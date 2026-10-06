महोबा: CEC के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, पूर्व विधायक ने दे डाली धमकी!

महोबा में सपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर हंगामा किया. आल्हा चौक पर चक्काजाम करने के बाद पुलिस को चकमा देकर सपाइयों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका और कोतवाली का घेराव किया. इस दौरान पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह नाना ने मर्यादा लांघते हुए चुनाव आयोग को अपशब्द कहकर विवादित बयान दे दिया.

पूर्व विधायक ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपशब्द कहे और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया. पूर्व विधायक ने विवादित बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती तो इन्हें मारा जाएगा.

उन्होंने 2027 के चुनावों और बीते निकाय चुनावों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए. पूर्व विधायक के इस अमर्यादित और भड़काऊ बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सपा चीफ की गिरफ्तारी के बाद चढ़ा राजनीतिक पारा

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही महोबा में राजनीतिक पारा चढ़ गया. समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.

सपा कार्यकर्ताओं ने जलाया मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला

सपाइयों ने पहले शहर के प्रमुख आल्हा चौक पर सड़क जाम कर तीखी नारेबाजी की. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर दर्जनों सपाई अंबेडकर पार्क पहुंच गए और वहां मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन कर दिया. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर अखिलेश यादव की अविलंब रिहाई की मांग की.

सपा नेताओं ने क्या कहा?

वहीं, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय राज यादव और नेता अर्पित यादव ने कहा कि देश में हुई वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हमारे शीर्ष नेताओं को असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है. हमने इस विरोध पर ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया है. उन्होंने मांग की कि चुनाव में धांधली करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए.

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