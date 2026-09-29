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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: मनाकर या छीनकर, 150 सीटों की जिद पर क्यों अड़ी कांग्रेस? 2017 के रिजल्ट्स दे रहे गवाही

UP: मनाकर या छीनकर, 150 सीटों की जिद पर क्यों अड़ी कांग्रेस? 2017 के रिजल्ट्स दे रहे गवाही

कांग्रेस UP में 150 सीटों की डिमांड कर रही है लेकिन साल 2017 के चुनावी परिणाम कुछ और ही इशारा कर रहे हैं. सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस जिद पर क्यों अड़ी है?

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 29 Sep 2026 12:02 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से 150 सीटें मांग रही है. कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने स्पष्ट किया है कि 150 सीटों पर बात होगी.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सीटों पर बातचीत अक्टूबर में फाइनल होगी. बातचीत अगले महीने शुरू होगी. मुझे लगता है कि हमें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी. हम बराबर के पार्टनर हैं; हमें बराबर सम्मान और बराबर सीटें चाहिए. लेकिन हम लचीला रुख भी अपना सकते हैं. 150 से ज़्यादा सीटों पर हम बात करेंगे. हमारी तैयारी सभी 403 सीटों के लिए चल रही है.

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पाल की इस डिमांड पर सपा ने भी प्रतिक्रिया दी. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सवाल सीटों का नहीं, बल्कि जीत का है. फ़ैसला दोनों पार्टियों का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा. सपा, राज्य प्रभारी, सांसद या प्रदेश अध्यक्ष की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि फ़ैसला दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व को ही लेना है. एक बात तय है कि कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन होगा और यह गठबंधन मिलकर BJP को हराएगा.

2017 के चुनाव परिणाम क्या थे?

अब कांग्रेस इस डिमांड के बीच यह सवाल उठ रहे हैं कि साल 2017 में जब सपा के साथ 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो परिणाम क्या थे?

2017 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो 114 सीटों पर लड़ी कांग्रेस 7 पर जीती थी और 29 पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी. कांग्रेस को कुल 54 लाख 16 हजार 540 वोट मिले, जो राज्य में पड़े कुल वोटों का 6.25 %था. वहीं, कांग्रेस ने जिन 114 सीटों पर चुनाव लड़ा, केवल उन सीटों के आधार पर उसका वोट प्रतिशत 22.09 प्रतिशत रहा.

इसी चुनाव में सपा ने कुल 311 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसे 47 सीटों पर जीत मिली और 25 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हुई. सपा को कुल 1 करोड़ 89 लाख 23 हजार 769 वोट मिले, जो राज्य में कुल वोटों का 21.82% था.  सपा ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, केवल उन सीटों को आधार मानें तो उसका वोट % 28.32 % था.

कांग्रेस जिद पर क्यों अड़ी?

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि उनकी पार्टी की तैयारी 403 सीटों पर है. इतना ही नहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो साफ कह चुके हैं कि अब बात बराबरी की होगी नहीं तो कांग्रेस के बिना समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाएगी. मतलब साफ है कि कांग्रेस की जिद 150 सीटों से कम इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी साल 2024 में जीती हुई  लोकसभा सीटों की विधानसभाओं पर भी नजर बनाए हुए है, जिसमें कई सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी. हालांकि सपा कांग्रेस को वह सीट देना चाहती है जो बीजेपी की खाते में हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 29 Sep 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
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