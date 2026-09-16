संगीत सोम ने अखिलेश-ओवैसी पर बोला तीखा हमला, कहा- ये लोग देश के गद्दार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के NDA शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने UCC को भारत की विविधता खत्म करने की साजिश बताया है. जिसपर भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि देश में रहना है तो देश के कानून को मानना पड़ेगा. उन्होंने UCC को महिलाओं को न्याय और समानता देने वाला कानून बताया.

ओवैसी पर संगीत सोम का तीखा हमला

संगीत सोम ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश में कट्टरपंथी राजनीति करते हैं. उन्हें समझना होगा कि देश में रहना है तो देश के कानून को मानना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि UCC ऐसा कानून है, जो भारत में महिलाओं को न्याय देता है और समानता की बात करता है.

संगीत सोम ने आरोप लगाया कि ओवैसी जैसे लोगों को समानता पसंद नहीं है. उन्होंने कहा, ये लोग देश के गद्दार हैं. ये देश में समानता नहीं चाहते. उन्होंने दावा किया कि भारत के लोग UCC चाहते हैं. संगीत सोम ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अगर कहा है कि UCC लागू होगा तो विरोध करने वाले लोग कितनी भी ताकत लगा लें, UCC लागू होकर रहेगा.

UCC को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर भी संगीत सोम ने हमला बोला. दरअसल अखिलेश यादव ने UCC का मतलब अंडरग्राउंड कम्युनल कांस्पिरेसी बताया है. इसपर संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं है. वह ट्विटर-ट्विटर खेलते हैं.

संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव के पास टीवी पर गेम खेलने और ट्विटर पर खेलने के अलावा कोई काम नहीं है. उन्होंने दावा किया कि मुलायम सिंह यादव की कृपा से अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते. सोम ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी नहीं आ सकते.

40 साल से UCC की मांग का दावा

संगीत सोम ने कहा कि UCC की मांग पिछले 40 साल से होती रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा बाबा साहब के संविधान के रास्ते पर चलकर उनके बताए कार्यों को पूरा करने का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी.

UCC को मुस्लिमों के खिलाफ बताए जाने पर सोम ने कहा कि अगर पूरे देश में UCC नहीं आई तो असमानता होगी. उनके मुताबिक समानता के लिए यह कानून जरूरी है. उन्होंने कहा कि UCC नहीं आने से देश में हिंदू-मुस्लिम का बैलेंस खराब होगा और राहुल गांधी तथा अखिलेश यादव यही चाहते हैं.

अमित शाह ने कहा है तो UCC आकर रहेगा- सोम

पूर्व भाजपा विधायक ने कहा कि विरोध की राजनीति के चलते ओवैसी जैसे लोग पहले अपमानित होंगे और फिर UCC की वकालत करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान का एक पन्ना भी नहीं खोलते.

संगीत सोम ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि जिन राज्यों में NDA की सरकार है, वहां UCC लाया जाएगा. उन्होंने कहा, अब अगर कोई नहीं लाना चाहता है तो ना लाएं. हम 29 से पहले लाएंगे. अखिलेश, ओवैसी, राहुल कितनी भी ताकत लगा लें, UCC आकर रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग बेनकाब हो चुके हैं और देश की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते.