काफी नहीं है, यह भी जरूरी है कि लंबे समय तक गेम खेलने पर फोन अच्छी तरह काम करे और उसकी परफॉर्मेंस बनी रहे. इसी जरूरत को ध्यान में रखकर Honor अपना नया गेमिंग स्मार्टफोन WIN 2 आज पेश करने जा रहा है. इस फोन में बड़ी बैटरी के साथ ऐसा कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान फोन के तापमान को संभालने में मदद करेगा. इसके अलावा हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और दमदार चिपसेट भी इसकी खासियत हैं. कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के परफॉर्मेंस को लेकर भी बड़ा दावा किया है. ऐसे में Honor WIN 2 की चर्चा इसकी बैटरी क्षमता के साथ-साथ गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर भी हो रही है. 

आज चीन में लॉन्च होगा Honor WIN 2

Honor WIN 2 आज यानी 21 अक्टूबर 2026 को चीन में आयोजित होने वाले Honor WIN Esports Universe Carnival में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी इस इवेंट में स्मार्टफोन के साथ Honor WIN Tablet और WIN Buds भी पेश करेगी. फोन के लिए चीन में प्री-ऑर्डर पहले ही शुरू हो चुके हैं, हालांकि इसके ग्लोबल लॉन्च को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है. 

Honor WIN 2 के खास फीचर्स क्या हैं?

Honor WIN 2 की सबसे खास बात इसकी 10,100mAh की बड़ी बैटरी है.इसके साथ फोन में 2K रेजोल्यूशन वाली OLED स्क्रीन मिलेगी, जिसका रिफ्रेश रेट 185Hz है. हाई रिफ्रेश रेट की मदद से स्क्रीन पर मूवमेंट ज्यादा स्मूद दिखाई दे सकता है, जो गेमिंग के दौरान यूजफुल होता है.

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डुअल फैन कूलिंग सिस्टम से मिलेगी मदद

लंबे समय तक गेम खेलने पर स्मार्टफोन गर्म हो सकता है. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए Honor WIN 2 में डुअल फैन वाला एक्टिव कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा. फोन में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट मिलेगा. कंपनी का फोकस इस डिवाइस में दमदार प्रोसेसिंग क्षमता और कूलिंग का बैलेंस देने पर है. 

कैमरा, चार्जिंग और कीमत की जानकारी

लीक्स के अनुसार, Honor WIN 2 में 200MP का मेन कैमरा मिल सकता है. इसके अलावा फोन में 100W वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की भी चर्चा है. डिवाइस को IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिलने की संभावना जताई गई है, लेकिन इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.  फोन Quick Black, Designated Win और Red/Blue Buff कलर ऑप्शन में आ सकता है. इसके मेमोरी वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज से लेकर 16GB रैम और 1TB स्टोरेज तक होंगे. इसकी कीमत 5,499 चीनी युआन यानी लगभग 78,000 रुपये बताई गई है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 21 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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TECH NEWS HINDI Honor WIN 2
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