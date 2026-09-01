आजम परिवार के गढ़ स्वार में क्या है 2027 के चुनाव का समीकरण? NDA मारेगा बाजी!

रामपुर जिले की स्वार सीट की विधानसभा संख्या 34 है. रामपुर जिले की काफी प्रभावशाली सीट स्वार मानी जाती है. 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने इस सीट पर जीत हासिल की. आजम ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने दोनों बार चुनाव जीता. स्वार एक मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट है.

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्वार विघानसभा सीट को गठबंधन के तहत अपना दल (एस) के कोटे में दी. अपना दल (एस) ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया, जिनका नाम हैदर अली खान है. बीजेपी ने यह बड़ा प्रयोग किया. बीजेपी ने इस सीट से अपना दल (एस) से मुस्लिम चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा. जबकि 2017 में बीजेपी ने लक्ष्मी सैनी को टिकट दिया था. बीजेपी ने एनडीए के टिकट पर मुस्लिम प्रत्याशी शायद इसलिए उतारा ताकि वो सपा के मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर सकें, लेकिन इसमें हैदर अली खान असफल दिखाई दिए.

2022 के विधानसभा चुनाव में स्वार से बीएसपी ने अध्यापक शंकर लाल को टिकट दिया. कांग्रेस से राजा ठाकुर चुनाव लड़े.

2026 में एसआईआर के बाद स्वार विधानसभा सीट पर 2,93,753 मतदाता बचे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वार विधानसभा में 3,11,702 मतदाता थे. एसआईआर के बाद स्वार में 17,949 मतदाता कम हुए.

स्वार सीट पर बीजेपी के इस नए प्रयोग का कितना असर पड़ा, यह जानने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लेते हैं-

1. सपा- 1,26,162

2. अपना दल (एस) और बीजेपी गठबंधन- 65,059

3. बसपा- 15,035

4. निर्दलीय (इकराम हुसैन)- 1,338

5. कांग्रेस- 1,139

2022 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट पर सपा ने जीत दर्ज की. सपा के अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी गठबंधन के अपना दल (एस) उम्मीदवार हैदर अली खान को 61,103 वोटों के एक बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया. सपा को 59.19 प्रतिशत और बीजेपी को 30.52 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच 19 फीसदी वोटों का अंतर रहा. बसपा को लगभग 15 हजार वोट मिले. निर्दलीय प्रत्याशी इकराम हुसैन ने कांग्रेस से 199 वोट ज्यादा हासिल किए.

2022 में स्वार विधानसभा सीट पर सपा को मुस्लिम वोट एकतरफा मिला. इसके अलावा सपा को यादव और कुछ सिख वोट मिले. यही कारण रहा कि सपा उम्मीदवार को लगभग 1.26 लाख लाख वोट मिले.

वहीं 2022 में बीजेपी गठबंधन के अपना दल (एस) प्रत्याशी हैदर खान को मुस्लिम वोट नहीं मिल पाया. अपना दल (एस) के प्रत्याशी के साथ सैनी, लोधी, पाल, कश्यप, जाट, प्रजापति और एससी समाज का कुछ वोट गया. इसी वजह से अपना दल (एस) को लगभग 65 हजार वोट मिले. आरएलडी और सपा के गठबंधन के बावजूद भी जाट वोट अपना दल (एस) के साथ गया.

जबकि बीएसपी को सिर्फ और सिर्फ उसके मूल काडर का वोट मिला, जिसमें भी लगभग 10 फीसदी वोट एनडीए उम्मीदवार के पास चला गया. बीएसपी को मात्र 15 हजार वोट ही मिल पाए.

2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी ने गठबंधन कर लिया. सपा और कांग्रेस का भी चुनावी गठबंधन हो गया. बसपा अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ी. स्वार विधानसभा सीट रामपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है.

2024 में रामपुर लोकसभा सीट से सपा ने मोहिबुल्लाह नदवी और बीजेपी ने घनश्याम लोधी को टिकट दिया था.

2024 के लोकसभा चुनाव में स्वार विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,11,521

2. बीजेपी- 60,771

3. बीएसपी- 14,023

2024 के लोकसभा चुनाव में भी स्वार विधानसभा सीट पर सपा की जीत हुई. सपा ने बीजेपी को 50,750 वोटों से हरा दिया. बसपा को लगभग 14 हजार वोट मिले. लोकसभा चुनाव में भी स्वार विधानसभा सीट पर वोटों का पैटर्न 2022 वाला ही देखने को मिला. सपा के पास मुस्लिम, यादव और सिख वोट का कुछ हिस्सा गया. बीजेपी को गैर यादव ओबीसी और बसपा के मूल काडर से अलग हटकर एससी वोट मिला. इसीलिए 2022 जैसा ही चुनावी नतीजा 2024 में देखने को मिला.

अब एक नजर डालते हैं स्वार विधानसभा सीट के जातीय समीकरण पर (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.55 लाख

2. सैनी- 38 हजार

3. एससी- 32 हजार

4. क्षत्रिय- 11 हजार

5. लोधी- 9 हजार

6. जाट- 7 हजार

7. ब्राह्मण- 6 हजार

8. पाल- 6 हजार

9. सिख- 8 हजार

10. कश्यप- 5 हजार

11. यादव- 5 हजार

12. वैश्य- 4 हजार

स्वार विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है. दूसरे नंबर पर ओबीसी की सैनी जाति को वोट दिखाई देता है. एससी मतदाता भी लगभग 32 हजार की संख्या में हैं, जिसमें लगभग 22 हजार बसपा के मूल काडर वाले मतदाता माने जाते हैं. सिख मतदाता भी 8 हजार की संख्या में हैं. लगभग 70 हजार की संख्या में ओबीसी मतदाता हैं, सामान्य वर्ग के वोटों की संख्या भी लगभग 20 हजार के आसपास है.

2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और एसपी आमने सामने होंगे.