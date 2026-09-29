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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में फिर उफान पर गंगा, 5 सेमी प्रति घंटे बढ़ रहा जलस्तर

वाराणसी में फिर उफान पर गंगा, 5 सेमी प्रति घंटे बढ़ रहा जलस्तर

वाराणसी में आमतौर पर गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है. इस बार गंगा के जलस्तर में 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है. जिसके चलते घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 29 Sep 2026 02:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आमतौर पर गंगा का जलस्तर सितंबर के अंतिम सप्ताह में सामान्य की ओर देखा जाता है. लेकिन इस बार गंगा के जलस्तर में 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि होने के बाद तटवर्ती क्षेत्र के लोग भी चौंक गए हैं. अलग-अलग राज्यों में हो रही भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते गंगा का जलस्तर करीब 68 मीटर तक पहुंच चुका है. वहीं वाराणसी के गंगा नदी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. इसके बढ़ोतरी के चलते घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है.

'वाराणसी में फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर' 

केंद्रीय जल आयोग की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार (28 सितंबर) के दिन वाराणसी के गंगा जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह बढ़ोतरी सामान्य नहीं बल्कि 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही है. जिसके बाद वाराणसी में गंगा का जलस्तर करीब 68 मीटर तक पहुंच चुका है. आमतौर पर सितंबर महीने में गंगा का जलस्तर घटता है, लेकिन अन्य राज्यों में हो रही बारिश और चक्रवाती तूफान की वजह से वाराणसी में गंगा नदी भी इन दिनों फिर उफान पर हैं. 

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'एक बार फिर टूटा घाटों का आपसी संपर्क'

गंगा का जलस्तर सामान्य होने के बाद घाटों का आम जनजीवन भी एक बार फिर सामान्य हो रहा था, लेकिन गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है. जिसकी वजह से तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा गंगा घाट के धार्मिक अनुष्ठान का स्थान पुनः परिवर्तन करना पड़ा है. 

यह भी पढ़ें: अमेठी का दारोमदार किस पर! स्मृति ईरानी गईं राज्यसभा तो उठेंगे ये 3 सवाल, क्या है जवाब?

 

Published at : 29 Sep 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS
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