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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुरः AADHAR कार्ड बनाने के नाम बैंक खाता खोलकर ठगी, 4 शातिर गिरफ्तार

रामपुरः AADHAR कार्ड बनाने के नाम बैंक खाता खोलकर ठगी, 4 शातिर गिरफ्तार

रामपुर पुलिस ने बताया कि यह लोग आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के नाम पर उनके फर्जी तरीके से एनएसडीएल पेमेंट बैंक खाते खोलकर ठगी की रकम मंगवाते थे. पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 19 Sep 2026 08:32 PM (IST)
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साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामपुर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ठगी के मामले में 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि यह लोग आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के नाम पर उनके फर्जी तरीके से एनएसडीएल पेमेंट बैंक खाते खोलकर ठगी की रकम मंगवाते थे. आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, ATM कार्ड, सिम कार्ड, बैंक किट, चेकबुक, लैपटॉप, बायोमैट्रिक डिवाइस और 1.13 लाख रुपये की नकदी बरामद हुआ है.

पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई थाना साइबर क्राइम रामपुर में 16 सितंबर 2026 को दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान तकनीकी संसाधनों की मदद से की गई. 19 सितंबर को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में साइबर टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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गिरफ्तार आरोपियों में ये शामिल

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष कुमार पुत्र श्यामसुंदर, निवासी ग्राम गुदराना, थाना मुरकटी, पलवल हरियाणा, हाल निवासी चादरवाला बाग, जिला अस्पताल के पीछे रामपुर; अजय कुमार पुत्र पूरन प्रसाद, निवासी ग्राम किरा, थाना मिलक, रामपुर; आशुतोष पुत्र राजेश शर्मा, निवासी पटेल बिहार, थाना सुभाष नगर, बरेली और अनीस पुत्र नूर नवी, निवासी ग्राम पैगुपुरा, थाना मिलक, रामपुर के रूप में हुई है.

ऐसे करते थे साइबर फ्रॉड

पुलिस के अनुसार, आरोपी भोले-भाले लोगों को आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के नाम पर बुलाते थे. इसके बाद ई-केवाईसी के जरिए उनके नाम से ऑनलाइन एनएसडीएल बैंक खाते खुलवाए जाते थे. आरोप है कि खाते खुलने के बाद संबंधित व्यक्ति के नाम पर जारी सिम और एटीएम की जानकारी आरोपियों के पास ही रहती थी. 

पुलिस का कहना है कि खाताधारकों को यह जानकारी तक नहीं होती थी कि उनके नाम से खोले गए बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध में किया जा रहा है. इन खातों में साइबर ठगी से हासिल रकम ट्रांसफर कराई जाती थी और बाद में एटीएम के जरिए रकम निकाल ली जाती थी.

डाकघर कर्मचारी और जनसेवा केंद्र से जुड़े होने का आरोप

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी मनीष कुमार डाकखाना किरा, रामपुर में बीपीएम के पद पर कार्यरत है. पुलिस के मुताबिक वह आधार कार्ड बनवाने आने वाले लोगों से कथित तौर पर दोबारा अंगूठा लगवाकर उनके नाम से एनएसडीएल खाते खुलवाता था. आरोपी अजय कुमार इन खातों में फर्जी तरीके से सिम कार्ड लगाने का काम करता था. अजय का साथी अनीस रेवड़ीकला चौराहे पर जनसेवा केंद्र चलाता है और वहां से भी लोगों के नाम पर एनएसडीएल खाते खोले जाते थे.

पुलिस के मुताबिक, इन फर्जी खातों को आगे अमन खान और गिरफ्तार आरोपी आशुतोष शर्मा को उपलब्ध कराया जाता था.  इन खातों में आने वाली साइबर फ्रॉड की रकम को कथित तौर पर यूएसडीटी में इस्तेमाल किया जाता था. 
पीड़िता की शिकायत से खुला मामला

पुलिस के अनुसार, पसियापुरा निवासी मधु पत्नी संजय कुमार ने 7 सितंबर को पुलिस अधीक्षक रामपुर को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि उनके नाम से फर्जी बैंक खाता खोला गया है. उन्हें महाराष्ट्र के साइबर थाने से नोटिस भी मिला था, जिसमें साइबर अपराध से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 19 Sep 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News
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