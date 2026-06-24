उत्तराखंड: हल्द्वानी के केवीएम पब्लिक स्कूल में भीषण आग, दो बसें और एक जनरेटर जलकर खाक

लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद उत्तराखंड के दूसरे बड़े शहर हल्द्वानी में भी मंगलवार को देर शाम एक बड़ी अग्निकांड की घटना सामने आई. जहां केवीएम पब्लिक स्कूल में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर लिया. इस आग की चपेट में पास खड़ी दो बसें और एक जनरेटर पूरी तरह जलकर ख़ाक हो गया.

ये घटना हल्द्वानी के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हीरानगर स्थित केवीएम स्कूल की है. जानकारी के मुताबिक़ मंगलवार की शाम को अचानक स्कूल परिसर से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने स्कूल प्रबंधन को सूचना दी. आग इतनी तेज थी देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया और आग की लपटें उठने लगीं.

स्कूल परिसर में खड़ी बसें और जनरेटर जले

इस आग में स्कूल के अंदर खड़ी दो बसें, जनरेटर और कई सारा सामान जलकर राख हो गया. स्कूल में मौजूद स्टाफ़ ने वहां खड़ी तीसरी बस को समय रहते बाहर निकल लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि, फायर ब्रिगेड के पहुंचने में हुई देरी के चलते दोनों बसों को बचाया नहीं जा सका.

कड़ी मशक़्क़त के बाद आग पर काबू पाया

घटना की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और एसपी क्राइम जगदीश चंद्र भी मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की. सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि स्कूल की दो बसें पूरी तरह जल चुकी हैं तथा अन्य नुकसान का आंकलन किया जा रहा है.

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वहीं एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जाएगी. साथ ही संबंधित संस्थान का सेफ्टी ऑडिट भी कराया जाएगा. वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. लोगों का कहना है कि अगर ये आग स्कूल टाइमिंग में लगी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

बता दें कि गर्मियों में देश भर से लगातार आग की घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं. बावजूद इसके कई स्कूलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है.

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