Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसेंसर से मोटर तक, स्मार्ट फैन खुद कैसे एडजस्ट करता है अपनी स्पीड?

सेंसर से मोटर तक, स्मार्ट फैन खुद कैसे एडजस्ट करता है अपनी स्पीड?

स्मार्ट फैन सिर्फ रिमोट या मोबाइल ऐप से ही नहीं चलता, बल्कि कुछ मॉडल कमरे के तापमान और नमी के हिसाब से अपनी स्पीड भी बदल सकते हैं जानें इसके स्मार्ट फीचर्स और बिजली की खपत से जुड़ी जरूरी बातें

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Oct 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • BLDC मोटर वाले पंखे सीधे गति एडजस्ट कर बिजली बचाते हैं.

स्मार्ट फैन का यूज आज ज्यादातर घरों और ऑफिसों में होता है. ये देखने में अट्रैक्टिव होते हैं और इनमें कई फीचर्स मिलते हैं. सामान्य पंखे की स्पीड बदलने के लिए रेगुलेटर घुमाना पड़ता है, जबकि स्मार्ट फैन को रिमोट या मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है. कुछ स्मार्ट फैन में ऐसी तकनीक भी होती है, जो कमरे के तापमान और नमी में बदलाव के अनुसार पंखे की स्पीड को अपने आप कम या ज्यादा कर सकती है.

इसमें टाइमर सेट करने, तय समय पर पंखा चलाने और दूसरे स्मार्ट डिवाइस के साथ जोड़कर यूज करने जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं, लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि स्मार्ट फैन को स्पीड कम या ज्यादा करने का सिग्नल कैसे मिलता है और वह उसी के अनुसार अपनी मोटर की स्पीड कैसे बदलता है. तो आइए जानते हैं कि सेंसर से मोटर तक स्मार्ट फैन खुद अपनी स्पीड कैसे एडजस्ट करता है. 

स्मार्ट फैन खुद अपनी स्पीड कैसे एडजस्ट करता है?

कुछ स्मार्ट फैन में ऐसे सेंसर होते हैं, जो कमरे के तापमान या नमी में होने वाले बदलाव को पहचान सकते हैं. इन जानकारियों के आधार पर पंखे की स्पीड को जरूरत के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है. तापमान बढ़ने पर सिस्टम पंखे की स्पीड बढ़ाने के लिए सेट किया जा सकता है. वहीं कम हवा की जरूरत होने पर इसकी स्पीड घटाई जा सकती है. 

इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर कैसे करता है मोटर को कंट्रोल?

BLDC यानी ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर वाले पंखों में स्पीड कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लगा होता है. यह रिमोट, वॉल स्विच या स्मार्ट कंट्रोल पैनल से मिलने वाले निर्देशों को मोटर तक पहुंचाता है. इसके बाद कंट्रोलर इलेक्ट्रिकल पल्स को एडजस्ट करके मोटर की घूमने की स्पीड कंट्रोल करता है. पारंपरिक पंखों में रेगुलेटर वोल्टेज कम करके स्पीड घटाता है, जबकि BLDC फैन में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर मोटर की स्पीड को सीधे कंट्रोल करता है. इससे स्पीड में बदलाव ज्यादा आसानी से किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - Amazon के नए AI गैजेट्स सुनेंगे आपकी बातें, कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी?

स्मार्ट फैन में मिलते हैं कई कंट्रोल ऑप्शन 

स्मार्ट फैन को मोबाइल ऐप, रिमोट या वॉयस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है. कुछ मॉडल में टाइमर और शेड्यूलिंग की सुविधा भी मिलती है. इससे पंखे को तय समय पर चालू या बंद करने की सेटिंग की जा सकती है. इसके अलावा ब्रीज मोड में पंखा अलग-अलग समय पर अपनी स्पीड बदलता है. वहीं एक ही ऐप से कई स्मार्ट फैन को ग्रुप में जोड़कर उनकी स्पीड और ऑन-ऑफ सेटिंग्स एक साथ कंट्रोल की जा सकती हैं.

स्मार्ट फैन बिजली की खपत कैसे घटा सकता है?

BLDC फैन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम जरूरत के मुताबिक मोटर की स्पीड और बिजली की खपत को कंट्रोल करता है. BLDC फैन समान क्षमता वाले पारंपरिक फैन की तुलना में लगभग 50 से 70 प्रतिशत तक कम बिजली यूज कर सकता है, हालांकि बचत फैन के मॉडल और यूज पर निर्भर करती है.

यह भी पढ़ें - स्मार्ट डोरबेल से कैमरे तक, घर की सुरक्षा कैसे बढ़ाते हैं ये गैजेट्स?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
वॉशिंग मशीन का Eco मोड कैसे बचाता है पानी और बिजली? समझें टेक्नोलॉजी
वॉशिंग मशीन का Eco मोड कैसे बचाता है पानी और बिजली? समझें टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
Amazon के नए AI गैजेट्स सुनेंगे आपकी बातें, कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी?
Amazon के नए AI गैजेट्स सुनेंगे आपकी बातें, कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी?
टेक्नोलॉजी
40 हजार के बजट में चाहिए बढ़िया लैपटॉप, इन 5 ऑप्शन्स को देख लें
40 हजार के बजट में चाहिए बढ़िया लैपटॉप, इन 5 ऑप्शन्स को देख लें
टेक्नोलॉजी
इलेक्ट्रिक टूथब्रश दांतों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता? जानें कैसे करता है काम
इलेक्ट्रिक टूथब्रश दांतों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता? जानें कैसे करता है काम
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल के पीएम नेतन्याहू का टूटा अमेरिका से भरोसा, कहा- भारत से...'
इजरायल के पीएम नेतन्याहू का टूटा अमेरिका से भरोसा, कहा- भारत से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
इंडिया
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
क्रिकेट
मुझे उल्टी आती है... धोनी ने झूला झूलने से किया मना, अनंत अंबानी के साथ मेले का वीडियो वायरल
मुझे उल्टी आती है... धोनी ने झूला झूलने से किया मना, अनंत अंबानी के साथ मेले का वीडियो वायरल
विश्व
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
इंडिया
ED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भेजा समन, CM के वायरल वीडियो से जुड़ा मामला
ED ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को भेजा समन, CM के वायरल वीडियो से जुड़ा मामला
मध्य प्रदेश
नर्मदापुरम: रेलवे स्टेशन के बाहर कार में मिले 2 बच्चों के शव, पिता की ट्रेन से कटकर मौत
नर्मदापुरम: रेलवे स्टेशन के बाहर कार में मिले 2 बच्चों के शव, पिता की ट्रेन से कटकर मौत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget