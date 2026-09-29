UP: मनाकर या छीनकर, 150 सीटों की जिद पर क्यों अड़ी कांग्रेस? 2017 के रिजल्ट्स दे रहे गवाही

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से 150 सीटें मांग रही है. कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने स्पष्ट किया है कि 150 सीटों पर बात होगी.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सीटों पर बातचीत अक्टूबर में फाइनल होगी. बातचीत अगले महीने शुरू होगी. मुझे लगता है कि हमें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी. हम बराबर के पार्टनर हैं; हमें बराबर सम्मान और बराबर सीटें चाहिए. लेकिन हम लचीला रुख भी अपना सकते हैं. 150 से ज़्यादा सीटों पर हम बात करेंगे. हमारी तैयारी सभी 403 सीटों के लिए चल रही है.

पाल की इस डिमांड पर सपा ने भी प्रतिक्रिया दी. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सवाल सीटों का नहीं, बल्कि जीत का है. फ़ैसला दोनों पार्टियों का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा. सपा, राज्य प्रभारी, सांसद या प्रदेश अध्यक्ष की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि फ़ैसला दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व को ही लेना है. एक बात तय है कि कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन होगा और यह गठबंधन मिलकर BJP को हराएगा.

2017 के चुनाव परिणाम क्या थे?

अब कांग्रेस इस डिमांड के बीच यह सवाल उठ रहे हैं कि साल 2017 में जब सपा के साथ 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो परिणाम क्या थे?

2017 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो 114 सीटों पर लड़ी कांग्रेस 7 पर जीती थी और 29 पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी. कांग्रेस को कुल 54 लाख 16 हजार 540 वोट मिले, जो राज्य में पड़े कुल वोटों का 6.25 %था. वहीं, कांग्रेस ने जिन 114 सीटों पर चुनाव लड़ा, केवल उन सीटों के आधार पर उसका वोट प्रतिशत 22.09 प्रतिशत रहा.

इसी चुनाव में सपा ने कुल 311 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसे 47 सीटों पर जीत मिली और 25 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हुई. सपा को कुल 1 करोड़ 89 लाख 23 हजार 769 वोट मिले, जो राज्य में कुल वोटों का 21.82% था. सपा ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, केवल उन सीटों को आधार मानें तो उसका वोट % 28.32 % था.

कांग्रेस जिद पर क्यों अड़ी?

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि उनकी पार्टी की तैयारी 403 सीटों पर है. इतना ही नहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो साफ कह चुके हैं कि अब बात बराबरी की होगी नहीं तो कांग्रेस के बिना समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाएगी. मतलब साफ है कि कांग्रेस की जिद 150 सीटों से कम इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी साल 2024 में जीती हुई लोकसभा सीटों की विधानसभाओं पर भी नजर बनाए हुए है, जिसमें कई सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी. हालांकि सपा कांग्रेस को वह सीट देना चाहती है जो बीजेपी की खाते में हैं.