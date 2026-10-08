इन तरीकों से बढ़ा सकते हैं घर के Wi-Fi की स्पीड, जान लें काम की बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनजान डिवाइस हटाएँ, राउटर नियमित रीबूट करें.

आजकल फोन में इंटरनेट मौजूद होता है लेकिन वह लोगों की तमाम जरूरतें पूरी नहीं कर पाता इसलिए लोग घरों पर Wi-Fi लगवाते हैं. घर पर Wi-Fi होने से ऑनलाइन सर्फिंग से लेकर ओटीटी पर फिल्में देखने तक हर काम आसानी से हो जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ब्रॉडबैंड प्लान महंगा होने के बावजूद Wi-Fi की स्पीड काफी कम हो जाती है. जिससे कई काम रुक से जाते हैं.

कई बार इसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिम्मेदार नहीं होता. बल्कि दिक्कत हमारे घर के अंदर ही राउटर की गलत पोजीशनिंग और गलत सेटिंग्स में छिपी होती है. अगर आपके घर में भी Wi-Fi का सिग्नल बार-बार गायब हो जाता है या इंटरनेट अटक-अटक कर चलता है. तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स अपनाकर आप अपने घर के Wi-Fi की स्पीड बढ़ा सकते हैं आप.

पहले राउटर को सही जगह पर रखें

अक्सर लोग Wi-Fi राउटर को घर के किसी कोने में, टीवी के पीछे या किसी बंद अलमारी के अंदर रख देते हैं. जिससे घर की सजावट खराब न लगे. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि Wi-Fi के Radio Signal हर डायरेक्शन में फैलते हैं और दीवारों, कांच या भारी फर्नीचर से टकराकर कमजोर हो जाते हैं. राउटर को हमेशा अपने घर के बिल्कुल बीचों-बीच और थोड़ी ऊंचाई पर किसी खुली जगह पर रखना चाहिए.

जिससे घर के हर कोने तक सिग्नल आसानी से पहुंच सकें. इसके अलावा राउटर को माइक्रोवेव ओवन, कॉर्डलेस फोन या ब्लूटूथ डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों से दूर रखें क्योंकि यह गैजेट्स वाई-फाई की फ्रीक्वेंसी में रुकावट पैदा करते हैं. राउटर की पोजीशन थोड़ा सा बदलकर ही आप इंटरनेट की स्पीड में बहुत बड़ा फर्क महसूस कर सकते हैं.





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Wi-Fi चैनल और फ्रीक्वेंसी बैंड बदलना है जरूरी

क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आस-पास के पड़ोसी भी उसी Wi-Fi चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके घर में चल रहा है? जब एक ही चैनल पर बहुत सारे राउटर्स काम करने लगते हैं. तो सिग्नल्स आपस में टकराने लगते हैं और इंटरनेट धीमा हो जाता है. मार्डन राउटर डुअल-बैंड 2.4GHz और 5GHz सपोर्ट के साथ आते हैं. अगर आपका डिवाइस राउटर के पास है.

तो हमेशा 5GHz बैंड का इस्तेमाल करें क्योंकि यह कम भीड़भाड़ वाला होता है और बढ़िया स्पीड देता है. जबकि 2.4GHz बैंड ज्यादा दूर तक सिग्नल भेजने के लिए बेहतर होता है. राउटर के Admin पैनल में जाकर आप कम इस्तेमाल होने वाला चैनल चुन सकते हैं. जिससे नेटवर्क का ट्रैफिक कम हो जाता है और बिना किसी रुकावट के तेज इंटरनेट मिलने लगता है.

इन कामों को करने से भी स्पीड बढ़ेगी

कई बार हमारे वाई-फाई का पासवर्ड आस-पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों को पता चल जाता है. जिससे चुपचाप कई सारे डिवाइस कनेक्ट रहते हैं और बैकग्राउंड में डाटा यूज करते रहते हैं. इसके अलावा हमारे खुद के फोन, लैपटॉप और Smart TV में महीनों से जमा इंटरनेट Cache और Junk फाइल्स भी नेटवर्क पर लोड बढ़ा देती हैं. समय-समय पर राउटर के Admin पेज पर जाकर चेक करते रहें कि आपके नेटवर्क से कौन-कौन से डिवाइस जुड़े हैं और अनजान डिवाइसेस को तुरंत ब्लॉक कर दें.

इसके साथ ही हफ्ते में कम से कम एक बार अपने Wi-Fi राउटर को Restart यानी Reboot जरूर कर लें. जिससे उसका RAM क्लियर हो जाता है और इंटरनेट की परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिना एक भी रुपया खर्च किए अपने घर के इंटरनेट की स्पीड सुपरफास्ट रख सकते हैं.





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