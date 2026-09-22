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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंत कबीर नगर में अपहरण का खुलासा, हत्या करने की थी तैयारी, 4 गिरफ्तार

संत कबीर नगर में अपहरण का खुलासा, हत्या करने की थी तैयारी, 4 गिरफ्तार

यूपी के संत कबीर नगर में अपहरण मामले का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने पीड़ित को सकुशल बरामद कर लिया है. इस मामले सांसद प्रतिनिधि समेत चार आरोपी गिरफ्तार किए हैं.

Written By : पंकज गुप्ता, संत कबीर नगर |  Updated at : 22 Sep 2026 12:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद की शिकायत कराने वाले विशाल कुमार के अपहरण की घटना का खुलासा हो गया है. पुलिस ने 12 घंटे के अंदर युवक को सही सलामत बरामद कर लिया. इस मामेल में सांसद प्रतिनिधि समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

ये मामला बखिरा थाना क्षेत्र के अमरडोभा इलाके का बताया जा रहा है, जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान विशाल का कुछ लोगों से विवाद हो गया था. जिसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के ख़िलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के कुछ समय बाद रविवार को अचानक विशाल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था.  

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पुलिस ने 12 घंटे में सकुशल किया बरामद

इसके बाद विशाल के भाई ने जिला पंचायत सदस्य, सांसद प्रतिनिधि समेत चार लोगों के खिलाफ अपहरण और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत दर्ज होते ही पुलिस एक्शन मोड में आई महज 12 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और विशाल कुमार को सकुशल बरामद कर लिया. 

पुलिस अधीक्षक संदीप मीना ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस की टीम को कांटे के पास खलीलाबाद से बस्ती की ओर जा रही एक अर्टिगा कार दिखाई दी, पुलिस ने उसे घेरकर, कार से विशाल कुमार को सकुशल बरामद कर लिया है. मौके से चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. 

सांसद प्रतिनिधि समेत 4 गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विश्वकेतु यादव, जिला पंचायत सदस्य निवासी कदमा, अशोक यादव निवासी परसोहिया, धर्मेंद्र यादव, सांसद पप्पू निषाद के प्रतिनिधि निवासी बभनी और जितेंद्र यादव निवासी हरिबंशपुर, बस्ती के रूप में हुई है.आरोपियों के कब्जे से 42,620 रुपये नकद, पांच मोबाइल और 15 महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं. इसके अलावा विशाल के हस्ताक्षर और फोटो वाले शपथ पत्र, आवेदन पत्र और आधार कार्ड समेत कुल 15 महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. 

पुलिस अधीक्षक के अनुसार गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांसद के साथ हुए विवाद को लेकर विशाल कुमार द्वारा दर्ज कराए गए एससी/एसटी मुकदमे की रंजिश में कथित तौर पर अपहरण की साजिश रची गई थी. पुलिस का दावा है कि आरोपियों की योजना विशाल से जबरन नोटरी और शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर कराने के बाद उसकी हत्या कर शव को अयोध्या में फेंकने की थी.

एसपी ने पुलिस टीम को उत्साहवर्धन के लिए 25 हजार रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है. 

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About the author पंकज गुप्ता, संत कबीर नगर

पंकज गुप्ता संत कबीर नगर की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की. 2015 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 12:32 PM (IST)
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