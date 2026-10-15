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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'2027 में साइकिल का टायर पंचर नहीं, फट जाएगा...', राजभर ने साधा निशाना

'2027 में साइकिल का टायर पंचर नहीं, फट जाएगा...', राजभर ने साधा निशाना

यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या 2024 में सपा के जो 37 सांसद जीतें क्या वो चुनाव ठीक थे या नहीं?

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 15 Oct 2026 10:22 AM (IST)
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विरोधी दलों द्वारा चुनाव आयोग को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर योगी सरकार में कैबिनट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं. सुभासपा मुखिया ने 2017 के बाद हुए सभी चुनावों को जिक्र करते हुए पूछा कि क्या इन सभी चुनावों में आपकी हार हुई या नहीं और फिर 2024 में सपा ने 37 सीटें कैसे जीत लीं?

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा सवाल

ओमप्रकाश राजभर ने हर बार की तरह अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा- 'अखिलेश यादव जी, बस एक बात बता दीजिए. 2024 में लोकसभा चुनाव ईमानदारी से हुआ था या नहीं? 2017 के आप हारे, 2019 में आप हारे, 2022 में भी आप हारे लेकिन 2024 में जीत गए.

ये भी पढ़ें- यूपी पंचायत चुनाव तीन महीने में ही होंगे? योगी सरकार से आया पहला बयान

महाराज, केंद्र में तो 2014 से लेकर अब तक बीजेपी की ही सरकार है। फिर से चार में से तीन चुनाव में चुनाव ग़लत और एक में सही हो गया? 2024 में आपकी पार्टी सपा के 37 सांसद जीत के दिल्ली कैसे पहुंच गए? इसमें पांच तो आपके अपने घर से थे. 2024 में सपा को हैसियत से ज्यादा सीटें मिल गईं तब सब 'आल इज़ वेल' हो गया?

या तो 24 के चुनाव में आपके वोटर फर्जी थे, या फिर आप आज सरेआम अफवाहबाजी कर रहे हैं. एसी, पीसी और ट्विटर ने आपको बहका दिया है. अब नवाबी के दिन हवा हो गए. तय मान लीजिए कि 2027 में आपकी साइकिल का टायर पंचर नहीं, फटने जा रहा है. इस बार साइकिल का रिम-फ्रेम सब टेढ़ा होने वाला है.

ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. उसी के लिए अभी से फर्जी भूमिका बांधने में जुट गये हैं. पहले ही से बहाना खोज के रख रहे हैं ताकि बाद में लोडरों के सामने मुंह छिपा सकें. कुछ आंसू बचाके रखिए, सत्ताइस में सपा साफ है अखिलेश जी.'

सपा ने लगाए वोट चोरी के आरोप

बता दें कि वोट चोरी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोध दल एकजुट होकर चुनाव आयोग के ख़िलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. विरोधी दलों का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इसमें संदिग्ध भूमिका है और उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए वोट चोरी की है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 15 Oct 2026 10:22 AM (IST)
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