अखिलेश यादव की 20 करोड़ की गाड़ी पर राजभर का तंज, बोले- 'वर्क फ्रॉम होम' कैसा है?

सुभासपा अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा सियासी हमला बोला है. राजभर ने अखिलेश यादव की कथित 20 करोड़ रुपये की लग्जरी गाड़ी को लेकर तंज कसते हुए इसे उनकी ‘वर्क फ्रॉम होम’ राजनीति से जोड़ दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश गरीब, दलित और अति पिछड़े लोगों के बीच जाने से बचते हैं और इसी कारण ऐसी गाड़ी का सहारा लिया जा रहा है.

'अखिलेश जी, ‘वर्क फ्रॉम होम’ कैसा चल रहा है?- राजभर

सोशल मीडिया पर राजभर ने लिखा, 'अखिलेश जी, ‘वर्क फ्रॉम होम’ कैसा चल रहा है? एसी में बैठकर पीसी वाला वर्क फ्रॉम होम.' इसके बाद उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव ने 20 करोड़ रुपये की 'हॉलीवुड टाइप' भगवा रंग की गाड़ी मंगाई है. राजभर ने कटाक्ष किया कि चुनाव में घर से बाहर निकलना पड़े तो भी अखिलेश को गाड़ी के भीतर घर जैसा एहसास मिलता रहे.

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अखिलेश को गरीबों के बीच जाने में लगता है डर

राजभर ने कहा कि अखिलेश को गरीबों के बीच जाने में डर लगता है कि कहीं जनता उनकी 'पोल' न खोल दे. दलित और अति पिछड़ों को लेकर भी उन्होंने अखिलेश पर सीधा हमला किया. राजभर ने तंज किया कि शायद डर है कि कोई दलित या अति पिछड़ा हाथ मिला ले तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए बख्तरबंद गाड़ी, लिफ्ट और रूफटॉप का इंतजाम किया गया है.



राजभर ने कहा कि जनता अखिलेश यादव को भी देख रही है, उनकी राजनीति और कार्यकर्ताओं को भी. उनका ‘वर्क फ्रॉम होम’ और जनता के बीच जाने का डर भी लोगों की नजर में है. इसका जवाब समय आने पर जनता ही देगी.

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