Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम परिवार के गढ़ स्वार में क्या है 2027 के चुनाव का समीकरण? NDA मारेगा बाजी!

आजम परिवार के गढ़ स्वार में क्या है 2027 के चुनाव का समीकरण? NDA मारेगा बाजी!

2026 में एसआईआर के बाद स्वार विधानसभा सीट पर 2,93,753 मतदाता बचे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वार विधानसभा में 3,11,702 मतदाता थे. एसआईआर के बाद स्वार में 17,949 मतदाता कम हुए.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

रामपुर जिले की स्वार सीट की विधानसभा संख्या 34 है. रामपुर जिले की काफी प्रभावशाली सीट स्वार मानी जाती है. 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने इस सीट पर जीत हासिल की. आजम ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने दोनों बार चुनाव जीता. स्वार एक मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट है. 

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्वार विघानसभा सीट को गठबंधन के तहत अपना दल (एस) के कोटे में दी. अपना दल (एस) ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया, जिनका नाम हैदर अली खान है. बीजेपी ने यह बड़ा प्रयोग किया. बीजेपी ने इस सीट से अपना दल (एस) से मुस्लिम चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा. जबकि 2017 में बीजेपी ने लक्ष्मी सैनी को टिकट दिया था. बीजेपी ने एनडीए के टिकट पर मुस्लिम प्रत्याशी शायद इसलिए उतारा ताकि वो सपा के मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर सकें, लेकिन इसमें हैदर अली खान असफल दिखाई दिए. 

2022 के विधानसभा चुनाव में स्वार से बीएसपी ने अध्यापक शंकर लाल को टिकट दिया. कांग्रेस से राजा ठाकुर चुनाव लड़े. 

2026 में एसआईआर के बाद स्वार विधानसभा सीट पर 2,93,753 मतदाता बचे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वार विधानसभा में 3,11,702 मतदाता थे. एसआईआर के बाद स्वार में 17,949 मतदाता कम हुए.

स्वार सीट पर बीजेपी के इस नए प्रयोग का कितना असर पड़ा, यह जानने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लेते हैं-

1. सपा- 1,26,162
2. अपना दल (एस) और बीजेपी गठबंधन- 65,059
3. बसपा- 15,035
4. निर्दलीय (इकराम हुसैन)- 1,338
5. कांग्रेस- 1,139

2022 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट पर सपा ने जीत दर्ज की. सपा के अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी गठबंधन के अपना दल (एस) उम्मीदवार हैदर अली खान को 61,103 वोटों के एक बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया. सपा को 59.19 प्रतिशत और बीजेपी को 30.52 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच 19 फीसदी वोटों का अंतर रहा. बसपा को लगभग 15 हजार वोट मिले. निर्दलीय प्रत्याशी इकराम हुसैन ने कांग्रेस से 199 वोट ज्यादा हासिल किए.

2022 में स्वार विधानसभा सीट पर सपा को मुस्लिम वोट एकतरफा मिला. इसके अलावा सपा को यादव और कुछ सिख वोट मिले. यही कारण रहा कि सपा उम्मीदवार को लगभग 1.26 लाख लाख वोट मिले.

वहीं 2022 में बीजेपी गठबंधन के अपना दल (एस) प्रत्याशी हैदर खान को मुस्लिम वोट नहीं मिल पाया. अपना दल (एस) के प्रत्याशी के साथ सैनी, लोधी, पाल, कश्यप, जाट, प्रजापति और एससी समाज का कुछ वोट गया. इसी वजह से अपना दल (एस) को लगभग 65 हजार वोट मिले. आरएलडी और सपा के गठबंधन के बावजूद भी जाट वोट अपना दल (एस) के साथ गया.

जबकि बीएसपी को सिर्फ और सिर्फ उसके मूल काडर का वोट मिला, जिसमें भी लगभग 10 फीसदी वोट एनडीए उम्मीदवार के पास चला गया. बीएसपी को मात्र 15 हजार वोट ही मिल पाए.

2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी ने गठबंधन कर लिया. सपा और कांग्रेस का भी चुनावी गठबंधन हो गया. बसपा अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ी. स्वार विधानसभा सीट रामपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है.

2024 में रामपुर लोकसभा सीट से सपा ने मोहिबुल्लाह नदवी और बीजेपी ने घनश्याम लोधी को टिकट दिया था.

2024 के लोकसभा चुनाव में स्वार विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,11,521
2. बीजेपी- 60,771
3. बीएसपी- 14,023

2024 के लोकसभा चुनाव में भी स्वार विधानसभा सीट पर सपा की जीत हुई. सपा ने बीजेपी को 50,750 वोटों से हरा दिया. बसपा को लगभग 14 हजार वोट मिले. लोकसभा चुनाव में भी स्वार विधानसभा सीट पर वोटों का पैटर्न 2022 वाला ही देखने को मिला. सपा के पास मुस्लिम, यादव और सिख वोट का कुछ हिस्सा गया. बीजेपी को गैर यादव ओबीसी और बसपा के मूल काडर से अलग हटकर एससी वोट मिला. इसीलिए 2022 जैसा ही चुनावी नतीजा 2024 में देखने को मिला.

अब एक नजर डालते हैं स्वार विधानसभा सीट के जातीय समीकरण पर (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.55 लाख
2. सैनी- 38 हजार
3. एससी- 32 हजार
4. क्षत्रिय- 11 हजार
5. लोधी- 9 हजार
6. जाट- 7 हजार
7. ब्राह्मण- 6 हजार
8. पाल- 6 हजार
9. सिख- 8 हजार
10. कश्यप- 5 हजार
11. यादव- 5 हजार
12. वैश्य- 4 हजार

स्वार विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है. दूसरे नंबर पर ओबीसी की सैनी जाति को वोट दिखाई देता है. एससी मतदाता भी लगभग 32 हजार की संख्या में हैं, जिसमें लगभग 22 हजार बसपा के मूल काडर वाले मतदाता माने जाते हैं. सिख मतदाता भी 8 हजार की संख्या में हैं. लगभग 70 हजार की संख्या में ओबीसी मतदाता हैं, सामान्य वर्ग के वोटों की संख्या भी लगभग 20 हजार के आसपास है. 

2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और एसपी आमने सामने होंगे.

 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News Vishal Vishleshan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमरौआ सीट पर 2022 में जीती थी सपा, 2027 में क्या होगा? SIR इस दल को करेगा परेशान!
चमरौआ सीट पर 2022 में जीती थी सपा, 2027 में क्या होगा? SIR इस दल को करेगा परेशान!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम परिवार के गढ़ स्वार में क्या है 2027 के चुनाव का समीकरण? NDA मारेगा बाजी!
आजम परिवार के गढ़ स्वार में क्या है 2027 के चुनाव का समीकरण? NDA मारेगा बाजी!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर सियासी लड़ाई में कौन? BJP या सपा! किसके हाथ लगेगी बाजी
रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर सियासी लड़ाई में कौन? BJP या सपा! किसके हाथ लगेगी बाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरदोई: टीचर की पिटाई से 8वीं की छात्रा की मौत, पिटाई से टूटा था हाथ
हरदोई: टीचर की पिटाई से 8वीं की छात्रा की मौत, पिटाई से टूटा था हाथ
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, गोवा लौटी IndiGo फ्लाइट
उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, गोवा लौटी IndiGo फ्लाइट
बिहार
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश
इंडिया
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने न जाएं', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या को फिर लगी चोट, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में नहीं होगी वापसी!
हार्दिक पांड्या को फिर लगी चोट, अफगानिस्तान टी20 सीरीज में नहीं होगी वापसी!
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
राजस्थान
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget