समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने पार्टी के घोषणा पत्र कार्यक्रम को सबसे पहले संबोधित किया. इस दौरान खान ने कहा कि हम मरेंगे तो कुछ कर के मरेंगे. हम बड़े सख्त जान थे जो आपके सामने जिंदा खड़े हैं. साढ़े पांच वर्षों की जेल की कोठरी में दिल दिमाग को प्रभावित किया है.

खान ने कहा कि हम नफरत, घृणा के दौर से गुजरे. 50 साल नेता जी के साथ रहा अब अखिलेश के साथ हूं. सपा के घोषणा पत्र पर आजम खान ने कहा कि यह महज मैनिफेस्टो नहीं है और न आसमानी किताब कि जो लिख दिया बस वही होगा. जो नहीं लिखा है वह भी होगा.

आजम खान ने कहा कि मुझ पर जितने ज़ुल्म हुए हैं, कोई कमज़ोर इंसान होता, तो वह मर जाता. मैंने आधी सदी नेता जी के साथ गुज़ारी है. आपके सामने आधा जिंदा इंसान हूं.

ओवैसी-ंचंद्रशेखर पर भी बोले अखिलेश

ओवैसी और चंद्रशेखर के अलायंस पर आजम खान ने कहा कि कुछ लोग सपा का खेल बिगाड़ना चाहते हैं. हम वोट कटवा नहीं, वोट जुड़वा हैं. सपा नेता ने ओवैसी पर कहा कि कुछ लोग हमारी सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं. वो न खुद सरकार बना सकते हैं और न ही बनवा सकते हैं. वो दूसरों की सरकार बनने से रोकते हैं.

आजम खान ने कहा कि वह जेल से रिहा हुए, लेकिन ईडी ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ बहुत जुल्म हुए हैं और इतना बुरा व्यवहार किया गया, जितना अंग्रेजों ने भी लोगों के साथ नहीं किया होगा. आजम खान ने कहा कि उन्हें तिल-तिल कर मारा गया. एक वक्त ऐसा लगा कि बाप-बेटे दोनों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा. हमें अलग-अलग गाड़ियों में ले जाया गया. उस दौरान मैं बेटे के पास जाकर बोला कि हो सकता है कि अब हम दोबारा न मिल पाएं.