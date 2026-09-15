पीलीभीत में करोड़ों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप, DM ने बैठाई जांच

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जिला पंचायत के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आरोप है कि शासनादेश की अनदेखी कर जिला पंचायत में करोड़ों रुपये की निविदाओं की टेंडर प्रक्रिया कराई गई. इतना ही नहीं, लाखों रुपये कीमत के हरे-भरे सागौन के पेड़ों की नीलामी भी जिलाधिकारी की संस्तुति के बिना कराए जाने का मामला सामने आया है.

मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने जांच के निर्देश दिए हैं और संबंधित अधिकारी के खिलाफ शासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है. इस कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, पीलीभीत जिला पंचायत में तैनात अपर मुख्य अधिकारी और प्रशासक दलजीत कौर पर शासनादेश के विपरीत नीतिगत निर्णय लेने के आरोप लगे हैं. आरोप है कि जिला पंचायत की करोड़ों रुपये की निविदाओं में नियमों की अनदेखी कर टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई. इसी के साथ जिला पंचायत परिसर पर खड़े लाखों रुपये कीमत के हरे-भरे पेड़ों की नीलामी और कटान को लेकर भी सवाल उठे हैं. आरोप है कि जिलाधिकारी की आवश्यक संस्तुति के बिना ही पेड़ों की नीलामी कर उन्हें कटवा दिया गया.

डीएम ने दिए जांच के आदेश

मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने इसे गंभीरता से लिया. डीएम ने जिला पंचायत की निविदाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं पेड़ों की नीलामी और कटान के मामले में भी जांच के लिए अधिकारियों की टीम गठित की गई है. जांच में एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रसून द्विवेदी के साथ प्रभागीय वन निदेशक और लोक निर्माण विभाग के अभियंता को शामिल किया गया है.

टेंडर किए गए निरस्त

जिलाधिकारी के मुताबिक, जिला पंचायत की करोड़ों रुपये की निविदाओं में गड़बड़ी पाए जाने पर कुछ टेंडर निरस्त किए गए हैं. वहीं 50 लाख रुपये से अधिक कीमत के बताए जा रहे सागौन के हरे-भरे पेड़ों की नीलामी और कटान के मामले की भी जांच कराई जा रही है. डीएम ने स्पष्ट किया है कि अगर जांच में शासनादेश और नियमों की जानबूझकर अनदेखी कर टेंडर प्रक्रिया कराने की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी.

जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पंचायत की निविदाओं में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें निरस्त किया गया है. पेड़ों की नीलामी के मामले में भी जांच कराई जा रही है. जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. शासनादेश के विपरीत जानबूझकर टेंडर करने और ठेकेदारों को नियम विरुद्ध तरीके से डिबार करने के मामले में भी जांच के बाद कार्रवाई होगी.

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